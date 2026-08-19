El Gobierno lanzará mañana el llamado a licitación para privatizar el Belgrano Cargas por 50 años: los detalles de concesión

La licitación incluye la opción de compra del material rodante (REUTERS/Rodrigo Valle)

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Luego de varios meses de expectativa y poco después de incluir a esta inversión dentro de los proyectos que pueden acceder al RIGI, el Gobierno anunciará mañana la licitación para concesionar las vías del Belgrano Cargas por un periodo de 50 años, con la compra del material rodante como opción.

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis “Toto” Caputo, publicará la medida en el Boletín Oficial convocando a los interesados, que tendrán tiempo para presentar sus ofertas hasta mediados de noviembre.

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El texto, al que accedió Infobae, autoriza a hacer uso de los recorridos y los inmuebles aledaños de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, en el marco del proceso de privatización de este ferrocarril.

Según el texto, el objetivo es “seleccionar a los concesionarios” para que se hagan cargo de administrar, en principio, solamente las vías e infraestructura de esos trenes, lo que incluye además las obras de mantenimiento y modernización.

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Sin embargo, en el primer artículo se aclara también que el llamado incluye también la “opción a la adquisición del lote de material rodante respectivo a cada línea”. Esta posibilidad no es un requisito, sino una alternativa que cada oferente podrá ejercer o no.

Fotografía de archivo en la que se captó al ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, durante una conferencia, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Lenin Nolly

De esta manera; las autoridades nacionales dieron una respuesta a los reclamos de algunas de las empresas que se mostraron interesadas en adquirir el Belgrano Cargas, pero protestaban porque el pliego estaba desintegrado.

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Sucede que el esquema diseñado por el Poder Ejecutivo establece que la privatización del ferrocarril se hará por partes: la concesión de obra pública de las vías y sus inmuebles aledaños, que se publicará este jueves; la venta del material rodante mediante remate público, que se incluirá como opción en la convocatoria anterior, y por último el uso de los talleres.

El procedimiento se desarrollará íntegramente a través de la plataforma digital CONTRAT.AR, “conforme lo dispuesto por el decreto 416 del 17 de junio de 2025”.

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Allí se publicarán los llamados aprobados: el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el de Especificaciones Técnicas Generales y los particulares de cada una de las tres líneas.

La resolución fija además un cronograma preciso. Las consultas sobre la documentación licitatoria podrán realizarse “hasta el 28/10/2026 a las 10:00 horas”, mientras que la presentación de ofertas tendrá plazo “hasta el 11/11/2026 a las 09:59 horas”.

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La apertura de ofertas, según el texto, se llevará a cabo “por acto público a través de la plataforma CONTRAT.AR” ese mismo día, “a las 10:00 horas”.

Una vista de dron muestra un tren de carga de la empresa Belgrano Cargas en la línea Belgrano cruzando un puente, mientras Argentina planea privatizar su antigua red ferroviaria para reducir los costos de transporte e impulsar las exportaciones, en Vicente López, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Dic 3, 2025. REUTERS/Agustín Marcarian

Para evaluar las propuestas, el Gobierno dispuso “crear la Comisión Evaluadora ‘ad hoc’”, integrada por tres miembros titulares —Enrique Juan Eiras, María Pilar Trejo y Cristián Nicolás García— y tres suplentes.

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Respecto del destino de los fondos, la resolución que saldrá en el Boletín Oficial determina que la administración de “los recursos producidos de la venta mediante remate público del material rodante”, así como de aquel que se venda dentro de los propios contratos de concesión, “se realizará a través del fideicomiso de administración que Belgrano Cargas y Logística S.A. constituya al efecto”.

Ese fideicomiso reemplaza al esquema previsto anteriormente en la resolución 1049/2025, que la nueva norma deja expresamente “sin efecto”.

El texto sostiene, entre sus fundamentos, que incorporar esta opción de compra “redundará en una mayor concurrencia y, en consecuencia, la oportunidad de obtener ofertas más competitivas”, en un proceso que además prevé que los adjudicatarios puedan acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

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Fue tan solo hace un día que el Gobierno amplió el alcance de los beneficios previstos en el RIGI para obras de infraestructura ferroviaria y al sector tecnológico para proyectos que incorporen nuevos productos.

El Gobierno privatizará el Belgrano Cargas (Jaime Olivos)

La posibilidad de aplicar para ese programa también venía siendo uno de los reclamos de las empresas que anticiparon su deseo de competir por quedarse con el ferrocarril.

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Las obras de renovación, sustitución, transformación o desarrollo de infraestructura existente —así como la incorporación de infraestructura nueva— califican para el RIGI.

La medida enumeró los tipos de intervención admitidos y dejó afuera otras cuestiones, como el mantenimiento y la conservación de la infraestructura preexistente.

El alcance de la privatización comprende 7.594 kilómetros operativos a través de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que recorren 16 provincias y conectan con cinco pasos internacionales (Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay).

El contrato no prevé cánones ni subsidios estatales, sino que el concesionario obtendrá ingresos por el cobro de peajes sobre los operadores y la explotación comercial de inmuebles linderos a la traza ferroviaria, entre ellos silos y parques logísticos.

Si bien puede haber cambios de último momento, el plan original contemplaba inversiones por 755 millones de dólares: 420 millones para la línea San Martín, 260 millones para la Belgrano y 75 millones para la Urquiza, y se fijó un límite de financiamiento de 435 millones de dólares para el conjunto del proyecto.