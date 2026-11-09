El Gobierno mantiene la sintonía fina con el dólar, en medio de la volatilidad financiera

En el año el tipo de cambio mayorista aumentó 6,2 por ciento (Foto: Netflix)

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El dólar mayorista cotiza a $1.545,50, tras una primera semana de noviembre agitada en los mercados financieros, período en el cual sumó $11,50 (aumentó 0,7 por ciento).

El billete viene de anotar una ganancia de $17 o un 1,1% en octubre, frente a estimaciones preliminares de inflación de consultoras, que ubican la variación del promedio de precios al consumidor entre el 1,8% y el 2% durante octubre.

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Los analistas se preguntan si el Banco Central está convalidando un nuevo “crawling peg” o devaluación gradual, a un ritmo apenas por sobre el 1% mensual, pero inferior a la tasa de inflación mensual.

Un informe de EcoAnalytics destacó que “en los últimos meses, el BCRA viene aplicando una regla implícita de tipo de cambio semi-fijo (o crawling-peg activo) con un ritmo de depreciación del 1% mensual, por debajo de la inflación. Es un esquema similar al que aplicaba en 2024. Al igual que hoy, el BCRA fijaba la tasa de interés y el tipo de cambio al mismo tiempo, algo que permite la vigencia del cepo cambiario, incluyendo las ‘restricciones cruzadas’ que impiden que las personas físicas (con acceso al Mercado Único y Libre de Cambios) ‘arbitren’ ambos mercados. Por esto la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo volvió a subir este año al 8 por ciento”.

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“Veamos qué pasaría si el BCRA dejase flotar libremente el tipo de cambio sin intervención. Con tipo de cambio flexible la cantidad de dinero es exógena -la fija el Banco Central- y las reservas, por definición, no varían. Si la cantidad de dinero -por alguna razón- crece más que la demanda, el tipo de cambio se deprecia y la inflación se acelera”, argumentó el informe.

"Veamos qué pasaría si el BCRA dejase flotar libremente el tipo de cambio sin intervención", destaca el informe de EcoAnalytics

“Las reservas se acumulan por aumento de la demanda real de dinero o, en su defecto, se compran con impuesto inflacionario. Si la demanda real de dinero no crece, acumular reservas sin esterilizar los pesos, equivale a subir la inflación, que es lo que el gobierno quiere evitar a toda costa. El BCRA está obligado a comprar reservas para hacer frente a la brecha del programa financiero en dólares de 2027: USD 10.000 millones, aún computando los USD 5.000 millones del swap chino. Sin aumento de la demanda de pesos, la pregunta es si las ‘comprará con impuesto inflacionario -sin esterilizar- o con deuda del Tesoro -esterilizando-. Probablemente, el gobierno seguirá optando por lo segundo.”, concluyó EcoAnalytics.

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El tipo de cambio se aleja del techo de las bandas cambiarias, debido a que esta referencia sí replica la dinámica inflacionaria.

El tipo de cambio se aleja del techo de las bandas cambiarias

El BCRA estableció el viernes un techo para el régimen de bandas cambiarias en $1.958,16. El tipo de cambio oficial quedó a $412,66 pesos o 26,7% de ese límite para la flotación administrada.

A fines de octubre el presidente del BCRA Santiago Bausili descartó las preocupaciones sobre una posible volatilidad cambiaria durante el período electoral y argumentó que “es difícil creer que el impacto de un evento nuevo tenga las consecuencias del pasado ante la fortaleza de los fundamentos”.

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Es difícil creer que el impacto de un evento nuevo tenga las consecuencias del pasado ante la fortaleza de los fundamentos (Bausili)

En el inicio de noviembre las presiones cambiarias estuvieron atenuadas por una escasa participación oficial en el mercado de cambios, con compras por solo USD 51 millones en el primer tramo del mes, un flojo ritmo de absorción comparable a los meses de agosto y septiembre.

“Medida por la relación de reservas sobre la métrica ARA (Evaluación de la Adecuación de las Reservas), Argentina es el furgón de cola de los emergentes, con alta vulnerabilidad ante shocks externos y episodios de encarecimiento o racionamiento del crédito. Por eso, cuanto mayores son el índice de riesgo país y la tasa libre de riesgo, más pesa el stock de divisas del BCRA”, advirtió un reporte de GMA Capital.

