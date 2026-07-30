Carolina de Mónaco, 69 años: el triunfo de la naturalidad en una era dominada por la artificialidad y los filtros digitales

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Hay celebrities que trascienden las épocas sin perder protagonismo ni atracción como íconos de belleza y estilo. La princesa Grimaldi es, sin lugar a dudas, una de ellas. Nacida el 23 de enero de 1957 como la primogénita del príncipe Rainiero III y la legendaria estrella de Hollywood Grace Kelly, ha vivido bajo los reflectores desde el primer segundo de su existencia. Sin embargo, más allá de los titulares de la prensa del corazón que la acompañaron en sus momentos más vertiginosos, el verdadero triunfo de Carolina de Mónaco radica en cómo ha cruzado el umbral de la edad madura.

En una época obsesionada con la juventud perpetua, la medicina estética invasiva y los filtros digitales, la hoy princesa de Hannover abandera una revolución sigilosa pero contundente: el arte de envejecer con naturalidad, autenticidad, garbo y soberana elegancia.

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Carolina de Mónaco

Una infancia entre dos mundos

Para comprender la serenidad y la compostura de Carolina hoy en día, es necesario revisar las coordenadas de su origen. Crecer en el Palacio Grimaldi implicó conciliar la estricta etiqueta de la realeza europea con el glamour desenfadado de la meca del cine norteamericano que su madre aportó al Principado.

Desde muy joven, Carolina demostró ser mucho más que un rostro idílico en las portadas de revistas. Estudió en la prestigiosa Universidad de la Sorbona en París, graduándose en Filosofía, al tiempo que dominaba con fluidez varios idiomas(francés, inglés, italiano, alemán y español). Esa formación académica e intelectual le dio una estructura sólida, una voz propia y una agudeza mental que la diferenció tempranamente de la figura estática de las princesas de cuento.

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Una joven Carolina de Mónaco, en sus tiempos de estudiante (Photo by Tony Kent/Sygma via Getty Images)

Durante las décadas de 1970 y 1980, Carolina se consolidó como el ícono definitivo del chic francés e internacional. Sus veranos en Saint-Tropez, sus apariciones en el Baile de la Rosa y su estilizada silueta marcaron el pulso de la moda global. Poseía la mezcla perfecta de la sofisticación clásica de Grace Kelly y la desenvoltura moderna de su propia generación.

Las rebeldías de una heredera

En 1978, en un acontecimiento que provoca cierto escándalo en los códigos de la realeza, contrae matrimonio a los 21 años con el banquero francés Philippe Junot. El novio era 17 años mayor, tenía 38. Cabe imaginar cómo cayó esta elección de Carolina en la familia Grimaldi. Pero no hubo forma de disuadirla.

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Carolina y su esposo Philippe Junot paseando por Saint-Tropez (Photo by Armando Pietrangeli/Shutterstock)

La relación, de todos modos, no estaba destinada a durar: concluyó en divorcio dos años después. Y poco después el Principado no tuvo mayor trabajo para obtener la anulación eclesiástica.

Un paréntesis argentino

En 1982 cuando el astro del tenis Guillermo Vilas se consagró campeón del Abierto de Mónaco y la misma Grace Kelly, por entonces princesa consorte de Mónaco y madre de Carolina, le entregó la copa, Carolina vivió un breve pero tórrido romance con el gran Willy. Carolina, de nuevo soltera y con apenas 25 años, incurría nuevamente en un affaire que, según fuentes cercanas a la familia, tampoco fue del gusto de sus padres.

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Carolina de Mónaco y un breve romance con Guillermo Vilas

Pero la princesa eligió ignorar las apreciaciones familiares y, en los cinco meses que duró la historia con Vilas, lo acompañó a muchos de sus partidos. La aventura estuvo en boca de todos y las revistas del corazón del mundo entero aumentaron sus tiradas gracias a las fotos de la pareja.

