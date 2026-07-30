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La artritis de la mano en foco, qué la causa y cómo aliviar el dolor

El dolor persistente en los dedos limita actividades cotidianas y afecta a millones de personas. Médicos explican los factores de riesgo, los síntomas principales y los tratamientos que hoy recomiendan para mejorar la calidad de vida

Artritis Reumatoidea
Especialistas explican que esta osteoartritis por desgaste suele afectar la base del pulgar y las articulaciones de los dedos
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Sentir dolor persistente y rigidez en los dedos puede indicar artrosis en las manos, una condición que compromete la movilidad y la calidad de vida de quienes la padecen. De acuerdo con especialistas, esta forma de artritis resulta especialmente común: afecta a la mitad de las mujeres y a una cuarta parte de los hombres antes de los 85 años.

La osteoartritis de las manos representa un proceso de desgaste natural en las articulaciones, generalmente vinculado a traumatismos, uso excesivo o movimientos repetitivos. Según los expertos, en declaraciones citadas con la revista especializada en salud Prevention, la inflamación derivada de este proceso erosiona el cartílago protector, lo que genera fricción, dolor y rigidez al mover los dedos.

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La médica estadounidense Dra. Tamika Henry, experta en medicina familiar y fundadora del Unlimited Health Institute, explicó que esta afección suele impactar tres áreas principales: la base del pulgar, las pequeñas articulaciones cercanas a las puntas de los dedos y las articulaciones medias.

Factores de riesgo: edad, genética y hábitos

Infografía sobre artritis en las manos con ilustración de manos doloridas, datos de afectación por género, factores de riesgo, síntomas y tratamientos.
Una infografía presenta los factores de riesgo, los síntomas frecuentes y las alternativas de alivio para la artritis en las manos, destacando que el 50% de las mujeres se ven afectadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distintos factores pueden elevar la probabilidad de desarrollar osteoartritis en las manos. El cirujano ortopédico Dr. Levi Harrison, consultado por Prevention, señaló que la edad constituye el principal riesgo, ya que las personas mayores de 50 años presentan mayor propensión. La genética también influye: antecedentes familiares aumentan la probabilidad de aparición.

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El experto indicó que el sexo y la raza inciden en la incidencia de la enfermedad. El sobrepeso y la obesidad figuran entre los factores que incrementan el riesgo, al igual que los antecedentes de deformidades óseas o lesiones previas en los dedos, como dislocaciones o fracturas comúnmente asociadas a la práctica deportiva.

Las condiciones articulares preexistentes, como infecciones, laxitud ligamentosa o mala alineación, pueden favorecer la aparición de artritis en las manos o en las muñecas. Además, el entorno laboral influye: empleos que implican movimientos repetitivos de las manos, como peluquería, cocina, música o costura, se asocian a una mayor incidencia de osteoartritis manual, según afirmó el médico estadounidense en diálogo con Prevention.

Síntomas y complicaciones más frecuentes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Médicos consultados señalan que la probabilidad aumenta desde los 50 años y con antecedentes familiares, y que el sobrepeso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor, la rigidez y la dificultad para mover los dedos figuran entre las quejas principales de los pacientes, de acuerdo con Harrison. La limitación para tareas cotidianas, como abrir frascos o latas, suele intensificarse por la mañana. Con el tiempo, la enfermedad puede derivar en una sensación de ardor y un dolor agudo tras el uso prolongado de las manos.

Entre los síntomas a largo plazo, la Clínica Cleveland destacó la hinchazón, el enrojecimiento y la sensibilidad en los tejidos que rodean las articulaciones. Se observa también un fenómeno conocido como crepitación o crujido articular: sensación de chasquido o rechinido al doblar los dedos. Los nódulos óseos —de Bouchard en las articulaciones medias y de Heberden cerca de las puntas— constituyen otro signo característico.

La Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos (AAOS) advirtió que, si la artritis afecta las articulaciones distales, pueden surgir pequeños quistes mucosos responsables de hendiduras en la placa ungueal del dedo. Además, los cambios óseos y la inflamación pueden provocar deformidad articular o aumento de tamaño de los huesos, fenómeno conocido como hipertrofia. Factores como el estrés, las infecciones, el clima frío o lluvioso y el uso intensivo de los dedos pueden agravar los síntomas.

Remedios y tratamientos: del autocuidado a las intervenciones médicas

Crujir nudillos, artrosis, manos
La Clínica Cleveland describe hinchazón, enrojecimiento y sensibilidad alrededor de las articulaciones (Imagen ilustrativa Infobae)

El enfoque principal de los tratamientos para la osteoartritis de las manos busca reducir la inflamación y mejorar la movilidad. Según Prevention, dejar de fumar, reducir peso, descansar las articulaciones y adoptar una dieta antiinflamatoria ayudan a disminuir los brotes. Los tres especialistas consultados recomendaron priorizar alimentos vegetales y limitar el consumo de alcohol y ultraprocesados.

Entre los remedios de venta libre, se destacan los geles y parches con antiinflamatorios no esteroideos (AINE), que se aplican en las zonas doloridas para alivio temporal. Los medicamentos orales, como el ibuprofeno y el paracetamol, pueden emplearse según necesidad. El uso de frío o calor —bolsas de hielo y compresas tibias— contribuye a controlar la hinchazón o la rigidez.

La terapeuta ocupacional puede orientar sobre dispositivos ergonómicos y ejercicios manuales, recomendados por la Clínica Mayo para preservar la funcionalidad. El uso de teclados, ratones y utensilios adaptados facilita la realización de tareas diarias y reduce el impacto en las articulaciones. Los suplementos como la cúrcuma, la vitamina D y los omega-3 podrían resultar beneficiosos, aunque siempre bajo supervisión médica.

En los casos de dolor intenso, la Dra. Ritu Madan, reumatóloga del Memorial Health, apuntó que las inyecciones de esteroides pueden ofrecer alivio. Las intervenciones quirúrgicas, como fusiones o reemplazos articulares, sólo se consideran en etapas avanzadas de la enfermedad.

La consulta médica resulta indispensable si aparece hinchazón, enrojecimiento, calor en la articulación, dolor intenso o síntomas como fiebre y pérdida de peso, según recomendó la Clínica Mayo. En situaciones de lesión reciente, incapacidad para mover los dedos o deformidad súbita, se aconseja buscar atención inmediata.

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