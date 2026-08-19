Honduras: Dengue, Sarampión y tosferina siguen bajo vigilancia

El dengue mantiene mayor incidencia en el Distrito Central, San Pedro Sula, Olancho, Choluteca y Yoro, por encima del promedio nacional.

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Las autoridades sanitarias mantienen activos distintos mecanismos de vigilancia ante el comportamiento del dengue, el sarampión y la tosferina, tres enfermedades que presentan características diferentes, pero que coinciden en la necesidad de reforzar la prevención y la detección oportuna.

La jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones, la doctora Odalis García, informó que hasta la semana epidemiológica 31 Honduras registra 9,643 casos de dengue, 13 casos confirmados de sarampión y 228 de tosferina.

El dengue concentra la mayor cantidad de casos y mantiene incidencia elevada en varias regiones del territorio nacional. El sarampión, aunque presenta un número menor de casos confirmados, continúa bajo vigilancia debido a su alta capacidad de transmisión. La tosferina genera preocupación por el impacto que está teniendo entre los niños más pequeños.

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De los 9,643 casos de dengue registrados hasta la semana epidemiológica 31, un total de 7,671 corresponden a pacientes sin signos de alarma. Otros 1,872 casos presentan signos de alarma y 114 han sido clasificados como dengue grave.

La distribución territorial muestra que la enfermedad tiene mayor incidencia en las regiones metropolitanas del Distrito Central y San Pedro Sula, además de Olancho, Choluteca y Yoro.

Vigilan enfermedades

Además del dengue, las autoridades informan 16 casos de otras arbovirosis. De estos, seis corresponden a chikungunya y 10 a zika. Aunque las cifras son menores que las del dengue, estas enfermedades también forman parte del monitoreo epidemiológico debido a su relación con los mosquitos transmisores.

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Honduras llega a la semana epidemiológica 31 con 9.643 casos de dengue, 13 de sarampión y 228 de tosferina bajo vigilancia sanitaria.REUTERS/Yoseph Amaya

El segundo foco de atención corresponde al sarampión. Honduras mantiene 13 casos confirmados a nivel nacional y otros dos bajo estudio, correspondientes al tío y la abuela del último caso confirmado en el departamento de Cortés.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre los contactos directos e indirectos del menor y deberán completar un período de seguimiento de 30 días para descartar la aparición de nuevos casos relacionados. A nivel nacional se contabilizan además 476 casos sospechosos de sarampión.

La vacunación constituye una de las principales herramientas para evitar la propagación del virus y reducir el número de personas susceptibles.

El tercer frente sanitario es la tosferina, que acumula 228 casos y 17 fallecimientos confirmados. Las autoridades informaron que no se han registrado nuevas muertes en la última actualización, pero el número acumulado mantiene la enfermedad como uno de los principales motivos de preocupación dentro del Programa Ampliado de Inmunizaciones.

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La doctora Odalis García explicó que muchos de los casos corresponden a niños cuyas madres no recibieron la vacuna contra la tosferina durante el embarazo, específicamente durante el último trimestre.

Una profesional de la salud administra la vacuna a una persona adulta en una consulta médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación es especialmente delicada en los menores de dos meses, debido a que a esa edad todavía no han recibido su primera dosis de vacunación.

Las autoridades reportan 255 casos a nivel nacional y aseguran que no se han registrado nuevos fallecimientos. Los mayores números de casos se concentran en Francisco Morazán, Copán, Yoro, Cortés y Atlántida.

Sin embargo, todas las regiones sanitarias del país han reportado casos, por lo que las autoridades mantienen la vigilancia en todo el territorio.

El seguimiento epidemiológico continuará durante las próximas semanas para determinar si las cifras aumentan, se estabilizan o comienzan a disminuir.