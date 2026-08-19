Las razones por las que se cayó el pase de Mauro Icardi a la Lazio: las “jugosas” ofertas que evalúa

Icardi, en los festejos del último título de liga del Galatasaray

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La negociación entre Mauro Icardi y la Lazio llegó a su fin sin acuerdo, y el club romano ya tiene al reemplazante: el delantero senegalés Bamba Dieng viajará a Roma este jueves para someterse a las pruebas médicas previas a su incorporación como agente libre. Así lo confirmó el periodista Fabrizio Romano, referente global en el mercado de transferencias.

La Lazio ofreció alrededor de 2,5 millones de euros anuales, una cifra que quedó muy lejos del piso de 5 millones de euros que exige Icardi, de 33 años. La brecha resulta más elocuente si se tiene en cuenta que en el Galatasaray el delantero rosarino llegó a percibir cerca de 10 millones de euros netos por temporada. Romano fue directo al respecto: “La diferencia entre las partes en las condiciones económicas es muy grande”, y señaló que “la iniciativa de Lazio con Icardi quedó sin resultados”. No obstante, la especulación del propio futbolista, a la espera de un proyecto deportivo que lo seduzca, incidió en la caída del pase.

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El director deportivo del club romano, Angelo Fabiani, había tomado contacto directo con los representantes del jugador en las últimas horas, en una movida que el periodista Gianluca Di Marzio describió como “audaz”. Pese a una apertura inicial de ambas partes, la negociación perdió velocidad casi de inmediato. El técnico del equipo, Gennaro Gattuso —quien llegó al cargo tras dirigir a la selección de Italia—, fue quien impulsó la búsqueda de un centrodelantero con historial goleador, luego de cerrar el fichaje del mediocampista Davide Frattesi. Con Icardi fuera del radar, Gattuso tendrá a Dieng como alternativa para reforzar la línea de ataque.

Bamba Dieng, cuyo nombre completo es Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng, tiene 26 años y llega desde el Lorient de la Ligue 1 francesa, donde completó la temporada 2025/26 con 10 goles y una asistencia en 22 partidos. El delantero nacido en Pikine, Senegal, se formó en las divisiones inferiores del Diambars antes de dar el salto a Europa con el Olympique de Marseille, club con el que acumuló 35 partidos en la primera división francesa. Tras su paso por Marsella, firmó con el Lorient en enero de 2023, donde consolidó su rendimiento. En el plano internacional, integra la selección de Senegal —con 24 partidos disputados— y tiene en su palmarés la Copa Africana de Naciones 2021, torneo en el que anotó el penal decisivo en la final ante Egipto. Romano confirmó que Dieng “ha acordado términos con la Lazio” y que el traspaso se concretará a costo cero, dado que el delantero africano llega en condición de agente libre.

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La salida de Icardi del Galatasaray, a fines de junio, dejó un historial de 77 goles y 25 asistencias en 134 partidos, además de cuatro títulos de la Süper Lig, una Copa de Turquía y una Supercopa. Pero la partida no fue del todo amigable: según el portal turco Fanatik, el propio jugador confesó a su entorno que “no merecía lo que le hicieron” y que estaba “muy decepcionado con el presidente y el entrenador”. Al momento de su partida, no publicó ningún mensaje de despedida en sus redes sociales.

Libre desde el 30 de junio, Icardi mantiene el estado físico de forma independiente mientras espera una oferta que se ajuste a sus condiciones. El proyecto deportivo pesa tanto como el salario en su evaluación: la Champions League figura como prioridad, y la Lazio no disputará esa competencia la próxima temporada. Romano apuntó que el argentino “evalúa ofertas muy jugosas entre Sudamérica y México”, y que no se descartan “nuevos escenarios italianos”. Su representante, Elio Pino, supo ser terminante respecto a un regreso al fútbol argentino —donde sonó en Boca, River, Estudiantes y Platense—: “Icardi no tiene planes de regresar a Argentina. Quiere seguir su carrera en Europa”.

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En las últimas semanas, el nombre del delantero circuló por varios clubes sin que ninguna negociación llegara a buen puerto. Rechazó una propuesta del Olympiacos de Grecia, club que quedó eliminado de la Champions ante el NEC de Países Bajos. Su nombre también fue ofrecido al Besiktas sin resultado, y el Como —que sí disputará la próxima edición de la Champions y donde actúa el argentino Nico Paz— apareció en su órbita sin concreción. El cierre del mercado de transferencias en Europa se acerca: quedan menos de 15 días.