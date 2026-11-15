Sociedad

Vecinos de Remedios de Escalada marcharon para reclamar asistencia para las familias afectadas por la explosión y garantías de seguridad

La movilización reunió a residentes y comerciantes cerca del perímetro restringido, donde reclamaron alojamiento inmediato, reparación de los daños y garantías para regresar sin nuevos riesgos

Una mujer habla frente a un micrófono de televisión rodeada de varias personas en la vía pública
Una vecina de Remedios de Escalada declara ante la prensa durante una protesta convocada tras una explosión e incendio.
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Decenas de vecinos de Remedios de Escalada reclamaron este sábado durante una marcha realizada cerca del área afectada por la explosión que se garantice la seguridad para evitar futuros siniestros. Además, reclamaron la asistencia inmediata y viviendas para quienes perdieron sus casas y comercios.

La movilización se concentró sobre la calle Juan de Garay, en las cercanías del perímetro restringido entre Coronel Fray Luis Beltrán y Enrique del Valle Iberlucea. Los asistentes cuestionaron la falta de información oficial durante la emergencia y exigieron que se aceleren las soluciones para las familias damnificadas.

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Los vecinos reclamaron que quienes perdieron sus hogares y locales reciban una respuesta sin esperar el avance de eventuales juicios. Una manifestante sostuvo: “Esa gente tiene que tener casa hoy”, y pidió asistencia también para los comerciantes afectados.

La protesta reunió a residentes, comerciantes y personas vinculadas con quienes trabajaban en la zona. Entre los reclamos expresados ante distintos canales de televisión, los manifestantes plantearon que las autoridades y las empresas involucradas deben garantizar alojamiento, reparación de daños materiales y condiciones de seguridad antes de que las familias puedan regresar.

Portada - Explosión en Remedios de Escalada
La tragedia dejó un saldo de un muerto y trece heridos

Durante la concentración, una vecina afirmó que hubo una nueva fuga en Doctor Melo, entre Sáenz Peña y De la Cruz, y denunció que el suministro volvió a ser interrumpido. “No podemos más”, expresó ante las cámaras.

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La responsable de un colegio situado a dos cuadras del lugar de la explosión relató que el establecimiento se autoevacuó luego de advertir humo. Según afirmó, ni Defensa Civil, ni la Policía, ni MetroGAS se acercaron a informar sobre el riesgo mientras había menores de edad dentro del edificio.

Nosotros autoevacuamos solos”, dijo la mujer, que señaló que el colegio está en Beltrán al 300. También sostuvo que la institución necesita una certificación de seguridad para retomar las clases, aunque aseguró que nadie del municipio se comunicó con las autoridades educativas.

Una mujer habla frente a un micrófono de televisión rodeada de varias personas en la vía pública
Los vecinos reclamaron respuestas y asistencia para las familias que se quedaron sin viviendas

La entrevistada explicó que en el establecimiento asisten alumnos con discapacidades que requieren más tiempo para evacuar. Según su relato, el escape de gas se prolongó durante una hora antes de la explosión y las familias colaboraron para retirar a los chicos y cortar el tránsito.

Otra comerciante, dueña de una librería desde hace 30 años, contó que percibió un fuerte olor a gas y consultó a una cuadrilla que trabajaba en la zona. “Bueno, pero esto es peligroso”, recordó haberles dicho, tras lo cual recibió como respuesta que la situación era “muy peligrosa” y que ya habían llamado a MetroGAS.

La búsqueda de respuestas por un operario desaparecido

Un hombre afirmó ante las cámaras ser amigo de Marcelo García, un operario de MetroGAS de 47 años, y aseguró durante la protesta que la familia no había recibido una confirmación sobre su paradero. Indicó que García vivía en Banfield, tenía esposa y dos hijos, y que sus pertenencias fueron entregadas a sus familiares.

explosión en Remedios de Escalada
Por el momento, no se aclaró el paradero del operario Marcelo García (Adrián Escandar)

Aunque afirmó que la familia recorrió hospitales y recibió versiones sobre un cuerpo hallado en el lugar, recriminó que les comunicaron que debían esperar hasta el martes para conocer los resultados de las diligencias de identificación. “Hoy el muerto es mi amigo”, expresó.

Según el testimonio, García no pertenecía a la empresa tercerizada que realizaba las obras, sino que trabajaba para MetroGAS y habría llegado al lugar después de que se produjera la rotura del caño. El entrevistado dijo desconocer qué ocurrió con las cuadrillas que intervinieron luego.

Los manifestantes también reclamaron que la Justicia acelere las actuaciones y que las empresas, el municipio y los organismos de emergencia expliquen cómo se desarrolló el operativo. Una de las vecinas cuestionó que no se hubiera activado un protocolo preventivo ante la fuga de gas: “Acá todos actuaron mal, MetroGAS, Defensa Civil, el municipio, nadie”.

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