Las pérdidas

El 13 de septiembre de 1982, Carolina sufrió una primera y terrible tragedia. Su madre, Grace Kelly, murió en un accidente automovilístico, hecho que la obligó a asumir prematuramente el rol de primera dama de facto del principado de Mónaco, apoyando a su padre Rainiero III.

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La familia Grimaldi completa: Carolina, Rainiero, Grace, Alberto y Estefanía de Mónaco (The Grosby Group)

Un año después, en 1983, se casó con el empresario italiano Stefano Casiraghi. De esta unión nacieron sus tres hijos mayores: Andrea, Charlotte y Pierre. Esta etapa de felicidad y armonía concluyó trágicamente en 1990 tras el accidente fatal de Stefano en una competición náutica.

Stefano Casiraghi y Carolina Grimaldi

En 1999, se produjo su unión con la casa de Hannover, al contraer matrimonio por tercera vez con el príncipe Ernesto Augusto, con quien tuvo a su cuarta hija, la princesa Alejandra.

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Carolina de Mónaco junto a su tercer marido, Ernesto de Hannover

Ejemplo de resiliencia

La prematura desaparición de su madre colocó sobre sus hombros la responsabilidad de la representación protocolar y diplomática. A los 25 años, Carolina debió asumir la presidencia de instituciones como la Fundación Princesa Grace, el Ballet de Montecarlo y el Baile de la Rosa, al tiempo que actuaba como la principal figura femenina del Estado junto a un abatido príncipe Rainiero.

Cuando parecía haber encontrado la estabilidad absoluta y el amor pleno junto al atractivo Casiraghi, el destino volvió a golpear de forma dramática. En octubre de 1990, Casiraghi murió a los 30 años en un accidente mientras defendía su título mundial de offshore. Carolina se retiró entonces del bullicio de Mónaco y buscó refugio en la tranquilidad rural de Saint-Rémy-de-Provence. Allí, alejada de los fotógrafos, crió a sus tres pequeños hijos en un entorno de sobriedad y contacto con la naturaleza.

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Carolina tuvo tres hijos con Stefano Casiraghi. En la foto, el matrimonio está flanqueado por el príncipe Alberto y Rainiero de Mónaco (The Grosby Group)

Su filosofía de belleza a los 69 años: aceptar el paso del tiempo

Llegar a las casi siete décadas de vida en el foco de la atención pública suele implicar una lucha constante contra el envejecimiento. Muchas figuras públicas ceden ante la presión social y caen en un exceso de procedimientos dermatológicos o quirúrgicos que terminan alterando la expresividad del rostro. Carolina de Mónaco ha optado por el camino inverso: la aceptación serena.

Su imagen actual es una lección de libertad. En los últimos años, tomó una decisión que marcó tendencia a nivel internacional: dejar de teñirse el cabello. Al permitir que los tonos grises y plateados emerjan de manera natural en su melena, desafió uno de los tabúes más persistentes del mundo del espectáculo y la monarquía. Lejos de restar vitalidad a su apariencia, sus canas impecablemente cuidadas han enmarcado sus facciones con distinción.

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Carolina de Mónaco en el festival de Cannes de 2023. (Lionel Hahn/Getty Images)

Los pilares de su belleza atemporal

Para entender la vigencia de su estética a los 69 años, es bueno desglosar las claves que sustentan su estilo diario:

Cuidado de la piel sin artificios: Hidratación profunda, protección solar constante y cosméticos que respeten la textura real de la piel madura. Su maquillaje suele ser sobrio: bases ligeras, tonos neutros en los ojos y labiales en gamas rosas o nude que aportan luminosidad sin recargar.

Higiene postural y actitud: La forma en que camina, se sienta y se expresa habla de una elegancia aprendida desde la cuna. Mantiene una postura erguida que denota seguridad y aplomo, algo que ninguna prenda puede sustituir.

