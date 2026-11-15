Andy Burnham aseguró que el Reino Unido “perdió más de lo que ganó” con el Brexit

El primer ministro británico, Andy Burnham, sale del número 10 de Downing Street para asistir a la sesión de control al Gobierno en la Cámara de los Comunes, en Londres, Reino Unido (REUTERS/Toby Melville)

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El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, afirmó que Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte como bloque “perdió más de lo que ganó ” desde su salida de la Unión Europea en 2020 y anticipó que buscará nuevos acuerdos con Bruselas para reducir los precios de los alimentos y favorecer a los exportadores británicos.

Durante la conferencia del Partido Laborista galés, Burnham acusó a los gobiernos conservadores de haber “quemado todos los puentes” con el bloque europeo tras el Brexit y sostuvo que el Reino Unido debe adoptar “decisiones difíciles para reducir el coste de la vida”.

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“Creo que hemos perdido más de lo que hemos ganado en los últimos diez años y, de hecho, creo que los conservadores le dieron a Gran Bretaña un Brexit más duro y severo de lo que la gente pensaba que iba a obtener cuando votaron en 2016, porque quemaron todos nuestros puentes con la UE después, así que voy a liderar como primer ministro en este tema, y voy a intentar conseguir el mejor acuerdo posible para Gales, para aquellos aquí que podrían beneficiarse”, aseveró.

El jefe de Gobierno prevé reunirse la próxima semana con líderes europeos en una cumbre. Según indicó, espera alcanzar entendimientos en materia de alimentación y agricultura, comercio de derechos de emisión y un programa de movilidad juvenil.

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De acuerdo con Burnham, esos acuerdos podrían elevar el producto interno bruto un 0,4%, equivalente a unos 20.376 millones de euros. El mandatario también señaló que analizará opciones para redefinir a largo plazo el vínculo entre Reino Unido y Bruselas.

El primer ministro británico, Andy Burnham, asiste a la ceremonia anual del Domingo del Recuerdo en el Cenotafio, en Whitehall, Londres (Reino Unido), el 8 de noviembre de 2026 (REUTERS/Toby Melville)

“Y sí, trabajaremos con la Unión Europea, como ya he dicho, pero al mismo tiempo respetaremos las líneas rojas de nuestro programa electoral y el resultado del referéndum. Ese es el espíritu que mantendré, amigos, y que seguiré impulsando”, afirmó.

Burnham planteó en declaraciones anteriores que no descarta un eventual retorno al mercado único, a la unión aduanera o incluso la reincorporación a la Unión Europea. Este sábado precisó que la decisión sobre cualquier cambio corresponderá a la ciudadanía.

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“Las señales de Burnham son muy positivas, aunque nadie cree que el Reino Unido vuelva a ingresar en el bloque durante nuestras vidas”, sostuvo un diplomático europeo citado por la agencia AFP.

El Gobierno británico anunció en los últimos meses medidas para estrechar sus relaciones con la Unión Europea. Esta semana, el ministro del Gabinete a cargo de las negociaciones con el bloque, Hamish Falconer, afirmó que Reino Unido considera una contribución financiera para proyectos de infraestructura en las regiones más desfavorecidas de la Unión Europea, a cambio de acceso al mercado eléctrico europeo.

El primer ministro británico, Andy Burnham, sale del número 10 de Downing Street para asistir a la sesión de control al Gobierno en la Cámara de los Comunes, en Londres, Reino Unido (REUTERS/Toby Melville)

Burnham viajará el viernes 20 de noviembre a Bruselas para negociar un nuevo acuerdo bilateral con la Unión Europea, centrado en medidas sobre productos agrícolas, movilidad juvenil y tasas universitarias.

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Las conversaciones apuntan a un entendimiento limitado a áreas específicas, entre ellas las reglas fitosanitarias para los bienes del sector agropecuario, una mayor flexibilidad para los intercambios de jóvenes y una reducción de las tasas universitarias. La posibilidad de un pacto de mayor alcance, con un calendario para el regreso de Reino Unido a la Unión Europea, no forma parte de las negociaciones previstas.

Dentro del Partido Laborista existen posturas divergentes sobre una eventual reapertura del debate para reincorporarse al bloque. Varios ministros expresaron reservas ante la posibilidad de impulsar esa discusión en el corto plazo.

(Con información de AFP y Europa Press)