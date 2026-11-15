8 frases de Arruabarrena tras el pase de Boca a una nueva final: de la broma sobre Paredes que generó risas a la principal virtud del equipo

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El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, analizó lo que dejó la clasificación a la final de la Copa Argentina después de golear 3-0 a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y se refirió a los próximos desafíos de un extenuante calendario, que mantiene a su equipo en la lucha por todos los frentes.

“Es difícil volver a tener una semifinal después de ganar un título hace cuatro días. Nos costó el primer tiempo, sobre todo los primeros minutos, después tuvimos el control, pero teníamos que tener cuidado con las pérdidas de pelotas y con los espacios que podíamos dejar a la hora de atacar. Hicimos el gol en un momento justo, un lindo gol. Ya en el segundo tiempo, Banfield tuvo que venir a buscarlo, encontramos más espacios, estuvimos más precisos y, en líneas generales, el triunfo fue merecido. Hay que insistir en tener esta mentalidad y hambre. Es difícil, pero los chicos están muy metidos y los resultados van ayudando. Tenemos un trajín físico, pero lo importante es que estemos bien de la cabeza. Ahora tendremos una semana para pensar en la final de la Sudamericana, y trataremos de darle una alegría a nuestra gente”, manifestó el Vasco en conferencia de prensa a la hora de contar sus sensaciones por el holgado triunfo.

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Además, destacó la actuación de Leandro Paredes, quien fue clave para asistir a Santiago Ascacíbar en el 1-0 convertido en Cuyo: “Salió bien de la cancha, cansado, como siempre, porque viene de un año con mucha actividad. Tuvo el tema de la lesión antes del Mundial, no ha tenido una pretemporada, pero está bien. Es el capitán, es el líder, y sobre todo sostiene su rendimiento. A nosotros nos beneficia mucho porque mantiene el ritmo y sabe cuando hay que poner más intensidad. Las palabras que le puedo dar son solo elogios. Es gratificante tener un jugador de esa categoría y nivel”. Acto seguido, generó las risas de los periodistas tras señalar un detalle negativo del campeón del mundo: “Lo único es que pierde bastante en el truco. No es tan bueno como dicen, ja”.

Por otro lado, le mandó un mensaje al plantel para que el campeonato de Liga por Tabla Anual no los confunda: “El título del otro día no nos tiene que meter más presión o relajación. Nos tiene que soltar un poco más la mochila que teníamos”.

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Compacto Boca 3-0 Banfield

En distinto sentido, subrayó que la principal virtud de su equipo es imponerse frente a la adversidad: “Es importante acostumbrarte a ganar. Tener la personalidad y carácter de que, cuando las cosas te van mal, insistir. Es una virtud del equipo. Siempre quiero ser superior al rival y que no me llegue, pero es imposible dominar 90 minutos en el fútbol argentino”.

Ahora, Boca Juniors enfocará su mirada en el duelo del próximo sábado 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en Colombia por la final de la Copa Sudamericana. El compromiso está estipulado para iniciar a las 19:30 (hora argentina) y, cuatro días después, el miércoles 25 chocará con Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura.

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El cuadro porteño ya se quedó con el título de Liga por ser el equipo con más puntos ganados en la tabla general de esta temporada y es el único argentino con posibilidades de quedarse con todas las competencias en juego: le restan la Sudamericana, el Clausura, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones.

MÁS DECLARACIONES DE RODOLFO ARRUABARRENA:

¿Por qué no hizo rotación y puso su formación de gala ante Banfield? “Trato de poner lo mejor siempre. Sé que hay partidos más importantes que otros, y acá significaba la posibilidad de tener una final. Y había que poner lo mejor. Queríamos tener una final y pelear todo. Y lo venimos demostrando. El equipo dice presente en todos los partidos, a quien le toque jugar responde. Lauti Blanco tenía una molestia y quería estar, pero he decidido que era mejor recuperar. El Ruso (Ascacíbar) estuvo dos días con un golpe, pero creí que podía estar. Lean (Paredes) siempre quiere estar. Me dijo que estaba bien y después pidió el cambio él. Son pibes que saben y conocen su cuerpo”.

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La advertencia después del festejo en el que los jugadores le tiraron bebida al técnico tras ser campeones: “Yo también fui jugador e hice peores que esa, pero sí que hay algunos con los cuales me puedo tomar una revanchita. No soy rencoroso, soy memorioso”.

La situación física de Adam Bareiro: “Está bien, está trabajando a la par del grupo. Está con muchas ganas, en algún momento tendrá su oportunidad y no tengo dudas de que va a responder porque tiene unas ganas bárbaras en cada entrenamiento. Es otra característica que no tenemos, y buscaremos aprovecharla al máximo”.

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