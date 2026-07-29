Bárbara Rey Actis, especialista en longevidad: “La IA va a favorecer al talento senior”

Barbara Rey Actis, experta en longevidad, consultora, académica y autora

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“Hay una presión en lo laboral desde la tecnología —dice Bárbara Rey Actis, en diálogo telefónico con Infobae—. La IA está sustituyendo muchos puestos de trabajo junior, ya no necesitan tanto un joven recién salido de la universidad. Las tareas básicas las hace la inteligencia artificial”.

Aunque en materia de valoración del talento senior todavía hay mucho por hacer, Rey Actis observa que “se le empieza a dar valor a la experiencia, es decir, al pensamiento crítico, la capacidad creativa, la toma de decisiones relevantes”. Se pasa del “no quiero saber nada del talento senior” a “lo neceisto”.

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Por eso afirma que “la IA va a favorecer al talento senior”. En razón del avance de la IA, “la plantilla que actualmente tienen las empresas sí o sí va a ir envejeciendo”.

Bárbara Rey Actis es argentina. Está radicada en Madrid desde hace 23 años. Destacada especialista en longevidad, investiga, enseña y escribe sobre esta temática, a la que llegó cuando, en 2018, mientras hacía un MBA en marketing, detectó “una brecha entre la cantidad de gente que hoy integra esa franja etaria y la respuesta o la mirada empresarial que es todavía muy limitada”.

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En razón del avance de la IA, “la plantilla de las empresas va a ir envejeciendo”.

“Muchos empresarios, cuando se les habla de generación silver piensan en cremas anti edad —dice por ejemplo—. No les hablan a los de más de 50 años; pero la demografía está cambiando, esa franja etaria está creciendo y pesa cada vez más en la economía”.

Esta constatación la llevó a interesarse en el tema. ¿Cómo se llega a ser experta en longevidad?

“Me empezaron a llegar libros y artículos sobre esta temática, empecé a asistir a charlas. Fui armando mi propia ruta, mi aprendizaje. Vi que existen diferentes tendencias, diferentes enfoques y aproximaciones al desafío demográfico actual”, explica.

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“Hay una visión fatalista, que mira el shock demográfico como envejecimiento poblacional y nada más; hay otra positiva que ve esto como una oportunidad —sigue diciendo Bárbara—. La longevidad como adaptación, apreciar los beneficios de vivir más”.

Esta segunda perspectiva es en la que ella eligió enfocarse, aunque creando su propia visión y después de haber hecho “un barrido muy amplio de toda la temática”.

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Cree que es importante tener “un background robusto” y “elegir una línea de desarrollo”.

“No solo quiero generar contenido con voz propia sino también con sustento, con fundamentación. Actualmente estoy en una investigación doctoral en La Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos, dentro de Economía y Empresas”, cuenta Bárbara, que considera que “hay mucho opinólogo y mucho ideólogo”; por eso se enorgullece de poder decir que en esto su voz es académica.

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Rey Actis asesora a empresas para que aprovechen mejor las oportunidades que ofrece la nueva longevidad

“Mi área es economía de la longevidad”, precisa, y en su página web se lee: “Nunca vivimos tanto tiempo ni tuvimos tantos recursos para continuar extendiendo la vida. Este nuevo paradigma requiere un profundo cambio de mirada para que los años extra de vida que tenemos sean un regalo y no una maldición. Hay que abandonar viejas creencias, cambiar la narrativa y planificarse de manera diferente.”

En 2023 creó la consultora desde la cual hoy asesora a empresas acerca de cómo entender esta nueva realidad y aprovechar las oportunidades que ofrece. “No soy coach ni mentora —advierte—, mi consultora trabaja solo para empresas, en general grandes”. Ha trabajado para firmas como Danone, Pepsico, con compañías aseguradoras y bancos; no solo de España, sino también de Argentina, Colombia y Perú.

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También investiga, elabora proyectos y da charlas. Su objetivo es que las empresas, asociaciones y administraciones comprendan el fenómeno de la nueva longevidad y desarrollen estrategias adecuadas hacia ese segmento etario. Recientemente ha publicado un libro que condensa su visión del problema: Una longevidad con sentido. Salud, patrimonio y relaciones para una vida plena.