Aceptación de la gesticulación: Carolina de Mónaco ríe, sonríe y expresa emociones con libertad. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos y boca no son tratadas como imperfecciones que deben borrarse, sino como las marcas de una vida intensa recorrida con plenitud.

Carolina de Mónaco

El estilo Grimaldi-Chanel: una alianza con la alta costura

Hablar del guardarropa de Carolina de Mónaco es repasar la historia de la moda contemporánea. Su relación con la mítica casa de moda Chanel va más allá de un simple acuerdo comercial o de patrocinio: fue el resultado de una profunda y estrecha amistad de décadas con el diseñador Karl Lagerfeld.

Lagerfeld encontró en Carolina a la encarnación perfecta de la mujer Chanel: culta, moderna, independiente y con una elegancia innata que no requiere esfuerzo visible. Durante casi 40 años, el creador alemán vistió a la princesa para las ocasiones más importantes de su vida, y ella, a su vez, aportó un aire de realeza joven a los icónicos trajes de tweed, los vestidos de noche y la bisutería de la maison.

Hoy en día, la princesa adapta el vestuario de alta costura a las necesidades de su edad con una maestría insuperable. En lugar de intentar emular las tendencias diseñadas para mujeres jóvenes, selecciona piezas estructuradas, abrigos de cortes impecables, pantalones de pata ancha y blusas de seda que priorizan la comodidad sin perder un ápice de sofisticación. Es habitual verla combinar un bolso clásico de cuero con trajes de chaqueta o incluso con conjuntos relajados para pasear por las calles de Mónaco o París.

Christian Louboutin, second from left, Princess Caroline of Hanover, Prince Albert II of Monaco, and Stephane Valeri attend the 'Bal de la Rose' (Rose Ball), in Monaco, March 25, 2023. Daniel Cole/Pool via REUTERS

Guardiana de la cultura y pilar de la familia Grimaldi

A sus 69 años, su agenda sigue llena de compromisos significativos. Lejos de retirarse a una vida contemplativa, sigue liderando el patronato de varias de las instituciones culturales más relevantes del Principado. Bajo su tutela, el Premio Literario Fundación Príncipe Pierre y el Ballet de Montecarlo han mantenido un estándar de excelencia reconocido internacionalmente.

Pero quizás el rol que mayor satisfacción le reporta en esta etapa de su vida es el de madre y abuela. Sus cuatro hijos —Andrea, Charlotte, Pierre y la princesa Alejandra de Hannover— han heredado en mayor o menor medida su sentido del estilo y su compromiso con las artes.

Con su hija Charlotte Casiraghi en el año 2006 en Monte Carlo, Monaco (Photo by POOL/Getty Images)

Carolina disfruta hoy de una nutrida estirpe de nietos con los que se la ve con frecuencia en eventos oficiales y familiares. En esas imágenes, desenfadada y sonriente, se observa a una mujer que ha encontrado el equilibrio entre el deber dinástico y la calidez familiar.

Con su hijo Pierre Casiraghi, su nuera Beatrice Borromeo y algunos de sus nietos en el balcón del Palacio de Mónaco durante la fiesta nacional del Principado, en 2018 (Photo by VALERY HACHE / AFP)

Un ícono que sigue brillando

Por encima de todo, Carolina de Mónaco representa el triunfo de la naturalidad en una era dominada por lo efímero y lo artificial. A los 69 años, su presencia sigue acaparando las miradas en cualquier salón del mundo, no porque intente aparentar cuatro décadas menos, sino precisamente porque viste y porta sus casi 70 años con naturalidad.

Esta actitud transmite una lección clara: la verdadera belleza no es la ausencia de arrugas, sino la presencia de historia, carácter y dignidad en el rostro. Carolina Grimaldi demuestra cada día que cumplir años no es perder juventud, sino la oportunidad de mostrar una forma superior de elegancia.

Carolína de Monaco en el año 2018