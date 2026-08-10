Panamá
Agregar Infobae enGoogle

Tres venezolanos que cargaban 76 barras de oro en sus equipajes fueron detenidos en Panamá y enviados a su país de origen

Los involucrados aparecen vinculados a una presunta red de contrabando transfronterizo, lavado de activos y financiación del crimen organizado, dijeron las autoridades

Ciudadanos venezolanos transportaban barras de oro sin declarar cuando fueron capturados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. (SNM)
Ciudadanos venezolanos transportaban barras de oro sin declarar cuando fueron capturados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. (SNM)
Guardar

El hallazgo de 76 barras de oro sin declarar en el equipaje de tres ciudadanos venezolanos en tránsito que fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, constituye al parecer mucho más que un incidente aislado de contrabando puntual.

Esta modalidad se inscribe, de acuerdo con las autoridades de Migración, en un patrón emergente de utilización de la principal terminal aérea panameña como punto de tránsito de oro presuntamente ilegal y se conecta con una economía criminal transnacional basada en la minería ilegal y el lavado de activos en América Latina.

Las autoridades migratorias panameñas no solo detectaron la ausencia de documentación aduanera, licencias de exportación y certificados de propiedad del metal, sino que han señalado públicamente que los involucrados aparecen vinculados a una presunta red de contrabando transfronterizo, lavado de activos y financiación del crimen organizado.

PUBLICIDAD

Por ello, a los pasajeros extranjeros se les aplicó el Decreto Ley 3 de 22 de febrero de 2008 para, de acuerdo con la normativa legal panameña, negarles el tránsito por el país y poder devolverlos a su lugar de origen.

Este caso se suma, además, a la interceptación de un ciudadano colombiano apenas días antes, que intentó transitar por Tocumen con más de 16 kilogramos de lingotes de oro sin declarar, lo que sugiere un posible cambio de escala y modalidad en el tráfico ilícito de metales preciosos en la región.

Hace unos días un ciudadano colombiano procedente de Cali fue interceptado en Tocumen transportando barras de oro. (SNM)
Hace unos días un ciudadano colombiano procedente de Cali fue interceptado en Tocumen transportando barras de oro. (SNM)

En esa oportunidad el Servicio Nacional de Migración indicó que el extranjero llegó a Panamá procedente de Cali, Colombia, y tenía como destino final Estambul, Turquía.

PUBLICIDAD

Según la información replicada por los medios, el incidente se produjo en el marco de una inspección a los equipajes de pasajeros en tránsito por parte de unidades del Servicio Nacional de Migración (SNM) que detectaron que las 76 barras de oro no habían sido declaradas ante la autoridad aduanera y que carecían de la documentación exigida para acreditar su origen lícito y la propiedad legal del metal.

La revisión de las maletas permitió identificar que el oro viajaba como parte del equipaje de los pasajeros y no como carga debidamente registrada, lo que en las autoridades incrementa la sospecha de que se trata de una operación de contrabando encubierta bajo apariencia de tránsito turístico o comercial.

La difusión inicial del caso se produjo a través de comunicados oficiales del Servicio Nacional de Migración.

De acuerdo con la información recogida por agencias de prensa y replicada por medios venezolanos, las autoridades migratorias panameñas enfatizaron que el material incautado no contaba con declaración aduanera de origen y destino, ni con licencias de exportación vigentes, ni con documentos que acreditaran la propiedad del oro.

Varias barras de oro metálicas y brillantes se alinean sobre una superficie clara. Al fondo, un letrero blanco con texto negro indica 'Aduanas. Sin declarar'.
El letrero "Aduanas. Sin declarar" acompaña a las barras de oro, señalando la normativa para el ingreso de metales preciosos al país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos elementos son considerados requisitos básicos en la normativa internacional para el transporte lícito de metales preciosos de alto valor.

El carácter de “caso en tránsito” es otro elemento significativo. Los reportes indican que los tres venezolanos no pretendían ingresar a Panamá como destino final, sino que se encontraban en tránsito internacional por Tocumen, en una ruta que no ha sido detallada públicamente.

Este tipo de situaciones es especialmente compleja desde el punto de vista jurídico y operativo, ya que coloca al país de tránsito en la posición de detectar y neutralizar ilícitos que pueden tener origen en un Estado diferente y estar destinados a un tercero, lo que exige mecanismos de cooperación internacional más allá del simple rechazo de tránsito.

