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Marilina Bertoldi contó por qué se tatuó el escudo de Independiente y los problemas que le trajo: “Recibí amenazas”

El cantante se tatuó un sticker que guardó tiempo atrás en su teléfono; terminó siendo los colores del club de Avellaneda pero con un guiño a la comunidad LGBTQ+

La cantante lleva en su piel los colores del equipo de Avellaneda, sin embargo, no es por amor al deporte (Video: Otro día perdido-El Trece)
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Marilina Bertoldi no cuenta al fútbol entre sus intereses: ignora los escudos y nunca prestó demasiada atención a las remeras de quienes trabajan con ella. Esa mezcla de desinterés e inocencia la involucró en uno de los malentendidos más insólitos de su carrera. En su visita a Otro día perdido (eltrece), Marilina contó una historia que combina tatuajes, fútbol y una confusión cuyas derivaciones, según reconoció, jamás habría previsto cuando almacenó una imagen en su celular.

La cantante había recibido la imagen como sticker y la guardó en su teléfono, completamente ajena al universo futbolístico. Para ella, no era más que un emblema de apoyo a la comunidad LGBTQ+. “A mí me llegó como un sticker, me lo guardé, dije ‘algún día me lo tatúo, me gusta’”, le relató a Mario Pergolini, conductor del programa. Ni Bertoldi ni la amiga que la acompañó al estudio identificaron el símbolo deportivo, lo que dimensionó la confusión. El episodio resultó todavía más llamativo cuando la artista reconoció que el escudo había estado durante meses frente a ella sin que lo advirtiera: “Nunca en mi vida presté atención a remeras de gente con la que hice un disco por meses, Mariano Otero, que es de Independiente, con el escudo enfrente de mí, meses trabajando todos los días, y de repente nunca miré el escudo”.

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Los simpatizantes del club reaccionaron rápidamente. Luego de que el tatuaje se viralizara en febrero de 2026, Bertoldi recibió cuestionamientos y, de acuerdo con su relato, amenazas graves. “Y tuve un conflicto porque la gente de Independiente se sintió como mal diciendo ‘che, ¿cómo hacés eso? ¿Cómo ponés eso como Independiente?’. Yo queriendo explicar y como aleccionar después de ‘no, gay no es malo’. Y me metí en una que ya amenazas de muerte me escribieron”, describió la artista. A raíz de la situación, decidió dejar de discutir el tema en las redes.

Marilina Bertoldi con peluca rubia y vestido de leopardo, con tatuajes en el brazo izquierdo, parada junto a dos personas
Marilina se tatuó el escudo de Independiente pero en vez de poner la sigla del club puso la palabra gay

Para explicar la confusión, Bertoldi apeló a una comparación que provocó risas en el estudio: “Es como cuando, ponele, vos te querés tatuar la cara de tu hijo. Y de repente es un mono con peluca. Y decís: ‘No es mi hijo, esto es otra cosa’”. Pergolini le indicó que el diseño original llevaba las siglas “CAI” —Club Atlético Independiente—, mientras que ella precisó que, cuando lo encontró, ya decía “gay” de forma directa.

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Según relató la cantante, el cruce con los hinchas no constituyó el único momento incómodo. También los seguidores de Racing se incorporaron al revuelo y recibió llamados vinculados con la rivalidad entre los dos clubes. Entre los consejos que le dieron estuvo el de aprenderse, “por las dudas”, los nombres de figuras históricas de la institución, entre ellas el ídolo Ricardo Bochini.

El tatuaje le ocasionó tantas situaciones incómodas en la calle, donde quienes desconocen su historia reaccionan al verlo, que Bertoldi analiza taparlo. “Estaba pensando en un corazón, hacerlo un corazoncito”, comentó entre risas. Pergolini respondió de inmediato con una broma: “Querés hacer ahora el de River”, porque la franja del escudo seguiría a la vista. Además, la artista contó que planea removerse varios tatuajes y que el conductor se ofreció a filmar el proceso a cambio de cubrir parte del tratamiento.

La cantante y compositora Marilina Bertoldi participa en una entrevista en el programa televisivo Otro día perdido. Durante el diálogo en el estudio con el conductor, la música detalla los pormenores y el detrás de escena de su colaboración sobre el escenario junto a Lali Espósito y Tini Stoessel, en la que homenajearon la clásica presentación de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera.

La visita a Otro día perdido también le dio a Bertoldi la oportunidad de contar, por primera vez en detalle, el detrás de escena de su participación en el show de Lali Espósito en el Estadio Monumental. Lo que arrancó como una anécdota fue revelando una historia de dudas, secretos y una decisión de último momento que terminó por definir el momento más comentado de la noche.

La propuesta llegó directamente de Espósito, con quien ya habían cruzado agendas sin poder concretar nada. Esta vez, Lali insistió: primero un mensaje de texto, luego un encuentro en el estudio donde Bertoldi estaba trabajando. Fue en esa reunión cara a cara donde le reveló el detalle que convertía la invitación en un secreto de Estado: Tini Stoessel iba a subir al escenario esa noche. Bertoldi guardó la información durante dos o tres semanas. “A nadie le dije nada”, afirmó. “Lo mantuve en secreto.”

El jueves previo al show, con Stoessel ya presente en los ensayos, las tres repasaron la performance completa. Todas las escenas, menos una. “Ensayamos todo salvo el beso, que no iba a suceder”, contó Bertoldi con una pausa cargada de ironía ante las risas del estudio.

Fue ella quien cambió eso. El viernes, el día libre entre el ensayo y el show, le escribió a Lali. El mensaje era una mezcla de lógica artística y confesión: le planteó que, si seguían los pasos de la performance original —la que Madonna había hecho junto a Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003—, el cuadro quedaba incompleto sin ese gesto. “Me parece que quizás quede raro si pasa toda esta perfo y no sucede”, le escribió. Lali respondió de inmediato: “Yo recoincido con vos”. Stoessel se enteró en el momento, según contó Bertoldi: “Tiene comunicación y ahí todo bien”.

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