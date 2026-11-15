Deportes

La agenda de Boca Juniors tras pasar a la final de la Copa Argentina: un viaje de 5.000 kilómetros y al menos tres títulos en juego

El Xeneize goleó 3-0 a Banfield en las semifinales y, en siete días, afrontará la definición de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro en Colombia

Boca Juniors vs Banfield, Copa Argentina
Esta es la formación que dispuso Arruabarrena para enfrentar a Banfield (Créditos: Fotobaires)
Guardar

Boca Juniors goleó 3-0 a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza gracias a los goles de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano, y sacó su boleto a la final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá el miércoles 2 de diciembre a Platense en horario y sede a confirmar. De esta manera, se aseguró otro partido en un extenuante calendario que lo mantiene con posibilidades en todos los frentes.

El camino del Xeneize en el cierre de 2026 continuará con un viaje de más de 5.000 kilómetros hasta el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Allí, se enfrentará el próximo sábado 21 de noviembre desde las 19:30 (hora argentina) a Atlético Mineiro de Brasil por la final de la Copa Sudamericana.

PUBLICIDAD

Luego de ser campeón de Liga por ser el equipo con más puntos de 2026 en la Tabla Anual, el equipo de Rodolfo Arruabarrena es consciente de la importancia de quedarse con un título en el ámbito continental porque la última consagración de esta índole se remonta a la Recopa Sudamericana 2008. Además, le permitiría quedar en el cuarto lugar de manera solitaria entre los clubes con más trofeos internacionales (actualmente está igualado con Independiente y Milan, todos con 18), Más arriba, están Real Madrid (33), Al Ahly de Egipto (27) y Barcelona (20). Una hipotética consagración en la Sudamericana le permitiría acceder a la Recopa 2027 y, de imponerse en los dos, igualaría al Blaugrana en la tercera colocación de la tabla histórica.

El compromiso contra la entidad de Belo Horizonte obligó a postergar su cruce ante Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura, que se van a llevar a cabo ese mismo fin de semana. Finalmente, el emparejamiento con la Lepra se trasladó al miércoles 25 a partir de las 21:00 en la cancha de Boca Juniors.

PUBLICIDAD

De ahí en más, los resultados en los cruces mata-mata definirán cuál será su futuro en lo que resta del año y si podrá quedarse con los cinco títulos en juego: más allá de la Tabla Anual, le restan la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones.

El calendario de Boca Juniors para intentar ganar cinco títulos en 2026

Copa Sudamericana - final

Sábado 21/11 - vs. Atlético Mineiro, en Colombia (19:30, hora argentina)

Torneo Clausura - octavos de final

Miércoles 25/11 - vs. Independiente Rivadavia (21:00 horas)

Torneo Clausura - cuartos de final *

Fin de semana del 29/11 - vs. Gimnasia La Plata/Newell’s

Copa Argentina - final **

Miércoles 02/12 - vs. Platense

Torneo Clausura - semifinales *

Fin de semana del 6/12 - vs. Rosario Central/Gimnasia de Mendoza/Defensa y Justicia/Barracas Central

Torneo Clausura - final *

Sábado 12/12 - vs. Instituto/Huracán/River Plate/Lanús/Argentinos Juniors/Independiente/Vélez/Belgrano en el Estadio Único Diego Armando Maradona – Tricampeones del Mundo de La Plata (horario a confirmar)

Trofeo de Campeones **

Sábado 19/12 - vs. Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (horario a confirmar)

* Dependerá de que clasifique en las rondas sucesivas

** Para disputarlo, debe ganar el Torneo Clausura

LOS GOLES DE BOCA JUNIORS EN LA VICTORIA SOBRE BANFIELD

El Ruso Ascacíbar definió de cabeza en el área tras una brillante asistencia de Leandro Paredes para el 1-0 parcial de Boca ante Banfield en la Copa Argentina
Sebastián Villa amplió ventajas en Mendoza con un potente remate. Boca le gana 2-0 a Banfield en las semifinales de la Copa Argentina
Leandro Lozano apareció solo en el segundo palo y convirtió el 3-0 de Boca ante Banfield. El Xeneize se encamina a la final de la Copa Argentina

El cuadro de los octavos de final del Torneo Clausura

octavos de final del torneo clausura
¿Quién será el campeón del Torneo Clausura?

