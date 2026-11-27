María Victoria Nuño, madre de cuatro hijos y abuela de cuatro nietos, permanece detenida en el centro de Adelanto tras su arresto en Van Nuys, Los Ángeles. (Cortesía: Telemundo 52 Los Ángeles)

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La familia de María Victoria Nuño, una mujer salvadoreña, pasará el Día de Acción de Gracias sin ella después de que fuera detenida por presuntos agentes migratorios en Van Nuys, Los Ángeles, cuando se dirigía con su novio a comprar adornos para Navidad, según informaron sus hijas a Telemundo 52 Los Ángeles.

El arresto, ocurrido el domingo 22 de noviembre por la mañana, frustró una jornada que la familia había reservado para comenzar las celebraciones de fin de año. Nuño y su pareja tenían previsto adquirir decoraciones, tras lo cual esperaban armar el árbol junto a los niños de la familia.

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“Pensamos poner el árbol ese día porque mi sobrino de siete años le pidió el día antes si podíamos poner el árbol el domingo”, relató Emely López, hija de la mujer, en declaraciones al citado medio.

Nuño, madre de cuatro hijos y abuela de cuatro nietos, permanece detenida en Adelanto, de acuerdo con el testimonio de sus familiares. La familia busca ahora apoyo jurídico ante el temor de que pueda ser deportada.

La familia de la mujer salvadoreña suspendió sus preparativos de Acción de Gracias y busca representación legal ante el temor de una deportación. (Cortesía: Telemundo 52 Los Ángeles)

La familia sostiene que agentes siguieron el vehículo de la pareja

Las hijas de la mujer salvadoreña indicaron que el procedimiento ocurrió en la intersección del bulevar Van Nuys y la calle Plummer. Según su relato, María Victoria había pasado antes por la casa de su novio y allí advirtió la presencia de camionetas que identificó como vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)

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Emily, otra de sus hijas, dijo que la pareja detectó que era seguida cuando emprendió el viaje hacia San Fernando.

Un video grabado por un testigo, y difundido por Telemundo 52, muestra al novio de Nuño esposado mientras agentes lo trasladan hacia una camioneta. Las imágenes no registran el momento en que los oficiales esposaron a la mujer.

El medio consultó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) sobre las circunstancias y el motivo de las detenciones. Hasta la publicación del reporte, no había recibido una respuesta oficial.

Un testigo grabó el momento en que oficiales trasladaron esposado a la pareja de María Victoria Nuño. (Cortesía: Telemundo 52 Los Ángeles)

La cena familiar quedó suspendida y ahora buscan asistencia legal

La detención modificó los preparativos de Acción de Gracias en la casa de la familia. De acuerdo con Emily, Nuño suele encargarse de las costillas a la barbacoa y comparte la preparación con ella desde el día anterior a la cena.

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“Siempre comemos todo en la mesa y luego oímos música o vemos películas. Pero este año no”, dijo la joven a Telemundo 52.

La familia también suspendió los planes para pasar Navidad en Hemet, California, y teme que la situación se prolongue hasta el cumpleaños número 61 de Nuño, previsto para el 31 de diciembre.

Liliana, otra de las hijas, contó que pudo hablar con su madre después de la detención. Explicó que Nuño intentó mostrarse tranquila, aunque percibieron que atraviesa un momento de angustia. “Está sola, está triste. Se hace la fuerte porque habló con nosotros y se hace sus bromas”, sostuvo.

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Según sus hijas, María Victoria Nuño lleva 35 años en Estados Unidos y tiene a toda su familia en ese país. Mientras esperan precisiones de las autoridades migratorias, sus allegados intentan conseguir representación legal para solicitar su liberación y evitar una posible deportación.