En este caso concreto, las autoridades panameñas se limitaron a negar el tránsito y devolver a los pasajeros a su país de origen, aparentemente sin divulgar hasta ahora información sobre posibles solicitudes de cooperación judicial o policial con otros Estados.

Temas Relacionados

VenezolanosDetenidosOroIlegalAduanasMigraciónPanamáAeropuertoTocumenRedContrabandoColombiano

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras apuesta por atraer más inversión al agro con nueva estrategia para fortalecer la producción hasta 2030

Esta hoja de ruta busca aumentar la inversión, elevar la productividad y modernizar uno de los sectores más importantes de la economía nacional.

Honduras apuesta por atraer más inversión al agro con nueva estrategia para fortalecer la producción hasta 2030

Gobierno de El Salvador destaca el arrastre económico del turismo y proyecta mayor expansión para el cierre de 2026

La previsión oficial se sostiene en el alza de 28% hasta junio, en 95,000 llegadas del exterior durante agosto y en 3.2 millones de desplazamientos dentro del país

Gobierno de El Salvador destaca el arrastre económico del turismo y proyecta mayor expansión para el cierre de 2026

Ministerio de Educación dominicano activa una capacitación nacional que busca cambiar el arranque del ciclo 2026-2027

La jornada comenzará este lunes y busca reforzar prácticas pedagógicas y la actualización profesional antes del ciclo lectivo 2026-2027, con un alcance estimado de más de dos millones de alumnos en todo el país

Ministerio de Educación dominicano activa una capacitación nacional que busca cambiar el arranque del ciclo 2026-2027

Fallece destacado beisbolista nicaragüense en trágico accidente laboral en España

Tras dejar a tres hijos en la orfandad, sus familiares inician una campaña de recaudación para repatriar su cuerpo, al tiempo que esperan el informe de la investigación policial y una respuesta formal por parte de la empresa donde laboraba el nicaragüense

Fallece destacado beisbolista nicaragüense en trágico accidente laboral en España

Los recados mayas de Guatemala buscan el reconocimiento mundial de la Unesco

La iniciativa oficial vincula la cocina ancestral con el desarrollo local y la visibilidad del país, mientras 25 integrantes de la Red de Cocineras Tradicionales participaron en un encuentro para consolidar el expediente

Los recados mayas de Guatemala buscan el reconocimiento mundial de la Unesco

TECNO

Temblor en Colombia: cómo activar la alerta sísmica en Android de Google y iPhone

Temblor en Colombia: cómo activar la alerta sísmica en Android de Google y iPhone

Juegos gratis para PC: seis títulos disponibles ahora en Epic Games Store

El manifiesto de Mark Zuckerberg sobre la superinteligencia: ni despidos masivos ni monopolios

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy lunes 10 de agosto

Cómo convertir un antiguo PlayStation en la máquina arcade de los 90

ENTRETENIMIENTO

Monica Barbaro reveló por qué abandonó la danza para dedicarse a la actuación: “Nunca eres suficiente en el ballet”

Monica Barbaro reveló por qué abandonó la danza para dedicarse a la actuación: “Nunca eres suficiente en el ballet”

Tras 11 años de trayectoria, Jeongyeon abandona JYP Entertainment, ¿qué pasará con TWICE?

Amistad renovada y encuentros privados: Jennifer Aniston y Brad Pitt vuelven a acercarse a más de 20 años de su divorcio

Broadway rompe su récord de ingresos y la temporada cierra con 1.910 millones de dólares

Martín Bossi encabezará “Amores inesperados”, una de las apuestas argentinas de Disney+

MUNDO

La confesión en vivo de un ex diputado en la TV de Tailandia: “Le disparé y está muerto”

La confesión en vivo de un ex diputado en la TV de Tailandia: “Le disparé y está muerto”

Conmoción en Tailandia: un ex diputado mató a tiros a un funcionario por una deuda y se entregó a la policía

Cómo la IA está quebrando al Estado británico

Ucrania volvió a golpear una refinería en lo profundo del territorio ruso: mil kilómetros al este de Moscú

Los pueblos más aislados del mundo: dónde viven y por qué mantienen distancia del exterior