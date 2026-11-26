Una ilustración aborda las denuncias de tortura y desaparición forzada contra mujeres detenidas en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Colectivo Nicaragua Nunca Más pidió la liberación inmediata e incondicional de las mujeres, niñas y demás personas privadas de libertad por razones políticas en Nicaragua. La organización sostuvo que “no habrá una Nicaragua libre y democrática” mientras persistan las detenciones y desapariciones forzadas vinculadas a la persecución política.

El pronunciamiento, difundido el 25 de noviembre desde San José, Costa Rica, coincidió con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El colectivo calificó la prisión política como una forma de violencia y denunció que las mujeres encarceladas enfrentan falta de información sobre su paradero, situación jurídica y condiciones de reclusión.

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Según el comunicado, la actualización del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas registra al menos 72 personas detenidas por razones políticas, de las cuales 33 estarían en condición de desaparición forzada. Entre las personas privadas de libertad hay al menos 16 mujeres, incluidas dos niñas, y 14 de ellas estarían desaparecidas de forma forzada.

Información verificable sobre 14 mujeres desaparecidas

La organización demandó al Estado nicaragüense que entregue información individualizada y comprobable sobre el paradero, la salud y la situación legal de las 14 mujeres que, según su denuncia, permanecen desaparecidas.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más exige la liberación inmediata de las detenidas políticas y las dos niñas

También reclamó el fin de la incomunicación, el acceso de las detenidas a sus familiares y a una defensa legal independiente. El documento exige además atención médica urgente, especializada e independiente, así como medicamentos y tratamientos para quienes los necesiten.

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El colectivo solicitó medidas de protección reforzada para las dos niñas detenidas, las mujeres adultas mayores y las personas con enfermedades graves. “Ninguna razón política puede justificar su privación arbitraria de libertad, la separación familiar ni la negación de información sobre ellas”, señaló la entidad.

Riesgos para la salud y las familias de las detenidas

El comunicado afirma que varias mujeres permanecen en condiciones de salud críticas y que sus familias y organizaciones acompañantes han denunciado la falta de garantías para sus tratamientos médicos. La organización sostuvo que la incomunicación aumenta los riesgos para la vida e integridad de las personas detenidas.

El texto menciona los casos de Thelma Montenegro y Claudia Munguía, presentados como ejemplos de una política de persecución contra mujeres que participan en la vida pública, defienden derechos, acompañan a víctimas o expresan opiniones críticas.

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Thelma Montenegro permanece en paradero desconocido desde el 25 de agosto tras una segunda retención policial en menos de una semana. (Cortesía: Infobae Centroamérica/ Race and Equality)

La agrupación indicó que la desaparición forzada afecta también a madres, hijas, hijos y otros familiares que buscan información sobre sus seres queridos. En el caso de las niñas, recordó que el Estado tiene obligaciones reforzadas de protección por su edad.

Persecución política documentada dentro y fuera de Nicaragua

El Colectivo Nicaragua Nunca Más citó una investigación de IM-Defensoras publicada en 2026, titulada Ni silencio ni olvido. Persecución política por motivo de género en Nicaragua. El estudio documentó una base de 120 casos de agresiones contra mujeres, feministas, defensoras y otras personas perseguidas.

De acuerdo con ese informe, entre las prácticas identificadas figuran detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual, amenazas contra hijas e hijos, aislamiento, campañas de desprestigio, vigilancia, exilio y pérdida arbitraria de derechos. De los 120 casos estudiados, 61 incluyeron trayectorias de exilio, precisó el comunicado.

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La organización también aludió a un diagnóstico sobre mujeres nicaragüenses migrantes en Upala y Los Chiles, Costa Rica. Según esa investigación, el 78% de las consultadas señaló la falta de recursos para traslados o asesoría legal como un obstáculo para acceder a la justicia, mientras que el 54% consideró que su condición migratoria incidió mucho o algo en la violencia sufrida.

Una infografía resume los datos del Colectivo Nicaragua Nunca Más sobre catorce presas políticas en situación de desaparición forzada en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llamado a la comunidad internacional

Entre sus exigencias, la entidad pidió protección efectiva para familiares, defensoras de derechos humanos, periodistas, organizaciones feministas y personas exiliadas frente a la represión transnacional. También solicitó mecanismos seguros para presentar denuncias ante instancias nacionales e internacionales.

El pronunciamiento convocó a los Estados, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil a documentar los hechos, respaldar las redes de cuidado, apoyar a las organizaciones de mujeres y combatir la impunidad con enfoque de género y derechos humanos.

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El Colectivo Nicaragua Nunca Más cerró su declaración con un llamado a la ciudadanía a informarse mediante fuentes verificadas, compartir las denuncias de forma responsable y acompañar a las familias sin exponerlas a nuevos riesgos.