Temas Relacionados

Boca JuniorsTorneo ClausuraCopa SudamericanaTrofeo de CampeonesCopa ArgentinaRodolfo ArruabarrenaLeandro Paredes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El insólito gol en contra de un arquero del ascenso a los tres minutos que se convirtió en uno de los bloopers del año

Ezequiel Bacher, de Comunicaciones, metió la pelota en su propio arco y le dio una rápida ventaja a Arsenal de Sarandí en el Reducido de la Primera B

El insólito gol en contra de un arquero del ascenso a los tres minutos que se convirtió en uno de los bloopers del año

Boca y Platense disputarán la final de la Copa Argentina: cuándo se jugará, cuántos millones recibirá el campeón y un premio extra

El Xeneize eliminó a Banfield y chocará con el Calamar de Martín Palermo en el duelo decisivo

Boca y Platense disputarán la final de la Copa Argentina: cuándo se jugará, cuántos millones recibirá el campeón y un premio extra

Batalla campal en el fútbol de ascenso: jugadores e integrantes del cuerpo técnico terminaron a las trompadas luego de un partido

El encuentro entre Cañuelas y Central Córdoba de Rosario, por el Reducido de la Primera C, finalizó con serios incidentes en el campo de juego

Batalla campal en el fútbol de ascenso: jugadores e integrantes del cuerpo técnico terminaron a las trompadas luego de un partido

Se retiró uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense: el emocionante recibimiento de los hinchas

Alan Ruschel colgó los botines a sus 37 años después de lograr el ascenso a la Serie A con Juventude

Se retiró uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense: el emocionante recibimiento de los hinchas

“Es matar o morir”: el relato premonitorio a una patada descalificadora en un partido de inferiores

Ocurrió en un duelo entre Atlético Tucumán y Huracán en divisiones juveniles

“Es matar o morir”: el relato premonitorio a una patada descalificadora en un partido de inferiores

MALDITOS NERDS

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

‘Attack on Titan 3′ permitirá crear bases y estrechar lazos con Eren y Mikasa

‘Gatto’ lleva a Pixar a la mafia felina de Italia bajo la dirección de Enrico Casarosa

Nintendo Switch suma ‘KuloNiku: Bowl Up!’, un simulador de cocina con duelos

‘Dome Keeper’ llevará su minería y defensa a PlayStation 5 y Nintendo Switch

ENTRETENIMIENTO

Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela terminan su relación tras un año juntos: estos serían los motivos de la ruptura

Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela terminan su relación tras un año juntos: estos serían los motivos de la ruptura

El recuerdo de la Sra. Oleson de ‘La familia Ingalls’ a 8 años de su muerte: “Era una mujer tremendamente agradable y llena de vida”

El diagnóstico de “precáncer de esófago” que hizo reaccionar a Travis Barker: “Pensé que podía fumar hasta el día de mi muerte”

IShowSpeed ganó por tercera vez como Streamer del Año y dejó a todos sorprendidos con un discurso en indonesio

Britney Spears revela el negocio secreto en el que ha trabajado durante el último año: así será su nueva marca

INFOBAE AMÉRICA

“Queremos luz”: residentes de Calabazar protestan por los apagones en medio de la crisis energética cubana

“Queremos luz”: residentes de Calabazar protestan por los apagones en medio de la crisis energética cubana

Qué admitió la dominicana Magali Febles tras la fallida pasarela en un desfile con 80 candidatas del Miss Universe 2026

El Ejército de Guatemala instala 13 puestos de control en Zacapa tras el ataque armado en El Tocino

Festival de Cine de Mar del Plata: una película filmada en secreto bajo el régimen iraní se llevó el premio mayor

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación por el ataque armado que dejó cinco muertos en Zacapa