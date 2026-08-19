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Inversión pública de República Dominicana alcanza USD 1,045 millones en el primer semestre, su mayor nivel en siete años

El Ministerio de Hacienda y Economía informó que la ejecución entre enero y junio quedó 47% por encima del promedio histórico desde 2019 y equivalió al 1.3% del Producto Interno Bruto

Billetes de varios valores de la República Dominicana, algunas monedas y una calculadora blanca sobre una superficie clara y limpia.
La inversión pública en República Dominicana superó en el primer semestre de 2026 los registros de los últimos siete años, según el Ministerio de Hacienda y Economía. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El gasto en inversión pública en República Dominicana durante el primer semestre de 2026 superó los registros de los últimos siete años, según datos del Ministerio de Hacienda y Economía (MHE).

La ejecución alcanzó RD 60,644.1 millones (aproximadamente USD 1,045 millones), lo que representa un aumento sustancial frente a los niveles históricos de este periodo.

Durante los primeros seis meses de 2026, el gobierno central canalizó recursos a través de dos vías principales: RD 51,358.2 millones (aproximadamente USD 885 millones) mediante financiamiento tradicional y RD 9,285.9 millones (aproximadamente USD 160 millones) a través de fideicomisos públicos. De acuerdo con el informe de Ejecución de Proyectos de Inversión Pública, el monto ejecutado representa un 47 % por encima del promedio histórico de los primeros semestres desde 2019.

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El informe señala que la inversión pública en este semestre equivale al 43.8 % del presupuesto inicial anual asignado a estos proyectos. Este porcentaje supera el promedio de 38.8 % registrado en años anteriores. Además, la cifra ejecutada representa el 1.3 % del producto interno bruto (PIB), lo que implica un crecimiento de 0.3 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2025.

Sectores con mayor inversión y distribución de recursos

Dentro de las áreas priorizadas, el sector transporte fue el principal receptor de fondos, concentrando RD 23,420.8 millones (aproximadamente USD 404 millones), que corresponden al 46 % del total invertido. El MHE detalló que cerca del 90 % de los recursos destinados al transporte se orientaron a intervenciones en la red vial.

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El área de vivienda y servicios comunitarios recibió RD 5,735.6 millones (aproximadamente USD 99 millones), mientras que los proyectos enfocados en la protección del aire, agua y suelo sumaron RD 4,095.8 millones (aproximadamente USD 71 millones). El enfoque gubernamental ha estado puesto en potenciar el desarrollo y la calidad de vida a través de obras de carreteras, abastecimiento de agua potable, protección ambiental y educación.

La ejecución de proyectos de inversión pública alcanzó RD 60,644.1 millones en el semestre, con un nivel 47 % superior al promedio histórico desde 2019. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)
La ejecución de proyectos de inversión pública alcanzó RD 60,644.1 millones en el semestre, con un nivel 47 % superior al promedio histórico desde 2019. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

En el primer trimestre, los desembolsos alcanzaron RD 19,711.4 millones (aproximadamente USD 340 millones) y en el segundo trimestre RD 31,646.9 millones (aproximadamente USD 545 millones), todos mediante financiamiento tradicional. Esto implica que la inversión en el segundo trimestre fue significativamente mayor, en línea con la aceleración de la ejecución presupuestaria.

Mecanismos de financiamiento y rol de los fideicomisos

La inversión pública bajo mecanismos fiduciarios desempeñó un papel relevante, con énfasis en proyectos gestionados por el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram) y el correspondiente a la expansión de la red vial principal (RD Vial). Estos instrumentos permitieron canalizar recursos adicionales fuera de los canales tradicionales.

En total, el gasto de capital del Gobierno central durante el semestre fue de RD 82,119.6 millones (aproximadamente USD 1,415 millones), siendo la inversión pública su principal componente. Este comportamiento, según explicó el MHE, responde a una política orientada a cubrir necesidades sociales y estimular el crecimiento económico mediante proyectos de impacto directo en la población.

La inversión pública en República Dominicana durante el primer semestre de 2026 experimentó un crecimiento excepcional, evidenciando un enfoque sostenido en infraestructura, servicios y desarrollo territorial.

El aumento de los desembolsos y la diversificación de los mecanismos de financiamiento reflejan el interés oficial en acelerar la transformación de áreas estratégicas y responder a las demandas sociales con mayor eficiencia.

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