Estudiantes de La Plata y Palmeiras disputarán la final de la Copa Libertadores de América en el estadio Centenario de Montevideo. (EFE/ Demian Alday)

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Estudiantes de La Plata tiene una nueva cita con la historia en la Copa Libertadores de América en el estadio Centenario de Montevideo. Enfrente estará Palmeiras, el equipo brasileño que disputará su cuarta final en esta última década y que buscará la revancha tras su derrota en la última edición frente a Flamengo. El club argentino persigue, además de la gloria, un premio millonario que reparte la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Ambos equipos vienen acumulando grandes sumas de dinero que entrega la Conmebol a cada equipo por partido ganado y fases atravesadas. El Pincha lleva acumulado USD 8.930.000 en premios a lo largo de su campaña en la Copa Libertadores 2026. Pero esa cifra aumentará automáticamente, ya que no está contemplada la final. Si el conjunto que dirige Alexander Medina se consagra campeón, la cifra total trepará hasta los USD 33.930.000. En caso de perder ante el Verdao, el club platense sumará el bono de USD 7.000.000 correspondiente por disputar el partido decisivo. Es decir que ya tiene asegurado al menos USD 15.930.000. Pero eso no es todo: en el mejor escenario, Estudiantes podría embolsar un monto final de USD 37.830.000 (sumará los tres millones adicionales por clasificar a la próxima edición del certamen y los 900.000 dólares por jugar la final de la Recopa).

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La acumulación de la bolsa comenzó en la fase de grupos, donde Estudiantes recibió USD 3.000.000 por participación, más USD 680.000 de mérito deportivo por los dos triunfos conseguidos en esa instancia ante Cusco FC e Independiente de Medellín. La clasificación a octavos de final (superó a la Universidad Católica de Chile) sumó otros USD 1.250.000. Luego, los accesos a cuartos (ante Corinthians) y semifinales (frente al Flamengo) aportaron USD 1.700.000 y USD 2.300.000, respectivamente.

Estudiantes eliminó al Flamengo en el Maracaná en las semifinales de la Copa Libertadores 2026 (REUTERS/Ricardo Moraes)

En tanto, Palmeiras lleva hasta el momento una leve ganancia respecto a Estudiantes, ya que el elenco paulista obtuvo un triunfo más en la fase de grupos. En total, los brasileños tienen en su cuenta bancaria USD 9.270.000 correspondientes a la Libertadores. En caso de consagrarse campeones, obtendrán un total de USD 34.270.000 y en el peor escenario, se garantizarán un acumulado de USD 16.270.000.

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Según datos difundidos por la propia Conmebol, entre los cuatro semifinalistas del torneo fue Flamengo el que más premios acumuló hasta esa instancia, con USD 9.610.000. Palmeiras reunió USD 9.270.000, mientras que Estudiantes y Fluminense igualaron con USD 8.930.000 cada uno. Esos valores no incluyen el bono correspondiente a la final.

Palmeiras acumula 9.270.000 dólares y alcanzará los 34.270.000 dólares en caso de consagrarse campeón continental. (REUTERS/Alex Silva)

Más allá del impacto económico, el título tendría consecuencias deportivas de largo alcance. En caso de ganar la Copa Libertadores, Estudiantes obtendrá un lugar en el Mundial de Clubes de la FIFA 2029, competencia en la que participan los campeones continentales del ciclo correspondiente. Además, el campeón de la Libertadores accede automáticamente a la Recopa Sudamericana 2027, donde enfrentará a Boca Juniors, ganador de la Copa Sudamericana.

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En el plano histórico, Estudiantes tiene la chance de sumar su quinta Copa Libertadores, un título que no levanta desde 2009, cuando, bajo la conducción técnica de Alejandro Sabella, venció a Cruzeiro de Brasil en el Mineirão. El club de La Plata ya ganó el torneo en 1968, 1969 y 1970 con Osvaldo Zubeldía como director técnico y se convirtió en el primer equipo en obtener tres títulos consecutivos. Además, volvió a consagrarse 39 años después. Actualmente el Pincha suma seis títulos internacionales y una nueva estrella lo elevaría a siete, por encima de Vélez Sarsfield y Racing Club en el ranking histórico de clubes argentinos con más coronas continentales.