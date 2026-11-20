El jefe de Estado afirmó que los sondeos favorables no reemplazan la participación ciudadana y convocó a defender cada sufragio durante la jornada electoral del 28 de febrero. (Foto Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llamó este jueves 19 de noviembre a los seguidores de Nuevas Ideas a movilizarse para las elecciones del 28 de febrero y advirtió que “nadie gana con encuestas”, pese a que, según afirmó, los sondeos anticipan una amplia ventaja para su candidatura.

Durante unas declaraciones posteriores a la presentación de inscripción de su candidatura, Bukele sostuvo que los resultados de las mediciones de intención de voto no sustituyen el escrutinio. Ante una multitud que coreó “seis años más”, el mandatario pidió a los simpatizantes cuidar cada sufragio desde la emisión hasta la transmisión de las actas.

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“Las encuestas son bonitas, las encuestas nos dicen que vamos a ganar por una arrasada histórica”, afirmó. “Pero nadie gana con encuestas”, agregó.

El presidente exhortó a sus militantes y al electorado salvadoreño a acudir a las urnas el 28 de febrero. Según planteó, la tarea de la estructura partidaria debe incluir la defensa de los votos en las mesas receptoras.

“Debe ser voto marcado, depositado, contado, defendido y transmitido”, dijo Bukele. “Ahí salen los verdaderos ganadores de las elecciones”, añadió ante los aplausos de los asistentes.

Durante la solicitud de inscripción de su candidatura, el mandatario afirmó que requiere otro período para extender proyectos de educación, salud, infraestructura y programas sociales. Video Infobae Centroamérica.

Movilización sobre los sondeos

El jefe de Estado señaló que en otros países los candidatos que lideraban las encuestas no terminaron por imponerse en las elecciones. Atribuyó esos casos a posibles cambios de opinión en los días previos o a una mayor capacidad de movilización de los adversarios.

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Bukele sostuvo que sus seguidores no deben asumir que la victoria está asegurada por los sondeos. “Necesitamos salir a votar”, insistió, antes de pedir a la militancia que convoque a familiares y amigos para convertir la jornada electoral en “una fiesta nacional”.

El mandatario también solicitó a los organismos internacionales que, según sus palabras, respeten el resultado que surja de las urnas. Mencionó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y los observadores electorales.

Además, defendió el desarrollo de las elecciones de 2024. Aseguró que hubo 3.000 observadores internacionales y que los países reconocieron los resultados, aunque no presentó detalles sobre los informes de las misiones electorales.

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Ante una multitud que coreó “seis años más”, Bukele aseguró que busca extender su gobierno para completar obras en hospitales, rutas y puentes, además de sostener becas universitarias y programas de primera infancia (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Seis años más para completar obras en salud, educación e infraestructura

Buena parte de la intervención estuvo dedicada a justificar la necesidad de extender el período de gobierno. Bukele afirmó que los siete años de sus dos administraciones no alcanzaron para intervenir la totalidad de las escuelas, hospitales, vías y puentes del país.

El presidente citó como ejemplo la remodelación del Hospital Rosales y aseguró que su objetivo es que los centros asistenciales de San Miguel, Santa Ana y Usulután alcancen estándares similares. También mencionó el plan para renovar las 5.500 escuelas salvadoreñas.

“Vamos a ir dos escuelas por día”, dijo al referirse a ese programa. Sostuvo que el Gobierno debe mantener las obras ya ejecutadas y ampliar las inversiones en salud, educación, infraestructura, empleo y agricultura.

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Los asistentes respondieron de forma reiterada con el cántico “seis años más”. Bukele retomó esa consigna al enumerar proyectos pendientes, como la construcción de puentes y la continuidad de las becas universitarias y los programas de primera infancia.

La postulación para los comicios de 2027 constituye la primera ocasión en que Bukele busca un mandato presidencial de seis años. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El mandatario afirmó que su administración convirtió al país “más inseguro del mundo” en “el país más seguro de todo el continente”, una declaración que presentó como parte de su balance de gestión. También señaló que la seguridad ya constituye un objetivo alcanzado, mientras que la educación, la salud y la infraestructura permanecen “en proceso”.

Hacia el final de su discurso, Bukele planteó que los próximos seis años deben servir para preservar las políticas de su gobierno y evitar un retorno al pasado. “Lo vamos a hacer todos los días desde aquí hasta el 28 de febrero”, afirmó.

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