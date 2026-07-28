La deshidratación en adultos mayores puede avanzar sin sed ni señales claras

El envejecimiento reduce la regulación de líquidos y aumenta el riesgo de deshidratación en adultos mayores, sobre todo ante calor o enfermedad - REUTERS/Angelika Warmuth

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La deshidratación en adultos mayores puede instalarse sin síntomas evidentes y avanzar hasta provocar complicaciones graves. Este fenómeno se relaciona con la disminución del reflejo de la sed y con cambios fisiológicos propios del envejecimiento, según destacan Healthline y el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos.

Los especialistas advierten que es frecuente que la familia o los cuidadores no perciban a tiempo los signos iniciales, lo que incrementa el riesgo de hospitalización y deterioro del estado general del paciente.

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A medida que las personas envejecen, el organismo pierde eficiencia en la regulación de líquidos. La sensibilidad a la sed se reduce progresivamente, por lo que el adulto mayor puede no advertir que necesita hidratarse, incluso en situaciones de calor o enfermedad. De acuerdo con Healthline, esto se agrava en quienes presentan problemas de movilidad, dificultad para acceder por sí mismos al agua o padecen deterioro cognitivo. Además, ciertas enfermedades crónicas y medicamentos diuréticos pueden aumentar la pérdida de líquidos, lo que eleva la vulnerabilidad ante la deshidratación.

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento señala que la deshidratación puede afectar el equilibrio, la función muscular y la capacidad de reacción, aumentando el riesgo de caídas y complicaciones médicas. Los episodios de deshidratación, aun leves, pueden desencadenar alteraciones en la presión arterial, confusión, fatiga extrema y problemas renales.

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Si la situación se prolonga o no se detecta, el cuadro puede derivar en infecciones urinarias, insuficiencia renal, trastornos cardíacos e incluso poner en riesgo la vida del adulto mayor.

Por qué los adultos mayores presentan mayor riesgo

La movilidad reducida, el deterioro cognitivo, las enfermedades crónicas y los diuréticos elevan la vulnerabilidad a la deshidratación en adultos mayores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Healthline, uno de los factores más importantes es la reducción en la percepción de la sed, que lleva a que la persona no sienta la necesidad de tomar líquidos aunque el cuerpo lo requiera. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos agrega que la capacidad de regular la temperatura corporal también se altera con la edad, volviendo a los adultos mayores más vulnerables frente a olas de calor. Según el análisis de la revista científica PMC, la disminución de la movilidad, alteraciones cognitivas y algunas enfermedades crónicas pueden dificultar el acceso a líquidos o interferir en la correcta hidratación diaria. Además, la toma de ciertos medicamentos diuréticos o laxantes aumenta la pérdida de agua corporal.

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El entorno familiar y los cuidadores cumplen un rol central en la detección temprana de la deshidratación. Según recoge sosehpad.com, la observación cotidiana y el diálogo con la persona mayor permiten identificar rápidamente los cambios en el patrón de consumo de líquidos y otros síntomas sutiles.

Síntomas y señales de alarma

Los primeros síntomas pueden resultar poco notorios y confundirse con manifestaciones propias del envejecimiento. Healthline indica que los signos precoces incluyen boca y labios secos, orina escasa o de color más oscuro, y fatiga sin causa aparente. El portal PMC añade que pueden presentarse mareos, debilidad muscular y sensación de confusión, síntomas que requieren especial atención cuando aparecen de forma repentina.

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La lista de señales de alerta se amplía con la aparición de cambios de humor, agitación, caídas inesperadas o episodios de desorientación. En casos más graves, la deshidratación puede derivar en fiebre, confusión severa, presión arterial baja y alteraciones del pulso. Según la información de sosehpad.com, estos cuadros ameritan consulta médica urgente o la activación de servicios de emergencia.

Los especialistas de PMC resaltan que los métodos más utilizados en la práctica clínica para valorar el estado de hidratación incluyen la observación de la piel, el color de la orina y el control del peso corporal. El diagnóstico puede apoyarse en análisis de sangre que permitan evaluar la concentración de sodio y otros parámetros en situaciones complejas.

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Los síntomas iniciales de deshidratación en adultos mayores incluyen boca seca, labios secos, orina escasa u oscura, fatiga, mareos y confusión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención y cuidados diarios

De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, la mejor estrategia es ofrecer líquidos de forma regular a lo largo del día, sin esperar a que la persona manifieste sed. El agua, las infusiones y los alimentos ricos en agua son opciones recomendadas, mientras que se desaconseja el consumo de alcohol. En contextos de altas temperaturas, la vigilancia debe ser aún más estricta, ya que el riesgo de deshidratación se multiplica.

La revista científica PMC subraya que la hidratación adecuada contribuye a mantener la movilidad, la fuerza muscular y la función cognitiva, y previene caídas y complicaciones asociadas. Los expertos recomiendan adaptar la recomendación de ingesta de líquidos a las necesidades individuales, teniendo en cuenta enfermedades previas o tratamientos en curso.

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El monitoreo constante, el diálogo con la persona mayor y el acompañamiento en los momentos de mayor vulnerabilidad, como durante olas de calor o enfermedades agudas, resultan esenciales para evitar consecuencias graves.

En caso de detectar síntomas de alarma, los profesionales aconsejan incrementar la oferta de líquidos, mantener a la persona en reposo y buscar atención médica inmediata ante signos de confusión, alteraciones del pulso, fiebre o caídas.

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