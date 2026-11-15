Japón destinará US$2 millones para diseñar obras contra inundaciones en el Norte de Honduras

La cooperación japonesa financiará la planificación de las obras, pero no la construcción directa de represas, diques o canales. (Foto: Casa Presidencial)

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El Gobierno de Japón destinará US$2 millones en cooperación técnica para elaborar un plan maestro que permita definir las obras necesarias para reducir las inundaciones en el Valle de Sula, una de las regiones de Honduras más expuestas a las crecidas de los ríos y los daños provocados por las lluvias.

Los recursos no serán utilizados para construir directamente represas, diques o canales, sino para financiar los estudios técnicos que permitirán identificar las zonas de mayor vulnerabilidad, establecer qué proyectos deben ejecutarse primero y calcular la inversión necesaria para desarrollar esas intervenciones.

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El viceministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Fernando Vásquez, informó sobre el avance de la iniciativa durante una reunión con representantes de la cooperación japonesa y funcionarios del Gobierno.

El proyecto comenzó en 2024 y las autoridades prevén que el documento final esté listo entre junio y julio de 2027. A partir de sus resultados, las instituciones hondureñas podrán contar con una hoja de ruta para organizar las inversiones y las obras de protección que requiere la región.

El Plan Maestro de Resiliencia evaluará proyectos de infraestructura hidráulica para reducir los daños provocados por las inundaciones. (Foto: Casa Presidencial)

El Plan Maestro de Resiliencia evaluará diferentes proyectos de infraestructura hidráulica, entre ellos la construcción y rehabilitación de diques, canales de alivio y las represas El Tablón y Tornillitos.

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El propósito es determinar cuáles de estas intervenciones pueden contribuir a reducir el riesgo de inundaciones y establecer un orden de ejecución, tomando en cuenta las necesidades de las comunidades y las condiciones de la cuenca.

El estudio también revisará las obras que actualmente se encuentran en marcha, con el objetivo de identificar medidas que puedan desarrollarse antes de emprender proyectos de mayor dimensión.

De esa manera, el documento establecerá una planificación a corto, mediano y largo plazo, con los plazos estimados y las necesidades de financiamiento para cada intervención.

La elaboración de este plan busca evitar que las futuras obras se desarrollen de manera aislada y permitir que las instituciones cuenten con criterios técnicos para decidir dónde invertir los recursos disponibles.

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El plan será elaborado con la participación del Centro de Estudio y Desarrollo de Proyectos del Valle de Sula. (Foto: Cortesía)

La cooperación anunciada por Japón corresponde a la etapa de planificación. La construcción de las represas y demás estructuras dependerá de la posterior gestión y disponibilidad de fondos.

La priorización de los proyectos se realizará en coordinación con el Centro de Estudio y Desarrollo de Proyectos del Valle de Sula, cuyo director, el ingeniero hidráulico Osmín Bautista, destacó la importancia del documento para la planificación de la infraestructura de protección.

Bautista explicó que se tratará del segundo plan maestro elaborado para esta región, después del estudio de 1976, que dio origen a la propuesta de construir la represa El Tablón.

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La actualización de la planificación permitirá revisar las necesidades actuales del Valle de Sula y establecer qué obras deben impulsarse para reducir la exposición de las comunidades ante las inundaciones.

Por su parte, Kobayashi Chiaki, representante de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), reiteró el interés de su país en respaldar las medidas orientadas al control de inundaciones en Honduras.

Japón aportará dos millones de dólares en cooperación técnica para elaborar un plan de protección contra inundaciones en el Valle de Sula. (Foto: Casa Presidencial)

Como parte de ese acompañamiento, anunció que una misión de especialistas japoneses llegará al país en enero de 2027para compartir experiencias relacionadas con el mantenimiento de diques y otras estructuras de protección.

La asistencia técnica también permitirá intercambiar conocimientos sobre la gestión de infraestructura hidráulica, un aspecto importante para garantizar que las obras construidas puedan mantenerse en condiciones adecuadas de funcionamiento.

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El Valle de Sula concentra comunidades, infraestructura y actividades productivas que enfrentan riesgos durante las temporadas de lluvias, especialmente cuando aumentan los caudales de los ríos.

Con la entrega prevista para mediados de 2027, el Gobierno espera contar con una planificación técnica que sirva de base para impulsar las futuras obras de protección contra inundaciones en el norte de Honduras.