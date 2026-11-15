La primera universidad carcelaria de Centroamérica: 40 reos en El Salvador a punto de licenciarse en Administración de Empresas

En el Centro Penal La Esperanza, conocido popularmente como Mariona en El Salvador, existe un proyecto de educación superior de una universidad que brinda una oportunidad a privados de libertad, o reos de delitos comunes, de cursar una carrera universitaria durante cumplen su condena. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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El Complejo Penitenciario La Esperanza, conocido históricamente como el penal de Mariona, alista la graduación de su primera cohorte universitaria en mayo: cerca de 40 privados de libertad están por culminar la licenciatura en Administración de Empresas.

Infobae tuvo acceso exclusivo a entrevistas directas y a una visita presencial a las instalaciones de la universidad, donde conoció de primera mano el funcionamiento técnico, y la dinámica diaria de los reclusos que buscan reinsertarse a la sociedad.

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El programa académico funciona formalmente como una extensión de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios (UCAD), articulada bajo el Plan Cero Ocio de la Dirección General de Centros Penales y con el respaldo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Embajada de Catar.

La matrícula actual alcanza a 318 reos cursando la carrera regular, junto a decenas de participantes en diplomados técnicos y de idiomas. La puesta en marcha de una facultad dentro del recinto carcelario más emblemático del país requirió un cambio radical en la gobernanza interna.

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Durante décadas, Mariona estuvo bajo el dominio operativo de estructuras de pandillas dedicadas a la extorsión y el tráfico ilícito. La condición técnica e institucional para abrir las aulas universitarias fue separar de forma categórica a los perfiles delictivos.

El director del penal, Juan José Ramírez Montano, explicó los fundamentos de esta política penitenciaria: “Lo que nos quedó aquí son internos por delitos comunes. Y empezamos a darles a ellos, por decir así, una segunda oportunidad”.

El ingreso al circuito académico no es masivo ni automático. Quienes aspiran a una plaza deben cumplir con los requisitos oficiales del Ministerio de Educación: título de bachiller, partida de nacimiento y la prueba nacional AVANZO. Paralelamente, un equipo multidisciplinario integrado por psicólogos, criminólogos, médicos y trabajadores sociales evalúa el historial y la disciplina de cada postulante.

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Malla curricular y proyección laboral hacia el exterior

Desde la administración universitaria, el proyecto fue diseñado con un perfil laboral amplio que permita a los graduados insertarse tanto en el sector corporativo como en iniciativas estatales o emprendimientos propios al salir en libertad.

La carrera consta de 48 asignaturas distribuidas en diez ciclos académicos a lo largo de cinco años, e incluye una etapa final de preespecialización técnica en logística y distribución con enfoque aduanero.

Edwin Bátres, director institucional del Proyecto Esperanza por parte de la UCAD, detalló el enfoque de salida laboral que se diseñó para los internos:

“La administración nos permite trabajar con contabilidad, producción, nos permite trabajar con el área de mercadeo, trabajar con recursos humanos”.

En el plano pedagógico, el proyecto demanda una adaptación constante por parte de los docentes que ingresan de lunes a sábado a impartir clases. Sin conexión a internet por imperativo legal, el proceso formativo se sostiene sobre plataformas locales de software, bibliografía impresa y el intercambio directo en el aula. El cuerpo docente destaca que el interés de los internos supera con frecuencia el estándar universitario ordinario.

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El ingeniero Félix Benjamín Alfaro, docente a cargo de la cátedra de Sistemas de Información Gerencial, subrayó la receptividad que observa entre los 24 reclusos que integran su grupo; “en las clases en la UCAD uno les tiene que estar preguntando, aquí no, ellos preguntan, ellos quieren adquirir ese conocimiento adicional”.

Este modelo académico incluye además un componente de retribución hacia la propia comunidad penitenciaria. Como parte de sus horas sociales de proyección comunitaria, los estudiantes de administración asumen el rol de instructores y facilitadores de alfabetización para más de 3,000 internos que aprenden lectura, escritura y operaciones aritméticas básicas para oficios de construcción.

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Con la ampliación del proyecto al penal de mujeres de Apanteos y la proyección de nuevas carreras, el modelo de Mariona busca consolidarse como una referencia penitenciaria regional donde la disciplina y la formación profesional sustituyen definitivamente a las estructuras del crimen.