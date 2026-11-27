Agentes de la Seguridad del Estado arrestaron al sindicalista Emilio Gottardi en La Habana y lo trasladaron a una unidad policial de Playa. (Imagen de cortesía)

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Emilio Gottardi fue detenido este miércoles en La Habana por agentes de la Seguridad del Estado y liberado horas después, en el segundo arresto que sufrió durante noviembre. El sindicalista independiente recibió la advertencia de que podría pasar el próximo fin de año en prisión si no abandona su actividad en la Asociación Sindical Independiente de Cuba.

El arresto ocurrió a las 8:45 y concluyó a las 11:30, cuando Gottardi recuperó la libertad tras permanecer bajo custodia policial. La detención se produjo semanas después de otro operativo contra él, el 9 de noviembre.

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Tres agentes vestidos de civil interceptaron al activista cuando salía de su vivienda y lo subieron a un automóvil con chapa particular. Su paradero se desconoció durante las primeras horas, después de que la Asociación Sindical Independiente de Cuba difundiera una alerta en redes sociales.

El secretario general de la organización, Iván Hernández Carrillo, dijo a Diario de Cuba que uno de los oficiales se identificó como Osvaldo y dirigió el operativo. Según sostuvo, el agente es conocido por su participación en acciones represivas contra sindicalistas independientes.

Gottardi fue trasladado a la unidad policial de 7ma y 62, en el municipio habanero de Playa, donde le retiraron sus pertenencias y lo encerraron con dos presos comunes. Luego fue llevado a un cuarto de interrogatorio.

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La amenaza de prisión contra el sindicalista independiente

Los agentes le advirtieron que sería encarcelado si continuaba con sus actividades sindicales. Hernández Carrillo relató que le dijeron que pasaría “este fin de año en la cárcel y otros tres más”.

Los reclamos de la organización independiente frente a la entidad internacional del trabajo intensificaron la presión sobre sus miembros, a quienes los oficiales conminaron a cesar sus denuncias bajo advertencias de reclusión carcelaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Sindical Independiente de Cuba presentó en diciembre de 2016 el Caso 3271 ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. El expediente reúne denuncias sobre la falta de reconocimiento legal de la entidad y las restricciones a su funcionamiento en Cuba.

En su informe 415, publicado en junio de 2026, el Comité reiteró que el Gobierno cubano debe reconocer legalmente a la ASIC y permitir su libre funcionamiento. El organismo también pidió facilitar los resultados de las investigaciones sobre sindicalistas perseguidos y aceptar una misión de contactos directos, una solicitud que permanece sin respuesta desde 2022.

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El pronunciamiento incluyó alegatos presentados por la organización en 2025 sobre intimidaciones contra Gottardi y sobre la detención arbitraria de Hernández Carrillo. El Gobierno cubano rechazó las acusaciones, afirmó que los integrantes de la ASIC “no son trabajadores ni empleadores” y solicitó el cierre del expediente.

Hernández Carrillo definió ese informe como el séptimo pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical en una década. También anticipó que el caso se encamina hacia una Comisión de Encuesta, el mecanismo de control más grave de la Organización Internacional del Trabajo, porque consideró que “la fórmula a distancia ha fallado”.

Detenciones, vigilancia y denuncias durante noviembre

Las denuncias contra Gottardi se sumaron a una sucesión de arrestos, citaciones policiales y operativos de vigilancia reportados durante noviembre de 2026 por activistas, periodistas independientes y organizaciones de derechos humanos en Cuba. Esos episodios continuaron los registros de octubre.

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Las capturas temporales de defensores cívicos y allanamientos en diversas provincias durante las últimas semanas reflejan un incremento en las medidas de hostigamiento documentadas por observatorios de derechos humanos en la isla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 22 de noviembre, un operativo de la Seguridad del Estado y tropas especiales allanó cuatro viviendas en Santiago de Cuba y detuvo al menos a cuatro personas vinculadas al proyecto comunitario Salvar a Cuba. Entre ellas estaban Maikel Mediaceja Ramos, Zulma López Saldaña y Leandra Martínez Vera.

El 7 de noviembre fue arrestado en Santiago de Cuba Yoel Alejandro Pérez Serrano, un hecho que motivó protestas de vecinos. En esa misma provincia también fueron detenidos cinco integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, mientras que el activista Oscar Echevarría Rubio y su esposa fueron arrestados tras manifestarse desde su vivienda en Sancti Spíritus.

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Integrantes de iniciativas como Fuera de la Caja denunciaron detenciones de varias horas después de citaciones policiales o para impedirles asistir a actividades en La Habana y Artemisa. La historiadora y activista Alina Bárbara López Hernández fue liberada tras permanecer retenida en Matanzas.

También se denunciaron casos de destierro y aislamiento dentro de cárceles. Entre ellos figura el traslado de Henry Constantín Ferreiro a una celda de castigo en Camagüey.

Defensa CD documentó 928 violaciones de derechos humanos contra 391 personas en Cuba durante octubre de 2026. El registro incluyó 266 casos de amenazas y acoso contra activistas.

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión reportó 141 violaciones a la libertad de expresión y de prensa durante ese mismo mes.