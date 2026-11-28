El Mundial de Clubes 2029, torneo al que se clasificará Estudiantes si gana la Libertadores (REUTERS/Hannah Mckay)

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La final entre Estudiantes y Palmeiras definirá este sábado, desde las 17, al campeón de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Centenario de Montevideo. El resultado tendrá impacto en el ranking sudamericano para el Mundial de Clubes 2029 y en la clasificación directa al torneo.

Si el Pincha se consagra, llegará a 65 puntos y obtendrá el boleto directo, mientras el Verdao permanecerá con 82. Si gana el equipo brasileño, alcanzará 85 unidades, superará a Flamengo en el primer puesto y dejará al conjunto argentino como el mejor ubicado entre los que todavía no tienen asegurada su participación. En caso de que la final se resuelva por penales, Palmeiras sumará un punto y llegará a 83, la misma cifra que Flamengo, mientras Estudiantes alcanzará 63. El ganador de la tanda clasificará directamente.

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¿Cómo se arma el ranking para clasificarse a esta competencia internacional? Los clubes suman puntos en las ediciones 2025, 2026, 2027 y 2028 de la Libertadores (3 por disputar fase de grupos, 3 por cada victoria en el certamen, un punto por cada empate y 3 extras por cada pase de ronda). Los que disputan la Sudamericana no cosechan unidades para esta tabla. La Conmebol dispone de seis cupos, que se reparten entre los cuatro campeones de Libertadores y los dos mejores ubicados del ranking.

Palmeiras o Estudiantes, uno de los dos se clasificará al Mundial de Clubes 2029 (EFE/ STR)

Camino al 2029, el único sudamericano que tiene su boleto asegurado es Flamengo, mientras que Estudiantes o Palmeiras abrocharán el segundo como campeones (y se sumarán los de 2027 y 2028). Hasta ahora, la clasificación tiene a Palmeiras con 82 puntos, Flamengo 80, Estudiantes 62, Liga de Quito 61, Independiente del Valle 40, Racing de Avellaneda 35, Cerro Porteño 34, Fluminense 31, Peñarol 29 y Platense 27. Por debajo quedaron Independiente Rivadavia y Vélez con 24, mientras que River y Rosario Central 23 y Central Córdoba de Santiago del Estero 14. Boca ostenta 13, Lanús 12, Talleres de Córdoba 7 y Belgrano, junto a Argentinos Juniors, 3.

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Además de concederle un cupo al país anfitrión (a confirmar), la FIFA reparte las plazas así: 12 a Europa, 6 a Sudamérica, 4 a Norte, Centroamérica y Caribe, 4 a Asia, 4 a África y uno para Oceanía. Los conjuntos clasificados para el 2029 hasta el momento son Flamengo (campeón Libertadores 2025), Pyramids (campeón de la Champions africana 2024/2025), Mamelodi Sundowns (campeón de la Champions africana 2025/2026), Al Ahli de Arabia Saudita (campeón de las últimas dos ediciones de la Champions asiática), París Saint Germain (campeón de las últimas dos ediciones de la Champions League), Cruz Azul (campeón de la Champions de la Concacaf 2025) y Toluca (campeón de la Champions de la Concacaf 2026).

Hay que remarcar que no podrán clasificarse dos clubes del mismo país salvo que sean campeones. Por caso, en la edición de 2025 se consagraron los brasileños Palmeiras, Flamengo, Fluminense y Botafogo, mientras que los dos que entraron por el ranking fueron los argentinos River y Boca, por la acumulación de puntos de las últimas cuatro temporadas. Por este motivo, Atlético Mineiro no pudo ser uno de los 32 participantes pese a estar mejor rankeado debido a la superpoblación de elencos de su país.

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ASÍ ESTÁ LA CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE CLUBES 2029

1) Palmeiras 82

2) Flamengo 80

3) Estudiantes de La Plata 62

4) Liga de Quito 61

5) Independiente del Valle 40

6) Racing 35

7) Cerro Porteño 34

8) Fluminense 31

9) Peñarol 29

10) Platense 27

El resto de los argentinos:

Independiente Rivadavia 24

Vélez 24

River Plate 23

Rosario Central 23

Central Córdoba de Santiago del Estero 14

Boca Juniors 13

Lanús 12

Talleres de Córdoba 7

Belgrano de Córdoba 3

Argentinos Juniors 3