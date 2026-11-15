Leandro Paredes habló tras el pase de Boca a la final de la Copa Argentina: de su estado físico a la respuesta por la chicana del Vasco Arruabarrena

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Leandro Paredes volvió a ser clave para el triunfo de Boca Juniors en las semifinales de la Copa Argentina contra Banfield con una asistencia a Santiago Ascacibar para abrir el marcador. El capitán afrontó la zona mixta y dejó algunas conclusiones que sacó después del match con el que el equipo de la Ribera se aseguró disputar otro título sobre el final del año.

“Felices porque estamos en otra final, estamos contentos, hicimos un gran partido así que a disfrutar. ¿Mi asistencia y nivel? En general, lo importante era ganar, clasificar y hacerlo bien. Creo que hemos hecho un buen partido, clasificamos, estamos en otra final y estamos felices”, remarcó primeramente Paredes.

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Más tarde, el 5 fue consultado por su estado físico, ya que venía de pedir el cambio en el cotejo anterior contra Defensa y Justicia y también fue reemplazado hoy por Tomás Belmonte a falta de un cuarto de hora para el final: “Estaba previsto que juegue esa cantidad de minutos, así que era el momento adecuado para salir”. Y completó sobre el compromiso del grupo: “Nadie se quiere bajar. Hemos demostrado siempre que queremos estar, sea el partido que sea. Queremos ayudar, ser parte, todo el grupo está por el mismo camino y eso es algo buenísimo y queda reflejado en la cancha”.

Respecto al momento personal que atraviesa y el reconocimiento constante de la gente, que nuevamente lo ovacionó, el mediocampista contestó: “Tengo una felicidad absoluta. Soñé toda mi vida con que la Bombonera, toda la gente de Boca me ovacione. Hoy poder vivirlo y disfrutarlo me pone feliz, es algo muy lindo. Estoy agradecido con el hincha. Y el mensaje para ellos es que sigan creyendo y confiando en este grupo que está y va a hacer lo imposible por darles muchas alegrías”.

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“Feliz, disfrutando el momento. Venimos de ser campeones, estamos en otra final de Copa Argentina y estamos a una semana de jugar final de Sudamericana. Disfrutando el momento, ahora a descansar y pensar desde el lunes en la final”, completó el líder futbolístico del equipo de un Arruabarrena que se animó a chicanearlo en conferencia de prensa.

El Vasco sacó a relucir que últimamente lo derrota seguido en el truco, algo que fue reconocido por el propio Paredes antes de despedirse. “Lo único es que pierde bastante en el truco. No es tan bueno como dicen, ja”, mencionó el DT, a lo que el futbolista respondió: “Últimamente están mejor, pero si sigue ganando Boca, que siga así”.

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Más allá de esa broma, el entrenador azul y oro fue elogioso para quien es su faro dentro del campo de juego: “Salió bien de la cancha, cansado, como siempre, porque viene de un año con mucha actividad. Tuvo el tema de la lesión antes del Mundial, no ha tenido una pretemporada, pero está bien. Es el capitán, es el líder, y sobre todo sostiene su rendimiento. A nosotros nos beneficia mucho porque mantiene el ritmo y sabe cuando hay que poner más intensidad. Las palabras que le puedo dar son solo elogios. Es gratificante tener un jugador de esa categoría y nivel”.

En cuanto a la rotación, Arruabarrena aclaró: “Trato de poner lo mejor siempre. Sé que hay partidos más importantes que otros, y acá significaba la posibilidad de tener una final. Y había que poner lo mejor. Queríamos tener una final y pelear todo. Y lo venimos demostrando. El equipo dice presente en todos los partidos, a quien le toque jugar responde. Lauti Blanco tenía una molestia y quería estar, pero he decidido que era mejor recuperar. El Ruso (Ascacíbar) estuvo dos días con un golpe, pero creí que podía estar. Lean (Paredes) siempre quiere estar. Me dijo que estaba bien y después pidió el cambio él. Son pibes que saben y conocen su cuerpo”.

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