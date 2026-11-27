La incidencia nacional de la enfermedad alcanzó 7.32 casos por cada 100,000 habitantes en las primeras 45 semanas del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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República Dominicana confirmó 55 casos de dengue durante la semana epidemiológica 45 de 2026, con lo que el acumulado anual ascendió a 699 contagios, según el Boletín Epidemiológico Semanal de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.

El reporte comprende el período del 8 hasta el 14 de noviembre y advierte que la información es preliminar, por lo que puede modificarse tras la clasificación final de los casos y la revisión de otras fuentes oficiales.

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La cifra acumulada equivale a una incidencia nacional de 7.32 casos por cada 100,000 habitantes. En las cuatro semanas más recientes analizadas por el sistema de vigilancia, desde la semana 42 hasta la 45, se registraron 218 casos confirmados, de acuerdo con el documento elaborado por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).

El comportamiento semanal muestra que el punto más alto de casos confirmados se produjo en la semana epidemiológica 42, cuando se contabilizaron 82 diagnósticos. Para la semana 45, el boletín informó 55 casos, una cifra que mantuvo al dengue entre los eventos bajo vigilancia prioritaria de las autoridades sanitarias dominicanas.

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El último reporte sanitario notificó 1,810 casos sospechosos de dengue, frente a los 2,021 contabilizados en igual período de 2025. Del total de notificaciones de 2026, casi 700 fueron confirmadas por el sistema sanitario.

La incidencia nacional de la enfermedad alcanzó 7,32 casos por cada 100.000 habitantes en las primeras 45 semanas del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Altagracia concentró la mayor cantidad de casos confirmados

La distribución territorial de los contagios muestra una concentración en La Altagracia, que acumuló 321 casos confirmados hasta la semana 45. Esa provincia también presentó la incidencia más elevada entre las jurisdicciones destacadas por el boletín, con 91,57 casos por cada 100,000 habitantes.

El segundo mayor número de casos se registró en Santo Domingo, con 67 confirmaciones y una incidencia de 2.39 por cada 100,000 habitantes. Le siguió La Romana, donde el sistema de vigilancia acumuló 48 casos, con una tasa de 19.27 por cada 100,000 habitantes.

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La Altagracia concentró casi la mitad de los casos confirmados a nivel nacional hasta ese corte epidemiológico.

La Altagracia concentró casi la mitad de las confirmaciones del país al acumular 321 casos y una incidencia de 91.57 por cada 100,000 habitantes. (EFE/Erika Santelices)

El boletín no destacó defunciones por dengue durante la semana 45. Por tal motivo, el acumulado anual consignó una muerte asociada a la enfermedad entre las semanas epidemiológicas uno y 45. La tabla nacional también indica que, en igual período de 2025, se habían notificado 284 casos confirmados y no se registraban defunciones.

Los adolescentes de 10 a 19 años fueron el grupo más afectado

A su vez, el perfil demográfico incluido en el documento indica que el 53.9% de los casos correspondió a hombres, con 377 diagnósticos, mientras que las mujeres concentraron 322 casos, equivalentes al 46.1% del total acumulado.

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Por edades, el grupo de 10 a 19 años fue el más afectado, al reunir el 40.5% de los casos confirmados. El dato sitúa a adolescentes y jóvenes entre las poblaciones con mayor presencia en los registros del SINAVE durante las primeras 45 semanas de 2026.

El Boletín Epidemiológico Semanal aclara que sus resultados pueden cambiar a medida que avancen las investigaciones epidemiológicas, la búsqueda activa en comunidades y la integración de nuevos registros.