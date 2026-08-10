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Condenan a años de prisión a un exalcalde de Guatemala por narcotráfico en Estados Unidos

Esvin Fernando Marroquín Tupas, exjefe edilicio de Cuilapa, Santa Rosa, admitió cargos y fue sentenciado en una corte federal de Texas

El caso del exalcalde de Cuilapa se suma a otros expedientes por narcotráfico que alcanzan a alcaldes y diputados de Guatemala.
La acusación sostiene que Marroquín Tupas integró una red criminal dedicada al narcotráfico entre 2015 y octubre de 2019. (Facebook)
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El exjefe edilicio del municipio de Cuilapa, Santa Rosa, Esvin Fernando Marroquín Tupas, fue sentenciado en Estados Unidos a 72 meses de prisión (seis años) por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

La pena fue dictada por el juez Richard A. Schell en la Corte del Distrito Este de Texas, División Sherman, en Estados Unidos.

El exfuncionario guatemalteco, quien había quedado sin inmunidad tras las resoluciones judiciales en Guatemala, se declaró culpable para enfrentar los cargos formulados por la justicia estadounidense.

El caso del exalcalde de Cuilapa se suma a otros expedientes por narcotráfico que alcanzan a alcaldes y diputados de Guatemala.
Esvin Fernando Marroquín Tupas fue alcalde de Cuilapa, Santa Rosa en dos períodos seguidos. Aunque obtuvo un tercer mandato no pudo asumirlo por los señalamientos de EE.UU. (Facebook)

Acusaciones en contra del político guatemalteco

Según las investigaciones judiciales de Estados Unidos, Marroquín Tupas, conocido con el alias de “Kaká Rala”, integró una red criminal dedicada al narcotráfico internacional, al menos entre los años 2015 y octubre de 2019.

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Durante ese periodo, el exalcalde colaboró activamente en el traslado e importación de al menos 450 kilogramos de cocaína con destino al territorio norteamericano.

La acusación detalla que la organización delictiva operaba trasladando la droga desde Colombia y Ecuador, pasando por Panamá, Costa Rica, Guatemala y México.

El caso del exalcalde de Cuilapa se suma a otros expedientes por narcotráfico que alcanzan a alcaldes y diputados de Guatemala.
Esvin Fernando Marroquín Tupas se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos tras perder la inmunidad en Guatemala en 2025 y ahora recibió su sentencia. (Facebook)

Marroquín Tupas aprovechaba su cargo e influencia pública local para recibir pagos ilícitos a cambio de garantizar la libre circulación y el paso seguro de los cargamentos por su territorio.

Tras formalizar un acuerdo de culpabilidad en agosto de 2025, el exjefe comunal admitió su responsabilidad en la fabricación y distribución de estupefacientes destinadas a EE. UU.

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Vínculos políticos

La carrera política de Marroquín Tupas comenzó en 2015, cuando ganó por primera vez la alcaldía de Cuilapa impulsado por el extinto Partido Patriota, que llevó a Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti a la presidencia y vicepresidencia de Guatemala. Más tarde, ambos terminaron en prisión señalados de corrupción.

Logró la reelección municipal en 2019 bajo la bandera de Prosperidad Ciudadana, otro partido político que fue cancelado por el Tribunal Supremo Electoral por irregularidades en su Asamblea General. Además, los altos directivos fueron señalados en una red criminal que saqueó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

Para los comicios generales de 2023, buscó un nuevo mandato encabezando la planilla del partido VAMOS, agrupación vinculada al expresidente Alejandro Giammattei, también señalado de corrupción.

El caso del exalcalde de Cuilapa se suma a otros expedientes por narcotráfico que alcanzan a alcaldes y diputados de Guatemala.
Esvin Fernando Marroquín Tupas junto al expresidente Alejandro Giammattei, durante un evento en Cuilapa, Santa Rosa en 2023. (Facebook)

Aunque el TSE declaró improcedente la inscripción de Esvin Fernando Marroquín Tupas debido a la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, la planilla impulsada por su grupo ganó las elecciones en Cuilapa, por lo que el cargo fue asumido por su pareja Mary Flor Morales.

Tras perder la inmunidad, Marroquín Tupas fue capturado en julio de 2023 y concretó su extradición a las autoridades estadounidenses en mayo de 2024.

Otros casos similares

El expediente contra Esvin Marroquín Tupas evidencia el alcance del narcotráfico dentro de las estructuras de poder local y regional en Guatemala.

En el ámbito municipal, la justicia de Estados Unidos también ha requerido a otros jefes ediles, como Roderico Ramos (El Rodeo) y Exadillas Ramos (Esquipulas Palo Gordo, San Marcos), al igual que a Cristian Omar Escobar Ángel, señalados de facilitar rutas estratégicas en zonas de frontera.

El caso del exalcalde de Cuilapa se suma a otros expedientes por narcotráfico que alcanzan a alcaldes y diputados de Guatemala.
Según la acusación, Marroquín Tupas usó su cargo público en Cuilapa para recibir pagos ilícitos y garantizar el paso seguro de cargamentos de droga. En la fotografía aparece junto al actual diputado Napoleón Rojas. (Facebook)

Asimismo, las investigaciones por señalamientos de narcotráfico alcanzan a otras figuras políticas guatemaltecas. Entre los nombres figurados en reclamos o procesos de extradición destacan el diputado del Congreso de la República, José Armando Ubico Aguilar (partido Todos), y el legislador suplente ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), Freddy Arnoldo Salazar Flores.

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