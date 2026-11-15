Mas de 150 militares presos en Venezuela denunciaron arbitrariedades judiciales en medio de una huelga de hambre

Un registro de archivo del edificio de la cárcel Ramo Verde (EFE/Miguel Gutiérrez)

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Más de 150 militares presos en la cárcel de Ramo Verde, en el estado de Miranda, denunciaron irregularidades judiciales, falta de respuesta institucional y vulneraciones al debido proceso en una carta difundida este sábado por la líder opositora María Corina Machado. Los reclusos anunciaron una protesta pacífica e indefinida hasta recibir respuestas concretas.

En el documento manuscrito, los detenidos describieron una “situación de indefensión, incertidumbre e irregularidad jurídica”, que atribuyeron a “la inobservancia y violación sistemática” de sus “garantías constitucionales, derechos humanos y del debido proceso”.

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La misiva señala que hay militares que ya cumplieron sus condenas, pero siguen detenidos porque no recibieron las respectivas boletas de excarcelación. También menciona expedientes sin tribunal asignado ni destino definido, una situación que, según los firmantes, genera un “limbo jurídico”.

Los presos denunciaron además que las apelaciones presentadas permanecen paralizadas sin justificación. “Los recursos interpuestos en fase de apelación sufren una paralización injustificada, vulnerando de manera reiterada los lapsos legalmente establecidos en la legislación procesal penal y procesal militar”, expresaron.

Los militares comunicaron que, ante la “absoluta falta de respuesta institucional, el agotamiento definitivo de las vías ordinarias y la persistente vulneración de derechos procesales”, iniciarán “formalmente” una protesta pacífica y colectiva. El texto asegura que la medida respetará las instalaciones penitenciarias y la integridad de los funcionarios a cargo de la custodia. “Esta medida se mantendrá de manera indefinida hasta que se constituyan mesas de trabajo efectivas, verificables y se den respuestas concretas”, advirtieron los detenidos.

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La misiva de los militares a la que tuvo acceso María Corina Machado (@MariaCorinaYA)

Entre sus reclamos figura la liberación inmediata de quienes ya completaron sus penas, tanto en Ramo Verde como en otros centros de detención. A su vez, plantearon que los militares presos por razones políticas puedan obtener la libertad en el exilio, para lo cual solicitaron el respaldo de Noruega y otros países.

Los firmantes exigieron la presencia de la Defensoría del Pueblo y de organismos internacionales de protección de derechos humanos para supervisar la situación y garantizar la vida e integridad de quienes participen de la protesta.

Machado afirmó en su cuenta de X que recibió la carta a través de familiares de los presos políticos de Ramo Verde y pidió apoyo para que “el mundo entero sepa lo que ellos están sufriendo”.

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“A estos ciudadanos militares les han violado todos sus derechos humanos y garantías. Con inmenso coraje han decidido alzar sus voces a través del recurso más extremo: la huelga de hambre. Que este grito de libertad desde allí, aferrados a esa reja, se escuche en el mundo entero. No están solos. ¡Su país los acompaña exigiendo justicia y Libertad!”, escribió la opositora.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, el 6 de noviembre de 2026, junto a familiares de presos políticos (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó el viernes que más de 30 militares encarcelados en Ramo Verde acumulaban más de 96 horas de huelga de hambre para exigir su liberación.

El chavismo y sectores de la oposición iniciaron este viernes en Caracas la cuarta ronda de negociaciones impulsadas por Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en reformas legales e institucionales que sienten las bases para elecciones transparentes en Venezuela.

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Las delegaciones se reunieron a puerta cerrada en el Hotel Gran Meliá Caracas, en una zona céntrica de la capital. La formación de la dirigente opositora María Corina Machado no participa de estos encuentros.

La agenda contempla la revisión de marcos jurídicos y legales para avanzar en la renovación de las instituciones del país. Por el momento, solo fotógrafos tuvieron acceso al lugar y no hay declaraciones públicas previstas de los representantes de las partes.

La cita es la primera desde el regreso de Machado a Venezuela. La opositora expresó su expectativa de que las mesas de diálogo permitan avanzar hacia la convocatoria de comicios, aunque no se espera su presencia en las reuniones.

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(Con información de EFE)