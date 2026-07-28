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Entregaron segunda planta desalinizadora que dará agua a 140 familias en La Libertad, El Salvador

La obra de ANDA, con respaldo del BCIE, fue inaugurada el 27 de julio en el cantón San Diego y abastecerá a unas 700 personas

La entrega del 27 de julio de 2026 trae un giro para la zona costera y suma un rol inesperado para atender crisis hídricas fuera de la comunidad (Foto cortesía ANDA)
La entrega del 27 de julio de 2026 trae un giro para la zona costera y suma un rol inesperado para atender crisis hídricas fuera de la comunidad (Foto cortesía ANDA)
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La nueva planta desalinizadora de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), con respaldo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), fue entregada el 27 de julio de 2026 en el cantón San Diego, municipio de La Libertad, y abastecerá de agua potable a 140 familias.

Según expone el portal del banco en una publicación de este lunes, la obra requirió una inversión total de USD 570.000 y se instaló mediante una cooperación técnica no reembolsable otorgada a la República de El Salvador.

La planta abastecerá a unas 700 personas y se suma a la desalinizadora inaugurada en marzo en el cantón El Majahual. En conjunto, ambas instalaciones alcanzan un impacto directo de más de 1.400 personas en la zona costera del departamento.

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Función de la planta en San Diego

Además de atender a la comunidad local, la planta de San Diego operará como punto de llenado para camiones cisterna, con el objetivo de responder con rapidez ante emergencias o picos de demanda en otros sectores de la costa.

(Foto cortesía ANDA)
(Foto cortesía ANDA)

Las plantas de San Diego y El Majahual funcionan con ósmosis inversa, un proceso de filtración que elimina la sal y otras sustancias del agua marina hasta convertirla en apta para consumo humano.

ANDA también administra plantas desalinizadoras en Isla Madresal (Usulután) y en Las Hojas (San Pedro Masahuat), como parte de su red de abastecimiento hídrico costero.

“Esta obra garantiza el acceso a agua de calidad a más de 700 habitantes de la comunidad San Diego, en La Libertad, a través de su punto de abastecimiento cercano y seguro. Esta nueva planta desalinizadora en San Diego está compuesta por un pozo subterráneo, sistema de pretratamiento, subestación eléctrica y paneles de control, un tanque de almacenamiento de 10 mil litros, dos rebombeos y punto de abastecimiento”, informó la ANDA.

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Segunda contribución de ambas instancias a las familias de El Majahual

En abril de este año, la ANDA informó que igualmente con una cooperación no reembolsable de$513,273.54del Banco Centroamericano de Integración Económica, quedó inaugurada la Planta Desalinizadora El Majahual.

(Foto cortesía ANDA)
(Foto cortesía ANDA)

La planta opera a partir de un sistema integral que inicia con la extracción de agua desde dos pozos. El agua extraída entra primero a una fase de pretratamiento, donde se eliminan sedimentos e impurezas.

Posteriormente, el líquido pasa a un sistema de desalinización que remueve la sal y transforma el agua en un recurso apto para el consumo humano. Según explicó Dagoberto Arévalo, presidente de ANDA, el agua obtenida es de calidad superior, incluso en comparación con la embotellada, gracias a las múltiples etapas de purificación y desinfección implementadas en el proceso.

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