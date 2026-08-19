“Ni vivo ni boludo, garca”, el fuerte mensaje de Ricardo Centurión en medio del conflicto por su salida de Racing de Córdoba

El posteo de Ricardo Centurión contra el presidente de Racing de Córdoba, Manuel Pérez

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Ricardo Centurión acusó al presidente de Racing de Córdoba, Manuel Pérez, de haberle pagado con un cheque sin fondos, un mes después de la rescisión de su contrato con el club de la Primera Nacional. El delantero de 33 años publicó en su cuenta de Instagram la imagen de un pagaré por 5.600.000 pesos con fecha del 3 de agosto de 2026 —el día en que se formalizó su desvinculación— y lo acompañó con un mensaje sin rodeos: “Ni vivo ni boludo, garca”.

El posteo incluía además un dibujo en lapicera apuntado directamente a Pérez y encendió de nuevo una disputa que parecía haber entrado en una pausa forzada. Desde el club cordobés no hubo respuesta pública ante la nueva acusación.

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Manuel Pérez, presidente de Racing de Córdoba

La salida de Centurión de Racing no fue tranquila. El propio Pérez había explicado públicamente los motivos de la rescisión y cuestionó la conducta del futbolista: “Fue notificado en cada multa. Esperamos que nos devuelva la llave de la casa que tenía en un barrio privado, un auto que le prestamos para que se mueva en Córdoba y nada de ello sucedió”, según declaró el dirigente en diálogo con Fanáticos LvDos. También admitió que la situación lo afectó: “Es muy triste porque le dimos todo, le brindamos confianza, pero lamentablemente tenemos que poner un cierre al tema”.

El jugador ya había respondido con dureza a esas declaraciones a través de sus redes sociales. En una historia de fondo negro, Centurión apuntó contra el manejo institucional: “Ay, Manuel Pérez. Cuando yo hable de vos se te van las elecciones y tu mentira. Un dictador con un hijo con mi mismo problema. Un tipo que los hace cagar de hambre a los chicos y exige resultados. No tienen ducha, no tienen desayuno. A la hinchada, mis respetos. Hay cosas mejores que el sistema de este tipo, Nueva Italia. Abrazo y hasta siempre”.

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El comunicado de Centurión tras las palabras del presidente de la Academia cordobesa

La polémica no terminó allí, ya que Nazareno Pérez, hijo del presidente y responsable del área de marketing del club, publicó una respuesta en la misma red social. “La persona que tratás de dictador te compró hasta los calzoncillos cuando llegaste con lo puesto, las zapatillas para entrenar y también te transfirió una Amarok que estaba a mi nombre”, escribió.

En otro tramo, Pérez hijo agregó: “Viviste en un country, que ahora hay que ir a limpiar por la mugre que dejaste, y querés hablar. Hablá bien entonces. Sin blasfemias, hablá de las que te cubrió el presidente de Racing y tus compañeros, tanto que querés hablar. Yo de corazón te deseo lo mejor, pero no hay que ser tan atrevido ni desagradecido con gente que te dio todo lo que más pudo”.

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Sobre el final, desmintió las acusaciones sobre las condiciones del predio y la falta de alimentos. “Esto es el Ascenso, acá cuesta el doble. Hay duchas y desayunos, aunque no con la última tecnología como acostumbrará Centurión en su glotonería”.

El descargo de Nazareno Pérez, hijo del presidente y responsable del área de marketing

El conflicto tiene raíces más profundas. Según informó el portal eldoce.tv, el futbolista habría dado positivo en controles internos realizados por el club y también habría estado involucrado en un test de alcoholemia positivo en la vía pública. A eso se sumaron reiteradas inasistencias a entrenamientos y ausencias en sesiones de rehabilitación. Ante ese cuadro, Racing de Córdoba evalúa iniciar acciones legales por presunto incumplimiento de contrato, con un eventual reclamo económico por daños y perjuicios.

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La llegada de Centurión a Nueva Italia a comienzos de 2026 había generado expectativas en toda la categoría. El ex Boca Juniors, Vélez y Racing Club fue el refuerzo estelar del mercado de verano. Con el correr de los meses, los resultados del equipo decayeron y el delantero no pudo sostener el nivel esperado. Disputó 14 partidos, convirtió tres goles y brindó dos asistencias antes de que la relación con la dirigencia se quebrara por completo.

Ricardo Centurión sigue en conflicto con Racing de Córdoba

Cuando cambió el cuerpo técnico y llegó Coleoni como entrenador, Centurión pidió una nueva oportunidad que no le fue concedida. Su contrato quedó rescindido y el jugador abandonó Córdoba. La acusación por el cheque sin fondos abre ahora un frente judicial que podría sumar un nuevo capítulo a una de las desvinculaciones más ruidosas de la Primera Nacional en el año.

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