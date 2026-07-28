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Costa Rica: Alias “Diablo” permanecerá tres meses en prisión preventiva mientras avanza proceso por homicidio y crimen organizado

El hombre que durante años encabezó la lista de los más buscados de Costa Rica enfrentará distintas medidas cautelares en varios expedientes judiciales tras su captura en Sarapiquí.

El Tribunal Penal de Pococí ordenó prisión preventiva como parte de una causa por dos homicidios y asociación ilícita. (Ministerio de Justicia y Paz)
El Tribunal Penal de Pococí ordenó prisión preventiva como parte de una causa por dos homicidios y asociación ilícita. (Ministerio de Justicia y Paz)
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El Tribunal Penal de Pococí ordenó tres meses y 22 días de prisión preventiva contra Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, como parte del proceso penal que enfrenta por una causa relacionada con dos homicidios, una tentativa de homicidio y el presunto delito de asociación ilícita.

La medida cautelar comenzó a regir desde el 24 de julio, fecha en que fue capturado en San Bernardino de Sarapiquí tras un intenso enfrentamiento con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y se extenderá hasta el 16 de noviembre de 2026.

En la misma resolución, el tribunal impuso cinco meses y 26 días de prisión preventiva contra Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, quien figura como coimputado en el mismo expediente. En su caso, la medida estará vigente hasta el 27 de diciembre de 2026.

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La solicitud fue presentada por la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada, que argumentó la necesidad de mantener a ambos sospechosos privados de libertad mientras continúan las investigaciones y avanza el proceso judicial.

Según explicó el Ministerio Público, los plazos otorgados corresponden al tiempo restante del período ordinario de prisión preventiva que aún podía aplicarse en este expediente, debido a que tanto Arias Monge como Pérez Méndez ya habían estado sometidos a esta medida cautelar en etapas anteriores de la investigación.

Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", fue capturado el 24 de julio tras un operativo del OIJ en Sarapiquí. / (OIJ)
Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", fue capturado el 24 de julio tras un operativo del OIJ en Sarapiquí. / (OIJ)

La Fiscalía aclaró que el vencimiento de estos plazos no implica que los imputados recuperen automáticamente la libertad. Antes de que expire la medida, el Ministerio Público solicitará una prórroga ante el Tribunal Penal de Apelación de Sentencia, órgano competente para autorizar ampliaciones en causas declaradas de crimen organizado.

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Además, los fiscales gestionarán que varias de las investigaciones que pesan contra ambos sean conocidas por la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, un régimen judicial que permite ampliar los plazos máximos de prisión preventiva y dispone de herramientas procesales específicas para investigar y juzgar a presuntos líderes de organizaciones criminales.

La causa por la que ambos enfrentan esta primera medida cautelar corresponde al expediente 23-000010-601-PE, conocido como el caso “Perritos”, en el que se les atribuye la presunta participación en dos homicidios, una tentativa de homicidio y asociación ilícita, por hechos ocurridos en Pococí en 2015.

De acuerdo con el Ministerio Público, otras cinco personas vinculadas a este mismo expediente ya fueron juzgadas en dos ocasiones y recibieron condenas que van desde 10 hasta 70 años de prisión.

Sin embargo, este no es el único proceso que enfrenta alias “Diablo”. Horas después también trascendió que el Tribunal Penal de Juicio de Siquirres le impuso cinco meses de prisión preventiva dentro del expediente 10-000441-0070-PE, en el que es investigado por presuntos homicidios calificados y otros delitos.

La captura de "Diablo" puso fin a casi una década de fuga de uno de los hombres más buscados del país. / (Canal 1)
La captura de "Diablo" puso fin a casi una década de fuga de uno de los hombres más buscados del país. / (Canal 1)

El abogado defensor de Arias Monge fue notificado de esa resolución, según confirmó el Poder Judicial.

La captura de alias “Diablo”, considerado durante años el criminal más buscado de Costa Rica, se produjo el pasado viernes durante un operativo del OIJ que derivó en un enfrentamiento armado de aproximadamente 50 minutos, en el que se realizaron más de 2.500 disparos. El intercambio de fuego dejó como saldo un presunto integrante de la organización fallecido y ocho agentes judiciales heridos.

Con Arias Monge ya bajo custodia, la Fiscalía ahora deberá enfrentar una nueva etapa: solicitar medidas cautelares en los distintos expedientes que pesan en su contra y avanzar en procesos que podrían mantenerlo privado de libertad por un periodo mucho mayor mientras se desarrollan los juicios.

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