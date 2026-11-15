El Salvador

La primera universidad carcelaria de Centroamérica: 40 reos en El Salvador a punto de licenciarse en Administración de Empresas

Cerca de 40 internos por delitos comunes culminan sus estudios superiores en un penal salvadoreño marcado por la estricta segregación de bandas criminales. Apoyado por organismos internacionales y la UCAD, el proyecto combina formación ejecutiva y alfabetización comunitaria como vía para romper el ciclo delictivo

En el Centro Penal La Esperanza, conocido popularmente como Mariona en El Salvador, existe un proyecto de educación superior de una universidad que brinda una oportunidad a privados de libertad, o reos de delitos comunes, de cursar una carrera universitaria durante cumplen su condena.
En el Centro Penal La Esperanza, conocido popularmente como Mariona en El Salvador, existe un proyecto de educación superior de una universidad que brinda una oportunidad a privados de libertad, o reos de delitos comunes, de cursar una carrera universitaria durante cumplen su condena. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Guardar

El Complejo Penitenciario La Esperanza, conocido históricamente como el penal de Mariona, alista la graduación de su primera cohorte universitaria en mayo: cerca de 40 privados de libertad están por culminar la licenciatura en Administración de Empresas.

Infobae tuvo acceso exclusivo a entrevistas directas y a una visita presencial a las instalaciones de la universidad, donde conoció de primera mano el funcionamiento técnico, y la dinámica diaria de los reclusos que buscan reinsertarse a la sociedad.

PUBLICIDAD

El programa académico funciona formalmente como una extensión de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios (UCAD), articulada bajo el Plan Cero Ocio de la Dirección General de Centros Penales y con el respaldo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Embajada de Catar.

La matrícula actual alcanza a 318 reos cursando la carrera regular, junto a decenas de participantes en diplomados técnicos y de idiomas. La puesta en marcha de una facultad dentro del recinto carcelario más emblemático del país requirió un cambio radical en la gobernanza interna.

PUBLICIDAD

Durante décadas, Mariona estuvo bajo el dominio operativo de estructuras de pandillas dedicadas a la extorsión y el tráfico ilícito. La condición técnica e institucional para abrir las aulas universitarias fue separar de forma categórica a los perfiles delictivos.

El director del penal, Juan José Ramírez Montano, explicó los fundamentos de esta política penitenciaria: “Lo que nos quedó aquí son internos por delitos comunes. Y empezamos a darles a ellos, por decir así, una segunda oportunidad”.

El ingreso al circuito académico no es masivo ni automático. Quienes aspiran a una plaza deben cumplir con los requisitos oficiales del Ministerio de Educación: título de bachiller, partida de nacimiento y la prueba nacional AVANZO. Paralelamente, un equipo multidisciplinario integrado por psicólogos, criminólogos, médicos y trabajadores sociales evalúa el historial y la disciplina de cada postulante.

Malla curricular y proyección laboral hacia el exterior

Desde la administración universitaria, el proyecto fue diseñado con un perfil laboral amplio que permita a los graduados insertarse tanto en el sector corporativo como en iniciativas estatales o emprendimientos propios al salir en libertad.

La carrera consta de 48 asignaturas distribuidas en diez ciclos académicos a lo largo de cinco años, e incluye una etapa final de preespecialización técnica en logística y distribución con enfoque aduanero.

Edwin Bátres, director institucional del Proyecto Esperanza por parte de la UCAD, detalló el enfoque de salida laboral que se diseñó para los internos:

“La administración nos permite trabajar con contabilidad, producción, nos permite trabajar con el área de mercadeo, trabajar con recursos humanos”.

En el plano pedagógico, el proyecto demanda una adaptación constante por parte de los docentes que ingresan de lunes a sábado a impartir clases. Sin conexión a internet por imperativo legal, el proceso formativo se sostiene sobre plataformas locales de software, bibliografía impresa y el intercambio directo en el aula. El cuerpo docente destaca que el interés de los internos supera con frecuencia el estándar universitario ordinario.

El ingeniero Félix Benjamín Alfaro, docente a cargo de la cátedra de Sistemas de Información Gerencial, subrayó la receptividad que observa entre los 24 reclusos que integran su grupo; “en las clases en la UCAD uno les tiene que estar preguntando, aquí no, ellos preguntan, ellos quieren adquirir ese conocimiento adicional”.

