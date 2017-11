Migue también contó el susto que se llevó con Bernardita, su hija de un año que a los 4 meses de vida tuvo que ser operada."Estaba agitada y la llevé a la guardia porque pensamos que podía tener mocos. Le hicieron una placa en el pecho y le salió que tenía los intestinos en el pulmón", relató. "El diafragma no se le había cerrado y se le subió la tripa al pulmón. Me la sacaron de las manos y la metieron en un quirófano 3 horas y yo inmediatamente subí a 42° de fiebre. Me tomé 3 ansiolíticos y ni me enteré, no me pegó, no me hizo nada. Tenía una ansiedad increíble y creo que fue el peor día de mi vida por lejos", contó aún conmovido por el recuerdo. "Ahora me la devolvieron andando 10 puntos", finalizó con humor.