La misa de León XIV en Luján estará dedicada a la caridad y reunirá las historias de quienes construyen comunidad

El papa León XIV en el Palacio Libertad

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La celebración que presidirá el papa León XIV el miércoles 11 de noviembre frente a la Basílica de Luján tendrá como protagonistas a Nuestra Señora de Luján, y a cientos de miles de fieles que peregrinarán desde distintas regiones del país. La ceremonia estará dedicada a la caridad y reunirá las historias de quienes construyen comunidad. Cartoneros, docentes, adultos mayores, trabajadores de la economía popular, ofrecerán sus ofrendas al Papa. Será la última actividad de Su Santidad en el país. De allí la “cápsula” de seguridad lo trasladará al Aeroparque Jorge Newbery lugar desde el que partirá a Perú, última escala del Pontífice en Sudamérica, que comenzó en Uruguay.

“Una humilde imagen de María se quedó en 1630 a orillas del río Luján para cuidar a un pueblo frágil desde sus orígenes. Desde allí, la Virgen manifiesta su predilección especial por los más pobres, los más marginados, los que más sufren, y nos enseña a cuidar la fragilidad de nuestros hermanos”, expresó monseñor Gustavo Carrara, presidente de Cáritas Argentina, al referirse a la Santa Misa de la Virgen de Luján que tendrá una intención especial por la caridad.

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Personas y comunidades acompañadas por Cáritas, procedentes de todo el país, tendrán un lugar a los pies del altar, como signo de la misión de servicio y de la opción preferencial de la Iglesia por los más pobres. Su presencia permitirá reconocer en cada persona una historia, una dignidad y una oportunidad para construir fraternidad.

Según explicaron desde Cáritas Argentina: “Varias de estas personas tendrán un lugar destacado en algunos de los ministerios de la celebración. Las ofrendas de la misa, por ejemplo, serán entregadas por representantes de distintas dimensiones de la vida comunitaria: el trabajo, la educación popular, la agricultura familiar, la organización barrial, la recuperación de las adicciones, la identidad de los pueblos originarios y el acompañamiento ante situaciones de emergencia”.

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"La Virgen de Luján manifiesta su predilección especial por los más pobres, los más marginados, los que más sufren, y nos enseña a cuidar la fragilidad de nuestros hermanos”, expresó Monseñor Gustavo Carrara

-La fe de los valles andinos estará representada por Elba Yugra, agricultora e integrante de la experiencia cooperativa Consejo Kolla de Colanzulí y catequista en la capilla de Campo Carrerade, Iruya, provincia de Salta.

-Desde la provincia de Jujuy, Sebastián Quispe, director de Cáritas Prelatura Humahuaca, acercará la voz de los espacios comunitarios y de los pueblos originarios y las comunidades vulnerables del norte argentino.

-La vocación transformadora del trabajo barrial se manifiesta en Alfredo Correa, educador popular correntino que convirtió su historia de extrema vulnerabilidad en una experiencia de superación comunitaria.

-La familia del barrio Zavaleta, de la ciudad de Buenos Aires, integrada por Silvana, Brian y Gonzalo, representa a toda la comunidad educativa de la Escuela Cura Brochero y encarna el esfuerzo cotidiano, la esperanza y la fe sostenida de las periferias urbanas.

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-La memoria ancestral y el cuidado incondicional de los más pequeños estarán presentes a través de Carmen Solano, referente ava guaraní de Pichanal, provincia de Salta.

Una multitud de personas se reúne frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján durante la misa de la peregrinación en la provincia de Buenos Aires. (RS Fotos)

-José Luis López, joven oriundo de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, que se encuentra en proceso de recuperación de las adicciones, acercará el testimonio del servicio fraterno y la resiliencia frente a esta problemática.

Desde Cáritas también destacan que en la celebración religiosa, “el tejido social del país se completa con testimonios de perseverancia frente a la adversidad”.

-La Patagonia estará representada por Francisco Rosales, poblador de Cholila, provincia de Chubut, que perdió su hogar en los incendios forestales y hoy simboliza la resiliencia de su pueblo.

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-El compromiso con el cuidado de las personas mayores llega desde Mendoza de la mano de Gladys Escudero, referente comunitaria con más de dos décadas dedicadas a cuidar y generar espacios barriales para adultos mayores. Junto a ella estará Sara Ramírez, quien, desde Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, representa el coraje de las mujeres de los barrios populares que impulsan la economía social. También estará presente Lisa (Buenos Aires), madre sobreviviente que simboliza la superación de la violencia.

