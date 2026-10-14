Generación Silver

El duelo prolongado se asocia con un menor rendimiento cognitivo en mayores

Una revisión de once investigaciones detectó dificultades en atención, memoria y planificación, aunque sus resultados no permiten establecer que la pérdida sea la causa de esos cambios

Dibujo en acuarela de un hombre mayor con un marco de foto en las manos, del cual sale una estela hacia hojas de calendario y notas.
Una pérdida altera de forma temporal la concentración y la memoria sin constituir por sí sola un trastorno neurológico (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una pérdida puede alterar de forma temporal la concentración, la memoria y la capacidad de tomar decisiones. En las primeras semanas o meses, esas dificultades pueden formar parte de un proceso de adaptación a una ausencia significativa y no implican, por sí solas, un problema neurológico.

La situación adquiere otra dimensión cuando el malestar se mantiene, se intensifica y empieza a interferir en las actividades cotidianas. En las personas mayores, distinguir entre los cambios asociados a un duelo prolongado, los olvidos habituales y un posible deterioro cognitivo permite evitar dos riesgos: minimizar señales que requieren atención o transformar una reacción esperable en un diagnóstico apresurado.

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Una revisión reciente analizó la relación entre el duelo persistente y el funcionamiento cognitivo en adultos mayores. El trabajo reunió once investigaciones y encontró una asociación entre esta forma de sufrimiento prolongado y un desempeño menor en habilidades como la atención, la memoria y la planificación.

El resultado no indica que toda persona que atraviesa una pérdida desarrollará dificultades cognitivas. Tampoco prueba que el duelo sea la causa única de esos cambios. La principal conclusión es que el duelo prolongado puede coexistir con un peor rendimiento en funciones cognitivas específicas, un dato que refuerza la necesidad de evaluar cada situación dentro de su contexto emocional, social y de salud.

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El impacto se observa en tareas que sostienen la vida cotidiana

Mujer de cabello canoso escribiendo con lápiz en una agenda abierta sobre una mesa con cartas, gafas y una lámpara.
La Revista Colombiana de Psiquiatría examinó 11 estudios sobre la relación entre el duelo prolongado y la cognición en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión identificó cambios en la atención, la velocidad de procesamiento, la memoria inmediata, la memoria diferida y la memoria visual. La velocidad de procesamiento describe el tiempo que una persona necesita para entender una información y elaborar una respuesta. Cuando disminuye, actividades habituales pueden demandar más esfuerzo o llevar más tiempo.

También se observaron dificultades en la fluidez verbal, las capacidades visuoespaciales y las funciones ejecutivas. Las capacidades visuoespaciales permiten reconocer objetos, ubicarlos y comprender su relación con el espacio. Las funciones ejecutivas permiten organizar una secuencia de acciones, planificar, inhibir respuestas impulsivas y resolver situaciones nuevas. Por esa razón, una alteración en estas habilidades puede reflejarse en la gestión de cuentas, la toma de medicación, la organización de citas o el seguimiento de indicaciones.

Los resultados revisados señalan que algunas personas con duelo prolongado pueden tener más problemas para sostener la atención, procesar información con rapidez o incorporar recuerdos recientes. También aparecen obstáculos en tareas vinculadas de forma emocional con la pérdida. Las dificultades no se expresan de la misma manera ni con la misma intensidad en todos los casos.

La edad, el nivel educativo, las enfermedades previas, el estado de ánimo, el apoyo familiar y la reserva cognitiva pueden influir en ese impacto. La reserva cognitiva reúne los recursos que permiten afrontar cambios o exigencias sin que el funcionamiento cotidiano se vea afectado de inmediato. Estos factores ayudan a explicar por qué dos personas que atraviesan pérdidas comparables pueden evolucionar de manera diferente.

La investigación identifica una asociación y pide evitar conclusiones apresuradas

Mujer mayor lee una carta manuscrita sentada ante una mesa con retratos enmarcados, sobres y gafas.
El duelo prolongado muestra una asociación con la disminución en la velocidad de procesamiento, la memoria diferida y la fluidez verbal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El duelo prolongado se caracteriza por un malestar intenso y persistente que excede lo esperable en el contexto de la persona y afecta su funcionamiento diario. Puede incluir añoranza marcada, dificultad para aceptar la muerte, sensación de vacío, pérdida de sentido vital o preocupación constante por la persona fallecida. La duración importa, pero no es el único elemento que se tiene en cuenta.

La diferencia con un proceso de duelo esperable no depende de que la tristeza desaparezca por completo. La clave está en la persistencia del sufrimiento, en su intensidad y en el grado de interferencia sobre las actividades personales, familiares, sociales o laborales. El duelo prolongado requiere una mirada clínica que contemple la historia y las condiciones de cada persona.

El análisis incluyó un estudio de seguimiento que detectó un deterioro cognitivo mayor a lo largo del tiempo entre personas con duelo prolongado. Sin embargo, ese trabajo no volvió a medir la evolución de los síntomas de duelo y perdió contacto con una parte de los participantes. Esa limitación impide concluir que la pérdida explique por sí sola los cambios cognitivos.

En este marco, una valoración clínica puede ayudar a diferenciar si los cambios responden principalmente a un proceso de duelo, a un cuadro emocional asociado, a una condición médica o a una combinación de factores. La revisión propone considerar el duelo prolongado dentro de las evaluaciones integrales de salud en personas mayores, junto con los antecedentes médicos, psicológicos y sociales.

El trabajo que examinó estas asociaciones fue una revisión sistemática publicada en la Revista Colombiana de Psiquiatría. Sus autores advierten que los resultados describen una relación entre duelo prolongado y rendimiento cognitivo, pero no permiten establecer una causalidad directa.

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