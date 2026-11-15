Detienen a un hombre sospechoso de asesinar a su pareja embarazada en Costa Rica

El director general de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, informó sobre la detención de un hombre de 38 años, sospechoso del presunto asesinato de su pareja embarazada en Turrialba. (Cortesía: Fuerza Pública de Costa Rica/Noticias Trivisión)

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Un hombre de apellido Reyes, de 38 años, fue detenido como sospechoso por el presunto asesinato de su pareja sentimental, quien estaba embarazada, en el sector de La Fortuna, en Grano de Oro de Turrialba, Costa Rica. La captura tuvo lugar este sábado cerca de las 5:00 de la madrugada, luego de acciones policiales que se extendieron durante dos días.

El director general de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, informó que los agentes de la delegación de Turrialba iniciaron un operativo tras recibir el reporte del hecho. La víctima murió, de acuerdo con la versión oficial, luego de una agresión atribuida preliminarmente a su compañero sentimental.

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“En el sector de La Fortuna, en Grano de Oro de Turrialba, lamentablemente un hombre de apellido Reyes dio muerte a su pareja sentimental, quien además se encontraba en estado de embarazo”, afirmó Rivera al comunicar la detención del sospechoso por medio de un video.

La investigación quedó bajo conocimiento de las autoridades judiciales, que deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte y la eventual responsabilidad penal del detenido.

(REUTERS/Mayela Lopez)

La Fuerza Pública inició el operativo tras el reporte del crimen

Según explicó Rivera, los oficiales de la delegación de Fuerza Pública de Turrialba desplegaron acciones desde el día anterior para ubicar a Reyes. El operativo concluyó durante la madrugada, cuando los agentes localizaron y detuvieron al hombre.

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El director de la institución señaló que el sospechoso será trasladado para recibir atención médica antes de quedar a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. No precisó las razones de esa valoración ni si el hombre presentaba lesiones.

“Esta persona fue detenida”, sostuvo Rivera. El funcionario indicó que, tras la atención médica, el sospechoso será puesto bajo custodia judicial para que avance el proceso de investigación.

La detención representa una primera actuación policial dentro de un caso que deberá ser analizado por los organismos pertinentes. Las autoridades deberán recopilar pruebas, tomar declaraciones y establecer la secuencia de los hechos ocurridos en La Fortuna.

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De igual manera, Rivera indicó que mantendrá sus labores preventivas ante hechos de violencia contra las mujeres y en el ámbito familiar. A su vez, Rivera aseguró que la institución reforzará las acciones destinadas a responder a este tipo de situaciones y a localizar a los presuntos responsables.

Una mujer embarazada se sienta en una escalera de madera mientras sostiene su vientre con ambas manos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La Fuerza Pública continuará realizando acciones preventivas para evitar este tipo de lamentables hechos, pero también perseguirá a todos aquellos que los cometan”, afirmó el director general.

El detenido permanecerá bajo el procedimiento establecido por las autoridades costarricenses mientras se define su situación jurídica.

De acuerdo con la información preliminar del medio CR Hoy, Reyes presuntamente atacó con un arma blanca en el pecho a su pareja, una mujer de apellido Madriz, de unos 30 años, quien murió en el lugar.

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Por su parte, otra mujer de apellido Pérez, de 50 años, intentó auxiliar a la víctima. El sospechoso también la habría herido en el abdomen. Personal de la Cruz Roja trasladó a Pérez al Hospital de Turrialba, donde recibió atención de urgencia.