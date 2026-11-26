Costa Rica se prepara para albergar Miss Universo 2027, un certamen internacional que podría dinamizar sectores como el turismo, la hotelería y el comercio. (Instagram: Fátima Bosch / MIss Universe)

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La celebración de Miss Universo 2027 en Costa Rica representa una oportunidad para dinamizar la economía nacional, atraer visitantes internacionales y fortalecer el posicionamiento del país como destino turístico, según las expectativas manifestadas por el Gobierno costarricense.

Durante su conferencia de prensa semanal, la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, se refirió a los potenciales beneficios económicos que podría generar la realización del certamen internacional de belleza, cuya organización convocaría a representantes de más de un centenar de países.

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La mandataria aclaró que se trata de una iniciativa de carácter privado, aunque reconoció el interés del Ejecutivo en aprovechar la exposición internacional que ofrece una actividad de esta magnitud.

“Estamos hablando de un evento donde participan más de 110, 115 candidatas de diferentes puntos del planeta y que es una vitrina para exponer a Costa Rica”, manifestó Fernández.

La presidenta explicó que, como parte del proceso para conseguir la sede del certamen, grabó un video promocional en momentos en que diferentes países competían por albergar la actividad, debido a las oportunidades comerciales y turísticas que representa.

La presidenta Laura Fernández destacó el potencial económico que representa la llegada de más de un centenar de candidatas internacionales al país.

El Salvador, un antecedente de USD 177 millones

Uno de los ejemplos utilizados por Fernández para dimensionar el potencial económico del certamen fue el de El Salvador, país que albergó Miss Universo en 2023.

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Según las cifras citadas por la mandataria, aquella edición habría generado la llegada de 65,000 visitantes y más de USD 177 millones en beneficios para el comercio local.

Aunque el Gobierno costarricense todavía no presentó una proyección económica específica para la edición de 2027, las autoridades consideran que la actividad podría favorecer a sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte, el comercio y los servicios turísticos.

“Por supuesto que esperamos que sea un éxito en nuestro país y, diay, ¿a quién no le va a gustar ese dinamismo para nuestra economía? Bienvenidos sean”, expresó la gobernante.

El impacto económico de una actividad de esta naturaleza no se limitaría a la noche de coronación. La llegada de delegaciones internacionales, equipos de producción, medios de comunicación, acompañantes y aficionados podría traducirse en una mayor demanda de bienes y servicios durante varias semanas.

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Según las cifras citadas por el Gobierno costarricense, la edición de Miss Universo celebrada en El Salvador habría generado más de USD 177 millones en beneficios económicos. Nov 18, 2023. REUTERS/Jose Cabezas/

Tres semanas de actividades y exposición internacional

El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, explicó que la organización de Miss Universo contempla una serie de actividades paralelas que se desarrollan durante aproximadamente tres semanas.

Esta dinámica permitiría extender los posibles beneficios económicos más allá de la ceremonia principal, mediante actividades promocionales, desplazamientos de las delegaciones y otros eventos vinculados con la competencia.

El jerarca indicó que su cartera ya inició coordinaciones relacionadas con el proyecto y que continuará brindando acompañamiento institucional para aprovechar las oportunidades de promoción internacional.

Uno de los objetivos será utilizar el certamen como plataforma para proyectar la marca país de Costa Rica, particularmente en tres áreas estratégicas: sostenibilidad, cultura y turismo.

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La presencia de candidatas procedentes de diferentes regiones del mundo también podría contribuir a difundir los atractivos naturales, las tradiciones y la identidad cultural costarricense ante nuevas audiencias internacionales.

El Gobierno aclara que se trata de un evento privado

Pese al respaldo manifestado por las autoridades, Fernández enfatizó que Miss Universo es una actividad organizada por empresas e interesados del sector privado.

“Lo primero que yo quiero señalar sobre esto es que eso es un evento privado”, puntualizó la mandataria.

Durante la conferencia, el Ejecutivo no detalló si destinará recursos públicos para apoyar la realización del certamen, ni presentó información sobre eventuales compromisos financieros, inversiones en infraestructura o acuerdos con los organizadores.

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Tampoco se dieron a conocer estimaciones sobre la cantidad de turistas que podría recibir Costa Rica, los ingresos proyectados o la distribución geográfica de las actividades.

El desafío será convertir la exposición mediática de Miss Universo 2027 en oportunidades económicas que trasciendan la duración del evento, beneficien a los negocios locales y contribuyan al posicionamiento internacional de Costa Rica como destino turístico y sede de actividades de alcance mundial.

Costa Rica defiende su designación como sede en medio de una controversia internacional

El anuncio de Costa Rica como sede de Miss Universo 2027, realizado durante la gala de coronación del pasado 24 de noviembre en Puerto Rico, quedó envuelto en una controversia internacional tras surgir diferencias entre las dos organizaciones que comparten los derechos del certamen. Mientras Miss Universe West (MU West) anunció al país centroamericano como anfitrión de la próxima edición, Miss Universe East (MU East) desconoció esa designación y aseguró que Vietnam había sido seleccionado previamente. Esta última organización sostiene que posee los derechos contractuales para elegir la sede de 2027 e inició un proceso de arbitraje internacional.

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Pese a la incertidumbre, Yessenia Ramírez, directora nacional de Miss Universo Costa Rica, aseguró que los preparativos continúan y que la organización costarricense cuenta con un respaldo contractual para realizar el certamen en territorio nacional.

“La sede sigue siendo Costa Rica. Hay un contrato firmado”, declaró a AmeliaRueda.com.

La representante también señaló que las diferencias internas deberán ser resueltas por las partes involucradas en la organización internacional y adelantó que este viernes 27 de noviembre se ofrecerán más detalles sobre el evento en una conferencia de prensa.