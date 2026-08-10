Laura Fernández exige al Poder Judicial mayor urgencia ante la crisis de seguridad en Costa Rica

Laura Fernández cuestiona la liberación de sospechosos y expresa: “¿Cómo les transmito mi dolor por las lágrimas de doña Roxana?”.

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, reclamó al Poder Judicial más respuestas frente a la crisis de seguridad y cuestionó la liberación anticipada de sospechosos de delitos graves, que vinculó con asesinatos recientes. Lo hizo en un mensaje por cadena nacional, en el que también defendió las medidas de su gobierno.

Durante su mensaje, Fernández se refirió a los casos de Roxana e Ingrid, madres que perdieron a sus hijos a manos de individuos que, según la mandataria, debieron permanecer bajo custodia. “¿Cómo les transmito mi dolor por las lágrimas de doña Roxana?”, expresó.

Insistió en que la prioridad de su gobierno es recuperar la tranquilidad de la ciudadanía y afirmó que el Ejecutivo ya implementó acciones como la creación de una fuerza élite, el aumento de personal policial, la apertura de nuevas cárceles y una política de mano dura contra la corrupción.

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Según cifras difundidas por el gobierno, Costa Rica reportó 67 asesinatos menos en el período reciente y una reducción total de 2.433 delitos contra la propiedad. “Se ven los resultados”, sostuvo Fernández, quien remarcó que, pese al esfuerzo del Poder Ejecutivo, la recuperación total de la seguridad requiere la actuación coordinada de todas las instituciones.

La presidenta Laura Fernández exige urgencia judicial y advierte: “Retrocedemos cuando un expediente dura años, una familia espera justicia...”

Críticas al Poder Judicial

La mandataria dirigió un llamado explícito al Poder Judicial, al que demandó mayor urgencia, transparencia y capacidad de respuesta. “Retrocedemos cuando un expediente dura años, una familia espera justicia, un comerciante pierde la confianza o la comunidad se expone ante peligrosos criminales liberados en cuestión de horas”, advirtió Fernández.

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En su discurso, Fernández relató el incidente en el que la magistrada Patricia Solano calificó como hostil una reunión convocada por el Ejecutivo, tras lo cual representantes del Poder Judicial abandonaron el Consejo Nacional de Seguridad. La presidenta también respondió a las críticas por el recorte presupuestario aplicado al sistema judicial y señaló que la medida afectó a todas las instituciones estatales y que el Poder Judicial mantenía fondos inmovilizados en fideicomisos.

Las medidas y la convocatoria

Entre las medidas propuestas, la jefa de Estado recordó la presentación de 11 iniciativas de ley orientadas a agilizar la justicia y fortalecer el trabajo de los jueces. “Yo siempre doy cuentas al pueblo. ¿Cuándo levantan la voz los magistrados?”, cuestionó Fernández, quien aludió a casos de corrupción y procesos polémicos como La Trocha, Cochinilla, El Cementazo, Caja Fisher, Alcatel y Jamber.

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El edificio de la Corte Suprema de Costa Rica en Plaza de la Justicia, San José. (archivo)

La mandataria anunció que convocará nuevamente a los presidentes de todos los poderes del Estado para acordar metas y plazos concretos, e informó que cada tres meses se dará un reporte público sobre los avances de cada institución. “Esta tensión entre poderes no es una pelea entre instituciones, es un llamado a que protejamos vidas, a recuperar el sosiego en nuestros barrios y a devolver la tranquilidad a las familias”, aseguró Fernández.

El mensaje de la presidenta fue acompañado por testimonios de víctimas y referencias a procesos judiciales controvertidos. “Estoy segura que allí no hay mentiras, sino fallos y errores que se pagan con sangre, con miedo, con vidas truncadas antes de tiempo”, sostuvo Fernández.

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