Video: un futbolista fue expulsado y golpeó a un árbitro durante un partido de fútbol amateur en Santa Fe

Testigos captaron el momento en el que el futbolista agredió al árbitro

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La Policía de Santa Fe detuvo a un futbolista de 35 años que golpeó en la cara a un árbitro tras ser expulsado durante un partido de fútbol amateur. Producto de la agresión, la víctima resultó herida y debió ser trasladada a un centro médico de la zona. La secuencia completa fue registrada por los testigos.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el incidente ocurrió este domingo por la tarde, alrededor de las 16 horas, durante un encuentro futbolístico por la Liga Regional Sanlorencina entre los equipos Club Santa Catalina y el Club Barrio Quinta.

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Lo que parecía un partido sin inconvenientes, en cuestión de segundos se salió de control. A los 35 minutos del primer tiempo, cuando el enfrentamiento iba 1 a 1, un futbolista del Club Quinta recibió una tarjeta roja tras haber hecho una falta en el borde de su área.

En el video que encabeza la nota se observa que cuando el árbitro lo expulsa, el jugador reacciona de manera violenta y le da una trompada en la cara. “Le pegaron al árbitro”, se le escucha decir a una mujer que estaba viendo el partido. “Lo van a suspender”, agregó.

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El incidente ocurrió durante un encuentro entre el Club Santa Catalina y el Club Barrio Quinta

Producto de la agresión, la víctima quedó tendida sobre el pasto. Mientras el agresor era separado por sus propios compañeros, el réferi fue auxiliado por los demás jueces del encuentro y por los jugadores de ambos equipos.

Ante lo ocurrido, los efectivos policiales que se encontraban cumpliendo sus funciones fuera de la cancha intervinieron rápidamente y aprehendieron al atacante. A pesar de que sus compañeros intentaron evitar que se lo lleven detenido, los agentes lo trasladaron a la Comisaría Segunda.

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La víctima, por su parte, resultó herida en el pómulo derecho, por lo que debió ser atendida por personal médico en el lugar. Desde el medio local Rosario 3 informaron que luego fue trasladado a un hospital cercano para someterse a estudios de control.

En paralelo, los jugadores del Club Barrio Quinta comenzaron a insultar a una mujer que se encontraba en la tribuna. “Estoy trabajando. “A mí no me faltes el respeto”, les respondió, mientras los futbolistas le decían que dejara de grabar.

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El agresor quedó detenido en la Comisaría Segunda de la Unidad Regional XVII

En estos momentos, el aprehendido se encuentra alojado en la Comisaría Segunda de la Unidad Regional XVII del departamento San Lorenzo, a disposición de la fiscalía en turno.

Tras el violento episodio, el encuentro fue suspendido y ambos equipos se retiraron del lugar sin que se registraran nuevos incidentes. Las autoridades del Club Santa Catalina se mostraron “sorprendidos” por lo ocurrido debido a que, según explicaron a este medio, el partido estaba transcurriendo con total normalidad.

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Por otro lado, indicaron que no planean tomar ninguna medida, ya que “el equipo agresor fue el rival”. A su vez, remarcaron que no harán ningún informe y que están a la espera de la decisión de la Liga Regional Sanlorencina y del Tribunal de Disciplina. Por el momento, ni desde la Liga ni desde el Club Barrio Quinta se manifestaron al respecto.