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Así fue el baby shower de Estefi Berardi: decoración temática, inflables y mesa de pintura

La panelista celebró junto a sus familiares y amigos una fiesta en honor al pequeño que llegará en los próximos meses

Una mujer con vestido celeste de pie junto a una escenografía con globos celestes y blancos, un arco con el nombre Vincenzo y cubos con letras
Estefi Beradi celebró el baby shower de Vincenzo, el hijo que espera con su pareja (Instagram)
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Estefi Berardi celebró el baby shower de su hijo Vincenzo en una terraza que fue decorada especialmente para esa ocasión y estuvo rodeada de familiares y amigos cercanos. La modelo y panelista, que transita la recta final de su primer embarazo, compartió con sus seguidores los detalles del festejo a través de las historias que publicó.

El baby shower de Vincenzo”, escribió Berardi en una de sus publicaciones. En esa imagen se la ve junto a su pareja, Félix Orsatti, frente a la ambientación preparada para el evento. Ese texto condensó el espíritu del encuentro, que fue pensado para celebrar la llegada del bebé junto a las personas que los acompañan de cerca.

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El espacio fue decorado con una paleta de tonos celeste, blanco y dorado. Un arco que llevaba la inscripción “Vincenzo” funcionó como el eje central de la escenografía y estuvo flanqueado por globos de distintos tamaños y texturas. La ambientación también incluyó osos de peluche tematizados, entre ellos uno con gorro y antiparras de aviador, además de ilustraciones de nubes y de una luna con la figura de un oso dormido.

Estefi Berardi posa de perfil con vestido celeste frente a un arco decorativo con el nombre Vincenzo y globos blancos y celestes
Estefi eligió un vestido color celeste, en honor al género del pequeño
Una mujer con vestido celeste camina frente a una decoración infantil con globos, figuras de osos, bloques con letras y un castillo inflable
La panelista eligió una decoración con osos y globos en colores pastel
Una mujer embarazada con vestido celeste posa de pie frente a una decoración festiva con globos celestes, blancos y figuras de osos
Este es el primer hijo de Estefi

La mesa dulce tuvo como pieza principal una torta de varios pisos, realizada en tonos celestes y blancos. La preparación estaba coronada por una figura de oso y contenía pequeños detalles alusivos al nacimiento. Junto a ella, cubos con la palabra “BABY” escrita en letras doradas completaron el sector destinado a las fotografías.

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Para la ocasión, Berardi eligió un vestido bandage de tono celeste pálido, ajustado al cuerpo y con un diseño halter que dejaba los hombros al descubierto. Uno de los detalles más distintivos de la prenda fue un recorte con forma de gota en el centro del escote, que permitía apreciar con claridad su pancita de embarazo. Completó el look con sandalias nude de tiras finas y llevó el pelo suelto, con ondas. En varias de las imágenes, posó de perfil y apoyó una mano sobre el vientre.

Entre las actividades del festejo se destacó una mesa de pintura en la que los invitados podían decorar un babero destinado a Vincenzo. La propuesta disponía de baberos blancos con diseños para colorear, entre ellos uno con la figura de una abeja, además de paletas y pinceles para que cada persona personalizara su prenda. El evento contó también con dos inflables: un castillo de salto de tono verde agua y una pileta de pelotas en colores pastel, que fue pensada para los más pequeños. Según explicó la propia Berardi, buscó que hubiera una propuesta destinada a los chicos más grandes y otra específica para los bebés.

Una mujer embarazada con vestido celeste y un hombre con camisa azul posan de pie junto a una decoración de globos y un cartel con el nombre Vincenzo
Pampito, conductor de Puro Show, estuvo entre los invitados
Tres personas de pie junto a un pastel de dos pisos, rodeadas por globos celestes, adornos infantiles y plantas tropicales
Berardi apostó por una torta de dos pisos, a tono con el resto de la decoración
Siete personas posan en una terraza frente a un edificio, entre ellas una mujer con vestido celeste y una copa en la mano
Eve von Brocke, Ivo Cutzarida, Facundo Estévez y Guille Barrios estuvieron entre los invitados (Instagram)

Orsatti posó junto a Berardi frente a la ambientación principal y colocó una mano sobre el vientre de la modelo. Entre los invitados que acompañaron el festejo estuvieron Pampito, Evelyn Von Brocke, Ivo Cutzarida, Facundo Estévez y Guille Barrios. Todos ellos se fotografiaron con Berardi en un sector exterior del lugar.

El nombre del bebé había quedado confirmado semanas antes, cuando Berardi compartió la noticia desde sus vacaciones en la Riviera Maya, México. “4 meses. Se va a llamar Vicenzo y va a ser de Racing”, escribió junto a una fotografía en la que posó con un traje de baño a la orilla de una piscina. Con esa publicación no solo anunció el nombre elegido junto a Orsatti, sino que anticipó también la herencia futbolera del niño, que crecerá ligado a los colores de la Academia.

La publicación recibió mensajes de figuras del espectáculo y personas cercanas a la periodista, entre ellas Ailén Bechara y Marina Calabró. “Vamos, otro racinguista”, “Hermoso nombre” y “Te quiero, a los dos” fueron algunas de las respuestas que aparecieron debajo de la imagen.

El anuncio del nombre fue uno de los varios momentos que Berardi eligió compartir públicamente desde que confirmó su embarazo a mediados de agosto. Antes de revelar cómo se llamará su hijo, la periodista ya había organizado un gender reveal junto a Orsatti, donde ambos descubrieron que el bizcochuelo de la torta era azul y confirmaron que esperaban un varón. “Mi intuición no falló”, dijo Berardi al conocer el resultado.

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Estefi BerardiFélix OrsattiEvelyn Von BrockeGuille Barrios

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