Cáritas destaca que “el rostro de la maternidad y el trabajo incansable se refleja en Laura Gerez, emprendedora de Morón que enfrenta las dificultades cotidianas con alegría y que participará de esta caminata junto a Joana Enrique, trabajadora cartonera de Luján que representa con orgullo la dignidad de quienes trabajan en la economía popular”.

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Joana Enrique, trabajadora cartonera de Luján será una de las encargadas de llevar una de las ofrendas al Santo Padre

Cada una de estas presencias lleva consigo una historia y la experiencia de una comunidad que se organiza y busca transformar su realidad. Estas personas pondrán en manos del Papa las ofrendas que serán consagradas en el altar.

Una de las lecturas de la celebración estará a cargo de María Rosa Moyano, directora diocesana de Cáritas Reconquista. Su participación llevará a la liturgia la voz de quienes, desde las diócesis y las comunidades, sostienen cotidianamente esta misión.

La misa estará precedida por la vigilia “Bajo un mismo manto”, que comenzará el martes 10 de noviembre a las 18.30 y reunirá a miles de peregrinos de distintos rincones de la Argentina “para compartir una noche de encuentro, alegría y fe a los pies de la Virgen de Luján”, resaltan desde Cáritas. Y definen que: “La propuesta se desarrollará en dos escenarios: uno en la Plaza Belgrano, sobre la calle Nuestra Señora de Luján, y otro en el Parque San Martín. Ambos alternarán sus actividades para que todos puedan participar de esta gran fiesta de nuestro pueblo”.

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El papa León XIV es el 267º Pontífice de la historia, el primero procedente de los Estados Unidos y también el primero perteneciente a la Orden de San Agustín. Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois. El 19 de junio 1982 fue su Ordenación sacerdotal en la capilla de Santa Mónica, Roma. El 12 de diciembre de 2014 es ordenado obispo en la Catedral Santa María en Chiclayo, Perú, por el nuncio apostólico. El 26 de septiembre de 2015 es nombrado obispo de Chiclayo por el Papa Francisco.

Varios años después, el 30 de enero de 2023, el mismo Papa Francisco lo llamó a Roma como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, y lo eleva al rango de arzobispo. El 30 de septiembre lo crea cardenal y le asigna la diaconía de Santa Mónica.

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El 8 de mayo de 2025, luego del cónclave iniciado el día anterior, es electo Papa y decide llamarse León XIV. El 9 de mayo, en la Capilla Sixtina, celebra su primera misa, pro Ecclesia.

“Bienvenidos todos. Vayan y anuncien” es el lema de la etapa Argentina del viaje apostólico. La primera parte del lema, “bienvenidos todos”, es una invitación abierta: nadie sobra en el encuentro con el Papa. La segunda, “Vayan y anuncien” es el envío que Jesús hace a sus discípulos al final del Evangelio según San Marcos (Mc 16,15: “Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Noticia”). El lema describe así el movimiento completo de la visita: acoger y ser enviados, explicaron desde el Vaticano.

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Fieles de la iglesia católica esperan en Plaza de Mayo, la llegada a Argentina del papa León XIV FOTO CLAUDIO FANCHI

En Luján, la música de la Argentina, las expresiones culturales, los momentos de oración y los gestos de fraternidad serán parte de la noche previa a la última celebración religiosa de Su Santidad en el país.

El intendente de Luján, Leonardo Boto, le anticipó a Infobae que participarán “Filocalia, Hermanos Menta, Daniel Poli, Ariel Glasser, Santiago Tucumán, Los Chillados, Carafea, Los Campedrinos, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto”. Cáritas, por su parte recordó que “El miércoles, desde las seis de la mañana la previa a la Santa Misa incluirá momentos de animación, música y testimonios de personas y comunidades que hacen concreta la caridad cada día. Con la conducción de Joaquín Costa y las presentaciones del Ballet Sumampa y Luciano Pereyra, los peregrinos compartirán los últimos momentos de esta espera, preparando el corazón para recibir al Santo Padre y celebrar juntos la Eucaristía”. La celebración es organizada por Cáritas Argentina con motivo de sus 70 años de presencia en el país con cobertura en las 67 diócesis y a través de más de 3.500 parroquias, capillas y centros comunitarios.

La participación Joana Enrique, una trabajadora cartonera de 28 años en la ceremonia religiosa, junto a otras expresiones de las áreas más vulneradas del país, expresa el reclamo histórico de los movimientos populares por las tres T: Tierra, Techo y Trabajo, derechos que el Papa Francisco definió como sagrados.