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Maximiliano Gutiérrez, responsable de lasección Monetaria-Cambiaria de Fundación Mediterránea, explicó que “el exceso de demanda de dinero para poder acumular reservas surgió de una contracción del crédito interno: los canales distintos de la compra de divisas fueron quitando pesos de la economía. A esto se suma que los niveles de encajes y la integración diaria limitan el funcionamiento del canal de crédito, que además se ve limitado por el aumento de la mora”.

Por otro lado, los agentes cambiarios mantuvieron el foco en la dinámica del real brasileño, pues quedó claro, desde la segunda vuelta electoral del 25 de octubre en el país vecino, que el peso argentino se acopla al movimiento de la divisa brasileña, aunque en proporción mucho menor: el dólar en Brasil subió 10% y en Argentina solo 1 por ciento.

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El exceso de demanda de dinero para poder acumular reservas surgió de una contracción del crédito interno: los canales distintos de la compra de divisas fueron quitando pesos de la economía (Gutiérrez)

“El resultado fueron condiciones monetarias particularmente rígidas. Con menos pesos en circulación, se redujo el excedente potencial que los agentes podrían destinar a dólares o a transacciones vinculadas con la absorción de transables. Así, la presión sobre el mercado cambiario se atenúa y la depreciación resultante es menor. No obstante, la presión no desaparece y en su lugar se acrecientan las expectativas de depreciación y se amplía la brecha cambiaria”, afirmó Gutiérrez.

“Si bien Brasil representa el 30% de nuestro Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (Itcrm), no vemos un impacto de gran magnitud en las cuentas externas: el ITCRM solo cayó 2% versus el viernes y el bilateral con Brasil (ITCRB) 7,2%”, indicaron los analistas de IEB.

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El resultado de la elecciones en Estados Unidos y financiamiento para 2027

Los analistas también tuvieron en cuenta el cambio de escenario internacional, luego de la derrota electoral de los republicanos en las elecciones de medio término en Estados Unidos, que le quitaron margen de discrecionalidad a la administración de Donald Trump, con el horizonte de los últimos dos años de mandato.

Dicha previsión sacudió las cotizaciones financieras, con el desplome de los precios de los títulos tecnológicos y del petróleo, un baja de 5% para los bonos argentinos -con un índice de riesgo país que sobrepasó los 900 puntos básicos- y los precios más bajos del año para las acciones argentinas. Sin embargo, el tipo de cambio mantuvo un aceptable volumen de negocios y una suba acotada.

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“Algo muy impactante de este movimiento es la firmeza relativa del peso argentino: el índice de riesgo país más que se duplicó en poco más de tres meses -de 400 a 850 puntos básicos-, mientras que el tipo de cambio real está en mínimos desde la elección 2025. Que bonos y ‘contado con liquidación’ operen tan distinto en Argentina no es habitual, ni en la era Milei ni en general en los últimos 10 años. Es un tema de flujos -hay más vendedores de bonos y acciones que vendedores de pesos-, pero si la expectativa es que de largo plazo Vaca Muerta alcance para tener una moneda fuerte también debería alcanzar para pagar la deuda. Y, de manera inversa, si Vaca Muerta no alcanza para pagar los bonos, será difícil que alcance para sostener al peso”, consideró la Consultora 1816.

“El Gobierno también cumple un rol en la estabilidad cambiaria, buscando acotar la volatilidad -BCRA ausente del mercado de cambios en cinco de las últimas ocho ruedas-, aunque el miércoles 4 dio una señal muy dovish inyectando cerca de $2 billones en bonos Duales y CER -es pronto para entender hasta dónde llegará la inyección y si habrá impacto en el tipo de cambio-”, continuó 1816.

Alejandro Kowalczuk observó para “emergentes” un “dólar más débil y menores tasas estadounidenses serían un viento (vientito) de cola para los activos de mercados emergentes, incluida la deuda argentina. Atentos acá porque lo local pesa más que lo externo”.

“Para Argentina, la principal inquietud es si el respaldo estadounidense al mercado cambiario volvería a estar disponible en 2027, en caso de ser necesario. La derrota republicana introduce incertidumbre, pero creemos que está sobredimensionada: la administración Trump utilizó el ESF (Exchange Stabilization Fund), cuyo uso no requirió aprobación del Congreso. Por eso, el interrogante pasa más por la disposición política a repetir el apoyo que por una restricción legislativa inmediata. Mientras tanto, la incertidumbre electoral doméstica podría sostener la demanda de cobertura, incluso con un dólar global más débil”, puntualizó un reporte del equipo de research de Adcap.