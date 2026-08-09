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Yanina Latorre y Wanda Nara se burlaron de Mauro Icardi y la China Suárez: “Muy grasa”

Una charla filtrada durante una pausa de PH: Podemos Hablar mostró a las dos figuras charlando por teléfono entre risas

Yanina Latorre y Wanda Nara se burlaron de Mauro Icardi y la China Suárez en una conversación telefónica filtrada en TikTok (Video: TikTok /Lali Mancuello)

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Una conversación telefónica filtrada en TikTok puso en escena a Yanina Latorre y Wanda Nara del mismo lado: riéndose del cuadro rompecabezas con el que Mauro Icardi y la China Suárez decoraron una pared entera de su casa. “Muy grasa, te superó”, lanzó Latorre entre carcajadas, en la frase que se viralizó en cuestión de horas y que sintetizó el tono de un intercambio que nadie esperaba que trascendiera.

El video llegó a las redes a través de TikTok. En las imágenes se ve a Latorre con el teléfono en la oreja durante una pausa de la grabación de PH: Podemos Hablar (Telefe), con Wanda del otro lado de la línea. Solo se escucha la voz de la conductora de SQP (América TV), pero las imágenes la muestran entre risas, con una complicidad que quedó expuesta para cualquiera que viera el clip.

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Mauro Icardi publicó en sus redes sociales un retrato junto a la China Suárez que ocupa una pared entera de la casa que comparten
Mauro Icardi publicó en sus redes sociales un retrato junto a la China Suárez que ocupa una pared entera de la casa que comparten

El blanco de la conversación fue el enorme retrato que Mauro Icardi publicó en sus redes sociales: una foto suya junto a la China Suárez que ocupa toda una pared de la vivienda que comparten. El futbolista lo había mostrado con un tono irónico, insinuando que se lo iban a embargar por la medida judicial que un juez tomó en su contra por la cuota alimentaria de sus hijos. La imagen, que circuló ampliamente, ya venía cargada de polémica antes de que Yanina y Wanda le sumaran su propia lectura.

La apertura de la conversación filtrada también tuvo su cuota de ironía. Antes de lanzar la frase que más circuló, Latorre le había dicho a Nara: “Yo quiero un cuadro así tuyo con Migueles, pero vamos a empapelar el Chateau con un rompecabezas”, en referencia al edificio donde vive la empresaria. La respuesta de Wanda no llegó a escucharse, aunque las imágenes no dejaron dudas sobre su reacción.

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El cuadro ya arrastraba una versión cruzada antes de que la charla entre las dos se filtrara. Wanda Nara había acusado públicamente a Mauro Icardi de obligar a sus hijas en común a armarlo como un rompecabezas, algo que el futbolista desmintió de inmediato. El objeto decorativo se transformó así en un episodio más del extenso conflicto mediático que ambos vienen protagonizando desde hace meses, con declaraciones públicas, medidas judiciales y cruces que no parecen tener fin.

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Yanina Latorre y Wanda Nara mantienen un vínculo atravesado por la cercanía, las chicanas y el humor

La relación entre las presentadoras tiene varios filos. La expanelista de LAM participó de la serie vertical que Wanda protagonizó y mantiene con ella un vínculo que se describe como “picante”: hay cercanía, pero también chicanas que la conductora no suele guardarse. Esta filtración volvió a dejarlo en evidencia. La interacción entre ambas está marcada por “la confianza y el humor”, aunque el tono de los comentarios de Latorre sobre Icardi y la China difícilmente pase desapercibido.

La China Suárez y el futbolista consolidaron su relación pública en los últimos meses y la casa que comparten —conocida popularmente como “la casa de los sueños”— se convirtió en escenario de varios de los episodios más comentados de su historia en común. El cuadro de gran formato es uno de los más recientes. Más allá de las lecturas estéticas que generó entre los usuarios de redes, la decisión de Icardi de mostrarlo con ese tono irónico en medio de un proceso judicial por alimentos le dio una dimensión adicional al asunto.

El video de la conversación entre Latorre y Nara se multiplicó rápidamente en TikTok y llegó a otras plataformas en pocas horas. El clip, que se viralizó por el crudo humor que suele caracterizar a las dos animadoras, sumó un nuevo capítulo al cruce permanente de declaraciones que rodea a los protagonistas de esta historia.

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