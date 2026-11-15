La agenda de Boca Juniors tras pasar a la final de la Copa Argentina: un viaje de 5.000 kilómetros y al menos tres títulos en juego

Esta es la formación que dispuso Arruabarrena para enfrentar a Banfield (Créditos: Fotobaires)

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Boca Juniors goleó 3-0 a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza gracias a los goles de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano, y sacó su boleto a la final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá el miércoles 2 de diciembre a Platense en horario y sede a confirmar. De esta manera, se aseguró otro partido en un extenuante calendario que lo mantiene con posibilidades en todos los frentes.

El camino del Xeneize en el cierre de 2026 continuará con un viaje de más de 5.000 kilómetros hasta el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Allí, se enfrentará el próximo sábado 21 de noviembre desde las 19:30 (hora argentina) a Atlético Mineiro de Brasil por la final de la Copa Sudamericana.

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Luego de ser campeón de Liga por ser el equipo con más puntos de 2026 en la Tabla Anual, el equipo de Rodolfo Arruabarrena es consciente de la importancia de quedarse con un título en el ámbito continental porque la última consagración de esta índole se remonta a la Recopa Sudamericana 2008. Además, le permitiría quedar en el cuarto lugar de manera solitaria entre los clubes con más trofeos internacionales (actualmente está igualado con Independiente y Milan, todos con 18), Más arriba, están Real Madrid (33), Al Ahly de Egipto (27) y Barcelona (20). Una hipotética consagración en la Sudamericana le permitiría acceder a la Recopa 2027 y, de imponerse en los dos, igualaría al Blaugrana en la tercera colocación de la tabla histórica.

El compromiso contra la entidad de Belo Horizonte obligó a postergar su cruce ante Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura, que se van a llevar a cabo ese mismo fin de semana. Finalmente, el emparejamiento con la Lepra se trasladó al miércoles 25 a partir de las 21:00 en la cancha de Boca Juniors.

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De ahí en más, los resultados en los cruces mata-mata definirán cuál será su futuro en lo que resta del año y si podrá quedarse con los cinco títulos en juego: más allá de la Tabla Anual, le restan la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones.

El calendario de Boca Juniors para intentar ganar cinco títulos en 2026

Copa Sudamericana - final

Sábado 21/11 - vs. Atlético Mineiro, en Colombia (19:30, hora argentina)

Torneo Clausura - octavos de final

Miércoles 25/11 - vs. Independiente Rivadavia (21:00 horas)

Torneo Clausura - cuartos de final *

Fin de semana del 29/11 - vs. Gimnasia La Plata/Newell’s

Copa Argentina - final **

Miércoles 02/12 - vs. Platense

Torneo Clausura - semifinales *

Fin de semana del 6/12 - vs. Rosario Central/Gimnasia de Mendoza/Defensa y Justicia/Barracas Central

Torneo Clausura - final *

Sábado 12/12 - vs. Instituto/Huracán/River Plate/Lanús/Argentinos Juniors/Independiente/Vélez/Belgrano en el Estadio Único Diego Armando Maradona – Tricampeones del Mundo de La Plata (horario a confirmar)

Trofeo de Campeones **

Sábado 19/12 - vs. Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (horario a confirmar)

* Dependerá de que clasifique en las rondas sucesivas

** Para disputarlo, debe ganar el Torneo Clausura

LOS GOLES DE BOCA JUNIORS EN LA VICTORIA SOBRE BANFIELD

El Ruso Ascacíbar definió de cabeza en el área tras una brillante asistencia de Leandro Paredes para el 1-0 parcial de Boca ante Banfield en la Copa Argentina

Sebastián Villa amplió ventajas en Mendoza con un potente remate. Boca le gana 2-0 a Banfield en las semifinales de la Copa Argentina

Leandro Lozano apareció solo en el segundo palo y convirtió el 3-0 de Boca ante Banfield. El Xeneize se encamina a la final de la Copa Argentina

El cuadro de los octavos de final del Torneo Clausura

¿Quién será el campeón del Torneo Clausura?