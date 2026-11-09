Por qué la suba del riesgo país no movió al dólar: claves de la pelea principal del Gobierno con el mercado

El riesgo país de Argentina se ubicó en 939 puntos básicos mientras la cotización del dólar oficial se mantuvo en 1.570 pesos. (REUTERS/Willy Kurniawan/Archivo)

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El riesgo país de Argentina alcanzó los 939 puntos básicos el viernes pasado, pero el dólar oficial se mantuvo en $ 1.570 y los financieros no marcaron grandes brechas. La aparente desconexión entre la suba del costo de financiamiento soberano y el mercado cambiario tiene una explicación: el Gobierno eligió contener al tipo de cambio mediante intervenciones y una administración más estricta de los pesos disponibles, para que la desconfianza del mercado con la deuda soberana no llegua a los ciudadanos de a pie.

La presión sobre los activos argentinos fue visible. Los bonos en dólares y las acciones sufrieron bajas, mientras el riesgo país se instaló por encima de los 900 puntos. El contado con liquidación cotiza en $ 1.679,15 y el blue, en $ 1.555, niveles que muestran una brecha acotada frente al oficial si se los compara con otros episodios de tensión financiera. Sin embargo, esa estabilidad no implica que el deterioro de las expectativas haya quedado neutralizado: se desplazó hacia las paridades de la deuda, las tasas y la liquidez del sistema.

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Outlier describió de forma directa el objetivo de la política oficial: “El Gobierno intervino en el MLC, en futuros y en los financieros para que el tipo de cambio no sea la variable de ajuste del ruido político”. El MLC es el Mercado Libre de Cambios, donde opera el dólar mayorista. La frase sintetiza una decisión de política: ante un aumento de la aversión al riesgo, la respuesta no fue permitir un salto inmediato de la cotización, sino ofrecer cobertura y administrar la oferta y demanda de divisas.

El informe también señaló que la defensa se extendió a varios segmentos. Según esa fuente, hubo operaciones en el mercado oficial, en futuros y en dólares financieros, con un mensaje explícito para los inversores. “El Gobierno dejó claro que el tipo de cambio no va a ser la variable de ajuste del ruido político”, sostuvo Outlier. En ese marco, la contención del MEP y del contado con liquidación ayuda a evitar que el aumento de la incertidumbre se convierta rápidamente en una suba generalizada de las referencias del dólar.

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Econviews arribó a una lectura similar. “El tipo de cambio no se movió, porque el Gobierno lo sostuvo con algunos días sin comprar reservas y vendiendo dólar linked y futuros”, indicó su informe semanal. Los instrumentos dólar linked ajustan por la evolución del tipo de cambio oficial y los futuros permiten fijar una cotización para una fecha posterior. La emisión o venta de esas coberturas puede moderar la demanda inmediata de dólares, aunque también compromete recursos o posiciones futuras del sector público.

La consultora ubicó ese comportamiento dentro de una prioridad más amplia. “Ante cualquier descalabro el Gobierno va a priorizar la estabilidad cambiaria”, advirtió Econviews. Esa prioridad explica por qué un empeoramiento de las valuaciones de los bonos no produjo, al menos hasta ahora, un traslado proporcional al dólar. La estabilidad cambiaria fue sostenida con una combinación de menor acumulación de reservas, intervenciones en derivados y presencia en los mercados financieros.

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El diagnóstico de Invecq muestra el resultado de esa estrategia en las cotizaciones de la semana analizada. “El tipo de cambio oficial fue uno de los segmentos menos afectados, con una suba semanal del 0,5%”, señaló. El informe agregó que el Banco Central de la República Argentina no compró divisas en las primeras dos ruedas y luego retomó adquisiciones a un promedio de USD 26 millones diarios en las tres siguientes. La menor compra de dólares permite priorizar el abastecimiento del mercado y acotar la presión sobre la cotización, pero reduce el margen para reforzar las reservas.

Para Invecq, el contraste fue claro: el riesgo país registró una fuerte suba y los bonos soberanos retrocedieron, mientras el dólar mayorista y el MEP tuvieron movimientos limitados. Esa divergencia es relevante porque permite distinguir dos fenómenos. Por un lado, los inversores revaluaron el riesgo de la deuda argentina y las necesidades de financiamiento futuras. Por otro, el mercado cambiario permaneció bajo una política de contención que evitó una reacción equivalente en el corto plazo.

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GMA Capital también remarcó esa diferencia. “El dólar se mantuvo en torno a $ 1.545, con una suba de apenas 1,5% en el último mes, sin replicar la tensión que sí reflejaron los activos financieros”, indicó el reporte. La afirmación apunta a que el ajuste fue absorbido, primero, por los precios de los bonos y las acciones. En la misma dirección, el informe advirtió que el componente idiosincrático explica una porción creciente del riesgo país, en un escenario de dudas sobre la capacidad de financiar vencimientos en dólares durante 2027.

El costo de mantener esa separación entre dólar y riesgo soberano aparece en el mercado de pesos. GMA Capital señaló que “sin remonetización, aparecen tensiones de liquidez justo cuando la actividad necesita tasas estables para que el crédito se recupere”. La advertencia se relaciona con los picos de tasas de corto plazo que registraron la caución y los pases entre bancos, luego de que el Tesoro interviniera en títulos de mayor plazo.

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La intervención sobre la curva en pesos buscó evitar que el castigo a la deuda en dólares contaminara de manera más profunda a los bonos indexados y duales. Invecq sostuvo que el Tesoro recompró y canceló deuda por unos $ 1,8 billones, una operación que redujo los rendimientos largos en torno a un punto porcentual. Sin embargo, el mismo informe señaló que, sin nuevas compras al día siguiente, parte de esa mejora se revirtió. La contención de la curva, por lo tanto, tampoco elimina la incertidumbre, sino que intenta moderar su velocidad de transmisión.

La estabilidad del dólar depende así de una red de intervenciones que abarca reservas, futuros, instrumentos vinculados a la moneda estadounidense y manejo de la liquidez. Mientras el dólar oficial se ubica en $ 1.570, el MEP en $ 1.580,17 y el contado con liquidación en $ 1.679,15, el riesgo país en 939 puntos básicos conserva la señal de fondo: el mercado sigue exigiendo una prima alta para financiar a la Argentina. La próxima prueba será la capacidad del Tesoro para renovar los vencimientos en pesos y la del Banco Central para sostener la calma cambiaria sin comprometer la acumulación de reservas.

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