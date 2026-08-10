28/04/2026 El destructor lanzamisiles 'USS Rafael Peralta' en una imagen de archivo EEUU desvió 55 buques comerciales y desplegó más de 20 barcos de guerra para garantizar el bloqueo sobre los puertos iraníes (REUTERS)

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Estados Unidos desvió 55 buques comerciales, inhabilitó dos embarcaciones y abordó otras dos desde el inicio del bloqueo naval contra los puertos y las costas de Irán, mientras más de 20 buques de guerra estadounidenses permanecen desplegados en Medio Oriente para apoyar las misiones destinadas a hacer cumplir la medida.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el domingo que sus fuerzas desviaron 55 buques comerciales, inhabilitaron dos y abordaron otros dos como parte de las operaciones para hacer cumplir el bloqueo contra Teherán.

“Hasta el 9 de agosto, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha desviado 55 buques comerciales, inhabilitado dos y abordado dos”, señaló la autoridad castrense.

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CENTCOM también informó que más de 20 buques de guerra estadounidenses permanecen desplegados en Medio Oriente para “apoyar misiones militares entre las cuales se incluye la aplicación estricta del bloqueo” contra Irán.

Las operaciones de las fuerzas estadounidenses se producen mientras Irán mantiene su posición sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán reiteró el sábado que Teherán solo reabrirá el estrecho cuando constate el final de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak.

El organismo iraní también condicionó la reapertura del estrecho al levantamiento de las sanciones contra la economía iraní y al pago de indemnizaciones por daños de guerra.

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El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán reiteró el sábado que Teherán solo reabrirá el estrecho cuando constate el final de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak (REUTERS)

La posición de Teherán se conoció después de que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, informara la pasada semana sobre un principio de acuerdo con Omán para gestionar de forma conjunta una nueva ruta marítima a través del estrecho de Ormuz.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sostuvo que las negociaciones con Omán sobre el tránsito y la administración del paso marítimo “se acercan a su etapa final”.

La reapertura del estrecho todavía no tiene fecha y permanece sujeta a las condiciones planteadas por Teherán. Entre ellas figuran el final de las operaciones militares contra Irán y sus aliados, el levantamiento de las sanciones económicas, la liberación de activos congelados y una compensación por los daños causados por la guerra.

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Por su parte, los Guardianes de la Revolución de Irán ratificaron el domingo que el estrecho permanecerá bloqueado hasta que Estados Unidos acepte “todas nuestras condiciones”. La fuerza iraní también afirmó que “el estrecho es ahora para nosotros un verdadero escenario de guerra”.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a las negociaciones con Teherán y afirmó: “Nos lo estamos tomando con calma”. En la misma entrevista con Axios, Trump agregó: “Solo estamos negociando a medias con ellos”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS)

El mandatario también vinculó la presión sobre Teherán con la situación económica interna de Irán y mencionó la inflación y las limitaciones de financiamiento del país.

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El precio del petróleo abrió al alza

Los precios del petróleo abrieron la semana con alzas por la falta de certezas sobre el futuro del estrecho de Ormuz, según la información proporcionada.

En la sesión asiática de este lunes, el Brent avanzó 1,44% hasta 84,79 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate (WTI) subió 1,08% y se ubicó en 79,29 dólares.

(Con información de Reuters y EP)