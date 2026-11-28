La 67ª edición de la Copa Libertadores se definirá este sábado desde las 17: Estudiantes de La Plata enfrentará a Palmeiras de Brasil en el Estadio Centenario de Montevideo (Uruguay). Será la octava versión de la final única que se instaló en 2019: por tercera vez en ese lapso serán protagonistas un equipo argentino y uno brasileño. ¿El resto? Todas definiciones entre brasileños.
Detrás de este encuentro hay una final extra: Brasil suma 25 títulos de Copa Libertadores en su historia y Argentina acumula la misma cantidad de coronas. El contraste está en que los brasileños, además, tienen 20 subcampeones y los argentinos acumulan 13 derrotas en definiciones.
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Los representantes albicelestes que trajeron el trofeo al país son Independiente (7), Boca Juniors (6), River Plate (4), Estudiantes de La Plata (4), Racing Club (1), Argentinos Juniors (1), Vélez Sarsfield (1) y San Lorenzo (1). Los campeones brasileños son Flamengo (4), San Pablo (3), Santos (3), Gremio (3), Palmeiras (3), Cruzeiro (2), Internacional (2), Vasco da Gama (1), Corinthians (1), Atlético Mineiro (1), Fluminense (1) y Botafogo (1).
Estudiantes igualará a Nacional (Uruguay) y San Pablo (Brasil) en el quinto escalafón de equipos con más finales. Los de La Plata fueron tricampeones con los éxitos en 1968 (ante Palmeiras), 1969 (vs. Nacional de Uruguay) y 1970 (contra Peñarol de Uruguay), pero tropezaron en 1971 contra Nacional. Desde entonces, jugó y ganó una final más: contra Cruzeiro de Brasil en 2009.
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Palmeiras jugará su octava final y se convertirá en soledad en el tercer equipo que más veces disputó esta instancia aunque con una particularidad: ganó la corona en tres ocasiones. Su primera celebración fue en 1999 ante Deportivo Cali de Colombia y luego fue bicampeón en 2020 (vs. Santos) y 2021 (ante Flamengo). Perdió en 1961 contra Peñarol de Uruguay, cayó en 1968 contra el Pincha La Plata, en 2000 frente a Boca Juniors y el año pasado fue superado por Flamengo.
LOS CLUBES CON MÁS FINALES DE COPA LIBERTADORES
1) Boca Juniors (Argentina): 12 finales
2) Peñarol (Uruguay): 10 finales
3) Palmeiras (Brasil): 8 finales
4) Independiente (Argentina), River Plate (Argentina) y Olimpia (Paraguay): 7 finales
5) Estudiantes de La Plata (Argentina), Nacional (Uruguay) y San Pablo (Brasil): 6 finales
6) Flamengo (Brasil), Gremio (Brasil) y Santos (Brasil): 5 finales
7) América de Cali (Colombia) y Cruzeiro (Brasil): 4 finales
8) Atlético Nacional (Colombia) e Internacional (Brasil): 3 finales
9) Atlético Mineiro (Brasil), Athletico Paranaense (Brasil), Barcelona de Guayaquil (Ecuador), Cobreloa (Chile), Deportivo Cali (Colombia), Fluminense (Brasil) y Newell’s Old Boys (Argentina): 2 finales
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10) Argentinos Juniors (Argentina), Botafogo (Brasil), Chivas de Guadalajara (México), Colo-Colo (Chile), Corinthians (Brasil), Cruz Azul (México), Lanús (Argentina), Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador), Nacional (Paraguay), Once Caldas (Colombia), Racing Club (Argentina), San Lorenzo (Argentina), São Caetano (Brasil), Sporting Cristal (Perú), Tigres UANL (México), Unión Española (Chile), Universidad Católica (Chile), Universitario (Perú), Vasco da Gama (Brasil), Independiente del Valle (Ecuador) y Vélez Sarsfield (Argentina): 1 final
LOS CLUBES CAMPEONES DE LA COPA LIBERTADORES
1) Independiente (Argentina): 7 títulos
2) Boca Juniors (Argentina): 6 títulos
3) Peñarol (Uruguay): 5 títulos
4) Estudiantes de La Plata (Argentina), Flamengo (Brasil) y River Plate (Argentina): 4 títulos
5) Palmeiras (Brasil), San Pablo (Brasil), Santos (Brasil), Gremio (Brasil), Olimpia (Paraguay) y Nacional (Uruguay): 3 títulos
6) Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia): 2 títulos
7) Atlético Mineiro (Brasil), Fluminense (Brasil), Botafogo (Brasil), Vasco da Gama (Brasil), Corinthians (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Racing Club (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez Sarsfield (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador) y Colo-Colo (Chile): 1 título
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LOS CAMPEONES DE LA COPA LIBERTADORES POR PAÍS
1) Argentina - 25 títulos: Independiente (7), Boca Juniors (6), River Plate (4), Estudiantes de La Plata (4), Racing Club (1), Argentinos Juniors (1), Vélez Sarsfield (1) y San Lorenzo (1)
2) Brasil - 25 títulos: Flamengo (4), San Pablo (3), Santos (3), Gremio (3), Palmeiras (3), Cruzeiro (2), Internacional (2), Vasco da Gama (1), Corinthians (1), Atlético Mineiro (1), Fluminense (1) y Botafogo (1)
3) Uruguay - 8 títulos: Peñarol (5) y Nacional (3)
4) Colombia - 3 títulos: Atlético Nacional (2) y Once Caldas (1)
4) Paraguay - 3 títulos: Olimpia (3)
6) Chile - 1 título: Colo-Colo (1)
6) Ecuador - 1 título: Liga de Quito (1)
LOS TÍTULOS INTERNACIONALES POR PAÍS
1- Argentina: 78 títulos internacionales (25 Copas Libertadores / 12 Recopas Sudamericanas / 12 Copas Sudamericanas / 3 Copas Conmebol / 1 Copa Mercosur / 6 Supercopas Sudamericanas / 3 Suruga Bank / 9 Copas Intercontinentales / 7 Copas Interamericanas)
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2- Brasil 66 títulos internacionales (25 Copas Libertadores / 13 Recopas Sudamericanas / 5 Copas Sudamericanas / 5 Copas Conmebol / 3 Copas Mercosur / 3 Supercopas Sudamericanas / 2 Suruga Bank / 4 Mundial de Clubes / 6 Copas Intercontinentales)
3- Uruguay 17 títulos internacionales (8 Copas Libertadores / 1 Recopa Sudamericana / 6 Copas Intercontinentales / 2 Copas Interamericanas)
4- Colombia 8 títulos internacionales (3 Copas Libertadores / 1 Copa Sudamericana / 1 Recopa Sudamericana / 1 Suruga Bank / 2 Copas Interamericanas)
4- Paraguay 8 títulos internacionales (3 Copas Libertadores / 2 Recopas Sudamericanas / 1 Supercopa Sudamericana / 1 Copa Intercontinental / 1 Copa Interamericana)
4- Ecuador 8 títulos internacionales (1 Copa Libertadores / 4 Copas Sudamericanas / 3 Recopas Sudamericanas)
7- Chile -5 títulos internacionales (1 Copa Libertadores / 1 Copa Sudamericana / 1 Recopa Sudamericana / 2 Copas Interamericanas)
8- Perú: 2 títulos internacionales (1 Copa Sudamericana / 1 Recopa Sudamericana)
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