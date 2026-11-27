La Tata no pudo contenerse cuando Jimena Monteverde le preguntó por sus tres nietos y sobre su relación con ellos

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Claudia Villafañe se emocionó al hablar de sus tres nietos durante su paso por La cocina rebelde, donde compartió las comidas que les prepara, el modo en que los consiente y una anécdota familiar que dejó a Roma, una de sus nietas, al borde del llanto.

La charla comenzó en La cocina rebelde (Eltrece) cuando Jimena Monteverde le preguntó por el reciente viaje de Villafañe a Miami, donde sorprendió a uno de los chicos. “Claudia se fue en los últimos días y sorprendió a su nieto en Miami. ¿Le cocinaste algo allá? ¿Él te pide algo cuando vos llegás allá? ¿Cuál es el plato que él te pide siempre?”, quiso saber la conductora.

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“Ñoquis, siempre, y también milanesas”, respondió Claudia Villafañe. Monteverde reparó entonces en la emoción de su invitada: “Te emocionás cuando hablás de él”. La empresaria quedó al borde de las lágrimas al admitir que el vínculo con sus nietos la conmueve.

Villafañe explicó que una de las rutinas que más disfruta es cocinar cuando los chicos vuelven de entrenar. “Estoy acostumbrada cuando viene de entrenamiento. Milanesas tenés que tener tres o cuatro para cada uno, los malcriás y hacés por ellos lo que no hiciste por tus hijos”, reconoció.

La emotiva reacción de Roma ante una broma sobre el nieto favorito de Claudia Villafañe

Monteverde acompañó la reflexión y puso en palabras esa diferencia que, según planteó, aparece en la relación entre abuelos y nietos: “Para los que no son abuelos, es un amor tan diferente, es distinto, que uno no lo puede describir”.

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La charla derivó en las bromas que suelen hacerle sus hijas por su cercanía con los chicos. “Aparte los chicos te dicen ‘vos querés más los nietos que a nosotras’. Y les digo la verdad, sí (risas), no voy a mentir”, reveló Villafañe. La conductora sumó una escena habitual en muchas familias: “Por ahí te dicen ‘yo no voy a estar mamá’. ‘Ah, no me importa, solo dejame a los chicos, no importa que estés vos’“.

Luego, Villafañe relató una situación que se produjo entre Dalma Maradona, Roma y Benja. Según contó, Dalma le pidió permiso a su hija para hacerle un chiste, aunque la niña no sabía de qué se trataba. “Dalma, el otro día le dijo a Roma si le podía hacer un chiste. ‘¿Te puedo hacer un chiste?’, le dijo. Y Roma le dijo que sí, pero no sabía qué chiste era. Y le dijo ‘para La Tata, su nieto preferido es Benja’, y Roma se puso a llorar. Y yo le digo ‘¿por qué le hacés eso a la nena?’. Y a Roma le dije ‘no, no es verdad, yo los quiero a todos por igual. Pero lo que pasa es que Benja, que tiene 10 años, fue mi único nieto durante mucho tiempo, después viniste vos y yo quiero a los tres por igual’“, contó.

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Claudia Villafañe contó que cocina ñoquis y milanesas para sus nietos durante sus visitas y después de los entrenamientos

La explicación no terminó de conformar a Roma, que volvió a consultarla por el afecto que siente por cada uno de sus nietos. “Y ella me dijo ‘Tata, ¿vos me querés más a mí que a los otros dos?’. ‘No, los quiero a los tres por igual’. ‘Entonces yo me enojo’, me contestó. No tenía forma de zafar”, cerró Villafañe.

A 25 años del partido despedida de Diego Maradona en La Bombonera, Claudia Villafañe volvió a evocar la noche del 10 de noviembre de 2001. En su paso por La cocina rebelde, la empresaria se refirió a la emoción que le generan las imágenes de aquel encuentro, a la presencia de sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona, y al significado que adquirió entonces la frase “la pelota no se mancha”.

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Dalma Maradona provocó el llanto de su hija Roma tras bromear sobre la supuesta preferencia familiar por su nieto Benjamín

La celebración reunió a familiares, amigos y figuras del fútbol para despedir al exfutbolista. Villafañe recordó que sus hijas, que entonces eran niñas, ingresaron al campo junto a su padre. “El 10, hace unos días, se cumplieron los 25 años del partido despedida de Diego en La Bombonera. Yo fui y estábamos todos, las chicas eran chicas y después salieron a la cancha con él. También salieron los hijos de Lalo, los sobrinos de Diego”, relató.

Al repasar las fotos de aquella jornada, reconoció que aún le provoca una reacción intensa. “Veo las fotos y te da piel de gallina, fue tremendo pero muy lindo. La otra vez escuché hablar al Turco Husaín y a los mejores que estaban ese día y fue muy lindo, la verdad”, sostuvo.

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La conversación también incluyó el homenaje que Dalma compartió en redes sociales a partir de la frase que pronunció Maradona al finalizar el partido. “Justo lo subió el 10, cuando se cumplió el aniversario del partido y subieron esa publicidad que está hermosa, me encantó”, explicó Villafañe al referirse a la publicación.

Dalma Maradona le hizo una broma a Roma y la reacción de su hija sorprendió a Claudia Villafañe

Sobre la participación de su hija en esa campaña, agregó: “Dalma se emocionó cuando la llamaron para hacer esa publicidad, porque es una frase muy icónica”. Luego reconstruyó el momento en el que Maradona habló ante el público que llenó el estadio de Boca Juniors. “Fue así, cuando terminó el partido, que él se puso a hablar a toda la gente que estaba ese día en la cancha. Dijo que estaba muy contento, que era su partido despedida, que él había hecho cosas mal en su vida, pero que el fútbol tiene cosas buenas y cosas malas, y que la pelota no se mancha”, recordó.

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