Este modelo académico incluye además un componente de retribución hacia la propia comunidad penitenciaria. Como parte de sus horas sociales de proyección comunitaria, los estudiantes de administración asumen el rol de instructores y facilitadores de alfabetización para más de 3,000 internos que aprenden lectura, escritura y operaciones aritméticas básicas para oficios de construcción.

Con la ampliación del proyecto al penal de mujeres de Apanteos y la proyección de nuevas carreras, el modelo de Mariona busca consolidarse como una referencia penitenciaria regional donde la disciplina y la formación profesional sustituyen definitivamente a las estructuras del crimen.

Temas Relacionados

El SalvadorPenal de MarionaPrivados de libertadComplejo Penitenciario La EsperanzaPlan Cero Ocio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Haití rodeado de miles de militares salvadoreños: Así se ve el operativo contra las pandillas en Puerto Príncipe

Los militares salvadoreños introdujeron una nueva dinámica en Puerto Príncipe, donde las patrullas, los convoyes blindados y los helicópteros se sumaron a la rutina de barrios marcados por el control de las pandillas

Haití rodeado de miles de militares salvadoreños: Así se ve el operativo contra las pandillas en Puerto Príncipe

El Salvador vence 2-0 a San Martín y toma ventaja en el repechaje hacia la Copa Oro

La Selecta se impuso con goles de Brayan Gil y Mauricio Cerritos, y definirá la serie el próximo martes 17 de noviembre en el “Mágico” González

El Salvador vence 2-0 a San Martín y toma ventaja en el repechaje hacia la Copa Oro

Aerolíneas internacionales se pronuncian para asistir a viajeros centroamericanos ante la suspensión de vuelos en Estados Unidos

Pasajeros con viajes programados hacia o desde EE.UU. enfrentan cambios en sus itinerarios tras la suspensión temporal de operaciones en tierra dispuesta por la Administración Federal de Aviación (FAA).

Aerolíneas internacionales se pronuncian para asistir a viajeros centroamericanos ante la suspensión de vuelos en Estados Unidos

La asociación salvadoreña que rompe el aislamiento del síndrome de Down

Durante cuatro décadas, familias organizadas imparten formación personalizada y herramientas básicas para impulsar la autonomía de jóvenes y adultos marginados por un sistema educativo oficial que todavía carece de docentes capacitados y recursos

La asociación salvadoreña que rompe el aislamiento del síndrome de Down

El Salvador registró 22 feminicidios y muertes violentas de mujeres hasta octubre, según Ormusa

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz señaló que 13 de las víctimas fueron asesinadas por su pareja o expareja, mientras que el arma blanca apareció como la causa de muerte más frecuente

El Salvador registró 22 feminicidios y muertes violentas de mujeres hasta octubre, según Ormusa

TECNO

Ranking de YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos musicales más populares hoy

Ranking de YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos musicales más populares hoy

Exdirectora de OpenAI advirtió que las empresas de IA usan esta tecnología para perfeccionar sus modelos

YouTube en Chile: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Así son los SUV con tecnologia de masajes, calefacción y ventilación en ambas filas: adiós al cansancio en la vía

Ranking de YouTube en España: la lista de los 10 videos musicales más populares hoy

ENTRETENIMIENTO

El nuevo kdrama de Gong Yoo y Song Hye-kyo ya tiene tráiler: ¿cuándo se estrenará en Netflix?

El nuevo kdrama de Gong Yoo y Song Hye-kyo ya tiene tráiler: ¿cuándo se estrenará en Netflix?

Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela terminan su relación tras un año juntos: estos serían los motivos de la ruptura

El recuerdo de la Sra. Oleson de ‘La familia Ingalls’ a 8 años de su muerte: “Era una mujer tremendamente agradable y llena de vida”

El diagnóstico de “precáncer de esófago” que hizo reaccionar a Travis Barker: “Pensé que podía fumar hasta el día de mi muerte”

Misterio revelado: Victor Von Doom no será una variante de Tony Stark en "Avengers: Doomsday"

MUNDO

Francia vive su quinta semana consecutiva de violentas protestas tras una nueva jornada de disturbios

Francia vive su quinta semana consecutiva de violentas protestas tras una nueva jornada de disturbios

Ucrania atacó uno de los nodos más importantes del sistema petrolero ruso

Emmanuel Macron alertó que reducir la ayuda a Ucrania prepararía el terreno para otra guerra en Europa

Netanyahu llamó a Eisenkot a formar un gobierno de unidad sin partidos árabes para hacer frente a la amenaza iraní

La estrategia de Tasmania que desalienta a los turistas para atraer a otros viajeros