Salvadoran soldiers walk on the street during a patrol after El Salvador deployed thousands of troops to Haiti in response to four Salvadoran members of a UN-backed force that went missing in a gang ambush, in Port-au-Prince, Haiti, November 12, 2026. REUTERS/Fildor Pq Egeder

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Al menos 34 presuntos integrantes de una banda armada murieron durante una operación de la Policía Nacional de Haití (PNH) en Martissant, un sector situado al sur de Puerto Príncipe, según informó la institución este jueves. El despliegue apuntó contra el grupo de Grand Ravine, liderado por Renel Destina, conocido como Ti Lapli.

La PNH difundió imágenes de la incursión a través de sus redes sociales. En el video se observa el ingreso de tres vehículos blindados en la zona y, poco después, una explosión dentro de una vivienda que habría sido alcanzada desde un dron.

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“Operación en Martissant: 34 bandidos abatidos en un refugio de Ti Lapli”, comunicó la Policía. Las autoridades advirtieron que el número de muertos podría subir debido a que el operativo continuaba en desarrollo al momento de la difusión de la cifra.

El refugio de Ti Lapli en Martissant, objetivo del operativo

La intervención tuvo lugar en Martissant, una zona estratégica de la capital haitiana que conecta varios sectores del área metropolitana. El objetivo fue un supuesto refugio de Ti Lapli, alias de Renel Destina, jefe de la banda de Grand Ravine.

Residentes encapuchados detienen a personas en un puesto de control para comprobar si portan armas tras varios días de violencia entre pandillas, en el barrio de Kenscoff, en Puerto Príncipe, Haití, el 29 de enero de 2025. REUTERS/Ralph Tedy Erol

De acuerdo con Naciones Unidas, esa estructura cuenta con cerca de 300 integrantes y mantiene una alianza con la coalición G-Pep. El organismo internacional señaló que la agrupación participó en acciones que afectan la seguridad y la estabilidad de Haití.

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El informe de la ONU atribuye al grupo delitos como homicidios, violaciones, secuestros con fines extorsivos, robos a mano armada, ataques contra camiones, sustracción de mercancías y vehículos, destrucción de bienes y ocupaciones forzadas de propiedades.

La operación de este jueves es una de las acciones con más bajas registradas en los últimos años entre las bandas que operan en Puerto Príncipe y sus alrededores. Esos grupos controlan amplias áreas de la capital y han establecido barreras, cobrado extorsiones y atacado infraestructuras públicas y privadas.

La Task Force y soldados salvadoreños, junto a la Policía haitiana

Según la información disponible, en el despliegue también intervino la llamada Task Force, como el Gobierno de Haití denomina a Vectus Global, una empresa militar privada fundada por Erik Prince, exintegrante de las fuerzas especiales de la Armada de Estados Unidos.

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Soldados salvadoreños en Tabarre, un vecindario de Puerto Príncipe, Haití, el 30 de octubre del 2026. (AP foto/Odelyn Joseph)

La participación de ese grupo se suma al respaldo que recibe la PNH en las operaciones contra las bandas armadas. Las autoridades haitianas han reforzado sus acciones en distintos puntos de Puerto Príncipe, donde la violencia de las organizaciones criminales es uno de los principales factores de inestabilidad política y humanitaria.

Algunos medios locales informaron además que soldados salvadoreños podrían haber tomado parte en la ofensiva. Esos efectivos formarían parte del contingente enviado por el presidente de El Salvador Nayib Bukele para colaborar con las acciones de seguridad en territorio haitiano.

Las fuerzas desplegadas recuperaron el control de la comisaría de Portail Léogâne y de una instalación de la Electricidad de Haití (EDH), ambas ubicadas en el mismo sector. El objetivo posterior sería liberar una vía que conecta Martissant con Leclerc.

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Soldados salvadoreños en el Estadio Sylvio Cator en Puerto Príncipe, Haití, el 13 de noviembre del 2026. (AP foto/Patrice Noel)

La desaparición de cuatro militares salvadoreños, antecedente del operativo

La intensificación de los ataques contra las bandas coincide con la llegada a Haití de un contingente de más de 2.000 soldados fuertemente armados enviados por el Gobierno salvadoreño. La presencia de esos efectivos se produjo después de una emboscada contra integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés).

Cuatro militares salvadoreños que integraban esa fuerza fueron atacados el 18 de octubre en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, dentro del área metropolitana de Puerto Príncipe. Hasta el momento, no se conoce su paradero.

Bukele intervino en Haití con el objetivo de ubicar a esos efectivos y ampliar las acciones contra las organizaciones armadas. La ofensiva en Martissant se enmarca en ese contexto operativo, con la PNH al frente de las operaciones y apoyo de fuerzas extranjeras y contratistas de seguridad.

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La agencia EFE informó que la operación seguía activa y que las autoridades no habían divulgado una cifra definitiva de muertos, detenidos ni armas incautadas. Tampoco se conocieron detalles sobre posibles bajas entre los agentes policiales o los efectivos que participaron del despliegue.