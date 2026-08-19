El “operativo seducción” de la selección argentina para citar a un europibe que brilla en el Real Madrid: “Estaría encantado”

Carlos Díez es el capitán del Sub 19 de Real Madrid (Créditos: EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

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Luego del traspié en la final del Mundial 2026, la selección argentina ya dio vuelta la página y concentra su cabeza en sus próximos pasos con dos fechas FIFA en el horizonte, sumado a la planificación de las Juveniles con el Mundial Sub 17 de este año y el Sudamericano Sub 20 de 2027 a la vuelta de la esquina. Y en esta última cita, podría estrenarse una de las joyas que sigue de cerca el Departamento de Scouting de la AFA.

El joven de 19 años, Carlos Díez, quien es el capitán del Sub 19 de Real Madrid, es uno de los principales talentos que sobrevuelan en el ámbito de la Albiceleste. Nació en España, pero puede representar a la Celeste y Blanca porque su padre es oriundo de la Argentina, y el vigente subcampeón del mundo ya comenzó su Operativo Seducción para tenerlo en sus filas, según constaron los periodistas Marcos Durán y Fernando Czyz.

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La información apunta a que la AFA intenta convencer al europibe para que él y su familia elijan representar al elenco sudamericano. No los presionarán para que tomen esta determinación y Diego Placente, entrenador de la Sub 20, está al tanto de la gestión, aunque no se involucrará hasta que sea el momento de presentar el proyecto argentino ante los ojos de Díez.

Vale destacar que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) movió la primera fecha para reafirmar su intención de conservar al volante habilidoso porque lo citó a principios de año y disputó 45 minutos en el triunfo 1-0 ante Italia de enero pasado. El Mundial Sub 20 se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán en 2027, pero todavía no tiene una fecha confirmada.

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El campeón de Qatar 2022 ya lo quiso convocar a Carlos Díez, pero Real Madrid no lo cedió porque implicaba más días de lo establecido por fecha FIFA. Más allá de esto, la otra novedad pasa porque el mediocampista “estaría encantado en caso de recibir la llamada de la AFA pensando en el Sudamericano y Mundial”, precisó Durán.

Viene de levantar la UEFA Youth League (la Champions League Sub 19) en la temporada pasada con el club Blanco, siendo protagonista en la tanda de penales porque marcó el suyo y el club se impuso 4-2 al Brujas de Bélgica tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. Además, ya sumó minutos en el Real Madrid C, que milita en la cuarta división de España.

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El capitán marcó en la tanda de penales y celebró la conquista europea del equipo blanco

Se destaca por su capacidad para controlar la pelota, buscar asociaciones y ejercer liderazgo en el terreno. Es comparado con Nico Paz en redes sociales, otro futbolista de origen argentino que surgió en la cantera del Merengue y que actualmente brilla en el fútbol italiano con la camiseta del Como. También se valora su inteligencia para ocupar distintos espacios y su libertad para moverse en el campo de juego.

Años atrás, el Director del Departamento de Scouting Internacional de Argentina en España, Juan Martín Tassi, brindó las claves de un proyecto ambicioso, que busca evitar perder talentos a corta edad, en charla con Infobae: “Esta idea consta de hacer un registro de todos aquellos chicos que tengan posibilidades de sumarse a los seleccionados juveniles, ya sea porque nacieron en Argentina o porque sus padres son argentinos. Nosotros ya contactamos con los clubes en los que juegan para hacer un análisis más profundo e individual. También tenemos en cuenta la situación familiar de cada uno y la deportiva en contexto general. Y luego nos metemos de lleno en la parte que más nos toca, que es lo futbolístico. Cómo es su nivel de competición, cómo es el tipo de competencia que disputan, o si tuvo antecedentes en algún tipo de selección argentina o de otro país. Esto ya lo veníamos haciendo desde allá pero ahora al estar uno acá en España, lo profundizamos, con un contacto directo de persona a persona”.

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En mayo de 2023, Bernardo Romeo, en ese entonces coordinador de selecciones (dejó el cargo en diciembre de 2025), profundizó en la tarea de Tassi durante una entrevista con este medio: “Todos los fines de semana nos juntamos en un chat, Juan pasa un informe de todos los chicos (x cantidad de jugadores, dónde juegan, categoría, club), un rastreo y él sube todo a una plataforma en la que los técnicos los ven. Como coordinador tengo que lograr que los técnicos vean a los chicos. Si alguno les interesa de manera más específica, Placente o Aimar hablan conmigo y mandamos a Juan a ver el partido”.

Carlos Díez se consagró en la Champions Sub 19 con Real Madrid: el resumen