Ciencia

Inulina, el escudo vegetal contra el daño hepático

El hallazgo de un equipo estadounidense muestra que este compuesto vegetal modifica la flora intestinal y previene complicaciones metabólicas asociadas al consumo excesivo de azúcares simples

Por Constanza Almirón

La inulina protege el hígado
La inulina protege el hígado del daño causado por la fructosa, según un estudio de la Universidad de California, Irvine (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de científicos de la Universidad de California, Irvine descubrió que la fibra conocida como inulina puede proteger al hígado frente a los daños causados por el consumo excesivo de fructosa, un azúcar abundante en bebidas y alimentos procesados. El estudio, publicado en la revista Nature Metabolism, muestra que la inulina, presente de manera natural en vegetales como achicoria, ajo y cebolla, modifica el microbioma intestinal —la comunidad de bacterias del intestino— y reduce el impacto negativo de la fructosa en el organismo.

La inulina, presente en vegetales
La inulina, presente en vegetales como achicoria, ajo y cebolla, actúa como filtro natural frente al exceso de azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este hallazgo adquiere relevancia porque muchas personas, incluso sin sobrepeso, pueden desarrollar problemas hepáticos y metabólicos difíciles de detectar. La investigación sugiere que sumar más alimentos ricos en inulina a la dieta podría ser una estrategia sencilla para prevenir complicaciones de salud asociadas al exceso de azúcares simples. Por ejemplo, quienes consumen frecuentemente productos con jarabe de maíz de alta fructosa —común en refrescos y panadería industrial— corren el riesgo de que su hígado acumule grasa y termine siendo resistente a la insulina, una hormona clave para controlar el azúcar en sangre.

Un “filtro” natural en el intestino

El equipo liderado por Cholsoon Jang comprobó que, al consumir inulina, las bacterias benéficas del intestino la usan como alimento y, en ese proceso, “capturan” y digieren la fructosa antes de que llegue al hígado. Así, el órgano recibe una carga mucho menor de fructosa y se reduce el peligro de desarrollar hígado graso o resistencia a la insulina.

La inulina funciona como un “filtro” natural: cuando se incorpora a una dieta que incluye azúcar, ayuda a que ese azúcar perjudique mucho menos. Es decir, si una persona toma una bebida azucarada junto a alimentos con inulina, parte de ese azúcar no alcanza a dañar el hígado porque fue “neutralizado” por las bacterias intestinales estimuladas por la fibra.

El consumo de fibra inulina
El consumo de fibra inulina modifica la flora intestinal y reduce el impacto negativo de los azúcares simples en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo también indica que la inulina favorece la producción de antioxidantes en el hígado, lo que refuerza la defensa natural del órgano ante la inflamación y el estrés oxidativo provocados por el exceso de fructosa.

Fructosa e inulina: diferencias claves y consecuencias metabólicas

La fructosa, a diferencia de la glucosa, es procesada principalmente por el hígado. Cuando su ingesta es elevada, el órgano no solo produce más grasa, sino que agota rápidamente su energía y genera compuestos dañinos para las células y tejidos. De ahí que quienes beben muchas gaseosas o ingieren dulces en exceso estén más expuestos a enfermedades como hígado graso, diabetes o, en los casos graves, hasta cáncer de hígado.

Por el contrario, la inulina es una fibra formada por unidades de fructosa, pero no puede ser digerida por el ser humano; en vez de eso, son las bacterias intestinales las que la usan como energía, generando compuestos beneficiosos —como los ácidos grasos de cadena corta— para el metabolismo. Al incluir alimentos con inulina en la dieta —como espárragos o alcachofas—, el intestino desarrolla una mayor cantidad de bacterias capaces de degradar la fructosa y evitar su acumulación en el hígado.

Resultados experimentales y potencial para la salud pública

El estudio experimental se llevó a cabo en ratones sometidos a dietas ricas en fructosa. A un grupo se le añadió inulina: estos animales desarrollaron menos grasa en el hígado y presentaron menor resistencia a la insulina. Los científicos identificaron una bacteria clave, Bacteroides acidifaciens, como responsable de buena parte de la protección.

Un hallazgo llamativo del trabajo es que los beneficios de la inulina pueden transferirse: al hacer trasplantes de bacteria intestinal desde ratones suplementados con inulina a otros que no, los receptores también quedaron protegidos frente a los efectos dañinos de la fructosa. Esto respalda la idea de que mejorar el microbioma intestinal podría convertirse en una herramienta efectiva para prevenir enfermedades metabólicas y hepáticas.

Expertos anticipan que la nutrición
Expertos anticipan que la nutrición personalizada con fibras como la inulina será clave para la salud metabólica futura

La importancia social de estos resultados es significativa. La obesidad, la diabetes y el hígado graso aumentan a nivel mundial, y se estima que uno de cada cuatro pacientes con hígado graso no tiene sobrepeso —dificultando su diagnóstico y tratamiento—. Por eso, implementar estrategias de prevención sencillas y accesibles desde la alimentación resulta cada vez más urgente.

Expertos de la Universidad de California, Irvine anticipan que en el futuro podrán identificar con mayor precisión qué fibras y bacterias benefician a cada persona, permitiendo nutrición personalizada y tratamientos preventivos adaptados. Así, algo tan básico como sumar más vegetales ricos en inulina a nuestra dieta cotidiana puede volverse una herramienta clave para la salud metabólica y la protección del hígado frente al exceso de azúcar.