Un libro que define como destinado a las personas que aspiran a tener “una vida larga, plena y con sentido”, a los adultos mayores “que desean hacer un cambio de rumbo en su vida personal o laboral, pero piensan que ya es tarde”, a las personas jóvenes “conscientes de que van a vivir 100 años o más y desean planificar su vida desde esta perspectiva”, a las personas mayores que “quieren mantener o mejorar su estado de salud, gestionar mejor sus ingresos y sus gastos después de la jubilación, decidir cuál será su legado”, a los “emprendedores e innovadores sociales con proyectos relacionados con las personas mayores de 50 años”, y a los “empresarios, profesionales y ejecutivos +50 que se enfrentan al reto de gestionar plantillas intergeneracionales, el talento senior y unos consumidores cada vez más mayores”.

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El libro de Bárbara Rey Actis

Todo un programa. “Tengo un doble rol: de consultoría y académico —dice Rey Actis. Dirijo un MBA. Trato de quitar la opinión, el relato, la ideología, lo que puede ser emotivo pero no es dato”.

En ese sentido y a partir de su experiencia, su diagnóstico es que, “vistos como clientes, el interés de las empresas por los seniors ha explotado, pero no pasa lo mismo con el talento senior”. “Ahí son más reticentes”, sostiene.

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¿Qué debe cambiar en la actitud de las empresas?

“El cambio de mirada es que entiendan que no se trata de un nicho, sino de un segmento enorme. En España, el segmento de los +50 es el de mayor consumo, representa un 43-45% del PBI”, responde.

¿Qué productos demandan los silvers? En realidad, aclara Rey Actis, como consumidores, necesitan de todo. Pero eso no es lo más importante, agrega, sino entender que el senior no demanda tanto un producto especial, específico, como sí un servicio, un buen trato.

El cliente senior no demanda tanto un producto especial, como sí un servicio, un buen trato (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Un buen trato significa en primer lugar sin paternalismo, sin condescendencia”, aclara. Y enumera: “Carteles en letra grande, empleados que repitan las cosas sin que se lo pidan. que hablen con un volumen de voz adecuado, asesoramiento personalizado, sencillez de la página web para reducir lo más posible el riesgo de error, acompañamiento, etcétera”.

Una de sus recomendaciones es que toda la empresa conozca cómo son esos clientes seniors: “No tiene sentido lanzar un producto silver si toda la empresa no está en sintonía”. Y sobre todo, insiste, “estar centrado en el modelo de atención de clientes senior”.

Ahora bien, en lo que concierne al talento silver dentro de la empresa, admite que, aunque ha presentado proyectos, “la mayoría no los ha tomado”.

Cuesta convencer a las empresas de la conveniencia de retener al talento senior, “ni hablar de contratar”; aunque, como señaló al comienzo, cree que cabe esperar que el avance de la IA cambie este panorama.

Otra preocupación de Rey Actis es la sensibilización en torno a la necesidad de eliminar sesgos edadistas. “Hay que erradicar viejas creencias, viejas narrativas de la vejez, cosas que damos por sentadas que no son reales”, dice.

Una de las líneas de trabajo de Rey Actis es la eliminar ciertas ideas hechas respecto de la vejez

¿Cuáles por ejemplo? Enumera: “Que uno se vuelve viejo a una determinada edad: la vejez relacionada a un número. La vejez no tiene que ver con un momento predeterminado. Es parte de un proceso vital que empieza con el nacimiento. Dónde se sitúa la vejez depende a quién se le pregunte. Pero no tiene fecha de comienzo”.

También rechaza la asociación automática y total de la vejez con la enfermedad, la fragilidad, la dependencia: “Ser viejo no es ser frágil”. También cuestiona que se hable de activos y pasivos. O que se diga “nuestros” mayores. “No son tuyos ni de nadie. Son personas”.

Otro estereotipo es el de que “todas las personas mayores son cascarrabias, malhumoradas y nulos en tecnología”.

Y, sobre todo, la idea de que “cuando te jubilás se te terminó la vida”.

Es otro de los temas en que ha trabajado Bárbara: la preparación emocional para la jubilación, que debe empezar de joven, a los 30-40. Pensar en el plano financiero, en lo habitacional, en el ordenamiento de la herencia.