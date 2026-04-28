El representante conservador Fernando Niño mantiene su respaldo a Iván Cepeda pese a sanción de su partido

El congresista Fernando Niño aseguró que apoyará a Iván Cepeda porque cree que "las reformas deben continuar" - crédito @fninomendoza/X

La decisión de Fernando Niño de sostener su respaldo a Iván Cepeda para la presidencia, pese a la sanción disciplinaria impuesta por el Partido Conservador, ha intensificado la controversia política en Colombia.

El congresista mantiene su apoyo al candidato del petrismo aun después de que la directiva de su colectividad votara de manera unánime por la candidatura de Paloma Valencia.

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“Yo he venido levantando una bandera social conservadora en el partido, Es un pensamiento socialdemócrata... cómo el Estado se pone en función de la gente y cómo los partidos políticos pueden ser instrumentos para que las aspiraciones de la comunidad se lleguen a cumplir”, explicó Niño en diálogo con Blu Radio.

El representante señala que su postura obedece a una interpretación social del conservadurismo y a la voluntad mayoritaria de sus bases políticas en Bolívar. Defiende que su respaldo a Cepeda responde a demandas ciudadanas y a la consulta con líderes regionales, priorizando la representación territorial frente a las órdenes de la estructura directiva.

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Niño sostiene que este enfoque no contradice su filiación partidista, pues se basa en antecedentes históricos de una corriente social conservadora dentro del partido y en principios recogidos en la Constitución de 1991.

Una parte significativa de la militancia regional respalda la interpretación de Niño sobre el conservadurismo y su apuesta por una representación centrada en las necesidades y aspiraciones locales - crédito Sergio Acero/REUTERS/@soyconservador/X

Asegura que el conservadurismo permite alianzas amplias cuando están vinculadas al bienestar de la comunidad y destaca que el Estado debe enfocarse en responder a las necesidades sociales.

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Niño agrega que el respaldo a Cepeda es reflejo de un interés genuino de las bases en Cartagena, quienes “me dicen: ‘vamos a acompañar al proyecto político del cambio’”, una postura que interpreta como alineada con las reformas promovidas durante la gestión presidencial de Gustavo Petro.

Sanción del Partido Conservador y reacción interna

La reacción institucional fue inmediata. El 17 de abril de 2026, la directiva del Partido Conservador anunció una sanción disciplinaria contra Fernando Niño, suspendiéndolo de su militancia y retirando su derecho de voz y voto tanto en la colectividad como en el Congreso.

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La medida respondió al apoyo público de Niño a Iván Cepeda y a la fórmula vicepresidencial de Aída Quilcué, en contraste con la línea oficial que respalda a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

El presidente del partido, Efraín Cepeda, dejó claro el carácter vinculante de la decisión: “La decisión por unanimidad es acoger como nuestra candidata a la senadora Paloma Valencia (...). Desde aquí expresamos a nuestra militancia que esa decisión del directorio es ley para nuestros militantes y nos debemos poner al servicio de la candidata Paloma Valencia”, declaró en rueda de prensa.

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El legislador sostiene que la medida carece de validez estatutaria y cuestiona la legitimidad del directorio para tomar decisiones sin pasar por el proceso democrático establecido en la colectividad - crédito Sergio Acero / Reuters

Por su parte, el expresidente de la colectividad, Omar Yepes Alzate, fue tajante en sus redes sociales: “Si tal sucediere en el campo conservador, deberían ser expulsados del partido y demandadas sus credenciales para pérdida de investidura”, afirmó.

Yepes Alzate defendió la disciplina interna como garantía de autenticidad doctrinal y de respeto a la historia del partido.

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Fernando Niño calificó la sanción como injusta y anunció que presentará defensa legal, argumentando que no se cumplió la consulta democrática establecida en los estatutos y que la actual dirección carece de legitimidad para imponer decisiones sin renovación y sin convocar la convención nacional.

Crisis interna y fractura doctrinal en el conservadurismo

El proceso disciplinario evidenció una crisis interna en el Partido Conservador y una fractura entre la directiva y sectores de la militancia.

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Como informó El Irreverente, Niño cuestionó la legalidad de la medida y sostuvo que el directorio nacional actuó más allá de sus competencias, pues la definición del respaldo a un candidato externo debe recaer en una convención nacional, no en el directorio, según los estatutos partidarios.

El congresista Fernando Niño aseguró que la sanción en su contra fue injusta - crédito @fninomendoza/X

El debate gira así en torno a la validez y procedencia de las determinaciones del órgano directivo frente a la representación democrática. Niño y sus seguidores reclaman el derecho de las bases a tener voz decisiva, mientras la dirección alega el carácter obligatorio de sus decisiones para toda la militancia.

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A nivel regional, el apoyo territorial de Bolívar al representante refleja la importancia de las consultas internas. Blu Radio señala que Niño apeló a la necesidad de responder a la ciudadanía y no a órdenes verticales, destacando una pugna sobre el tipo de liderazgo y autonomía que debe prevalecer en los partidos tradicionales.

El conflicto actual se suma a los recientes cambios en la postura oficial del conservatismo: en 2022 el partido se declaró de gobierno y mantuvo un diálogo con el Ejecutivo; en 2023 adoptó una línea de independencia a raíz de presiones internas y del debate sobre las reformas.