Brote de infecciones respiratorias cobra la vida de seis personas en la comarca indígena Ngäbe Buglé, en Panamá

En la comarca indígena Ngäbe Buglé hay preocupación por los casos de la enfermedad respiratorio. EFE/ Bienvenido Velasco

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Seis personas, entre niños y adultos, fallecieron recientemente en la comarca Ngäbe Buglé a raíz de un brote de infecciones respiratorias bajas graves.

Las autoridades sanitarias movilizaron un equipo de respuesta rápida para investigar la situación y reforzar las acciones de atención médica en las comunidades afectadas.

Desde el sábado pasado, el Ministerio de Salud desplegó personal especializado en las zonas de Valle Bonito, Palmira y Guayacán.

El equipo permanecerá en el área hasta el viernes, realizando investigaciones de campo y vigilando de cerca la evolución de los casos.

El objetivo principal es identificar el origen del brote y contener su propagación, mientras se mantienen medidas de respuesta sanitaria.

Equipos de salud se dirigieron al lugar para tratar de detener la propagación de las infecciones respiratorias. (Minsa)

La intervención permitió ofrecer atención médica a 178 personas, administrar 391 dosis de vacunas —incluidas 184 contra la influenza— y distribuir 394 medicamentos en las comunidades afectadas. Las acciones forman parte de un plan integral que busca limitar los riesgos asociados a la enfermedad respiratoria.

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El Ministerio de Salud señaló que tres de los fallecidos no buscaron atención médica o recurrieron únicamente a medicina botánica.

Los contactos cercanos de estos casos permanecen asintomáticos, según los reportes iniciales de la investigación epidemiológica.

Hasta el momento, la vigilancia epidemiológica continúa activa en la comarca. Las autoridades insisten en que toda persona con fiebre, dificultad para respirar o tos persistente debe acudir al centro de salud más cercano y evitar la automedicación.

El llamado busca garantizar el diagnóstico y tratamiento oportunos, y así prevenir nuevas complicaciones en la población.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, a la derecha, conversa con un miembro del personal del Comando Sur del programa “Juntos por la Salud”. (Minsa)

Por otra parte, el ministerio informó que más de 14 mil pacientes han recibido atención médica en todo el país gracias a la iniciativa “Juntos por la Salud”, que opera en 27 instalaciones de salud y busca reforzar la atención especializada en diferentes regiones de Panamá.

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El programa se ha desplegado en hospitales como San Miguel Arcángel, Santo Tomás y Nicolás A. Solano, donde profesionales panameños y estadounidenses colaboran en la atención a la población.

Durante la última semana, cerca de 100 pacientes de cardiología y fonoaudiología en Panamá Oeste recibieron atención como parte de este esfuerzo conjunto.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, recorrieron el Hospital Nicolás A. Solano para supervisar la labor de los nueve especialistas del Comando Sur que actualmente prestan servicios en el lugar.

El ministro Boyd Galindo subrayó el respaldo del personal médico militar, quienes aportan experiencia en áreas como cardiología, fisioterapia, pediatría y ginecología.

Mediante una inversión de $78 millones se prepara una licitación para construir el nuevo Hospital Nicolás A. Solano, en Panamá Oeste.

Destacó que el apoyo llega en un momento clave, ya que el Estado se encuentra en proceso de licitación para construir el nuevo Hospital Nicolás A. Solano, proyecto que contempla una inversión de $78 millones. Posteriormente, se prevé la construcción de un hospital materno infantil, infraestructura considerada necesaria para la zona.

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La iniciativa nació con el objetivo de fortalecer la respuesta sanitaria nacional. Para ello, el Comando Sur de Estados Unidos aporta servicios médicos especializados y entrega insumos, equipos y medicamentos valorados en decenas de miles de dólares, según la información oficial.

Las misiones de “Juntos por la Salud” se desarrollan de manera simultánea en 27 centros de atención, cubriendo las diez provincias del país y la comarca Ngäbe Buglé. Esta estrategia busca ampliar el acceso a servicios médicos de calidad en comunidades que requieren apoyo adicional, reforzando la cooperación internacional en materia de salud pública.

“Estamos muy contentos con los resultados de la iniciativa ‘Juntos por la Salud’, que iniciamos este año con la meta de beneficiar a más de 10 mil panameños”, dijo el embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera.

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