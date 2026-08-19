La Premier League abre la “caja negra” del arbitraje: las tres inéditas medidas que tomará

Una de las novedades es que se comunicará por qué el VAR no intervino (Reuters/John Sibley)

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La Premier League ha decidido avanzar sobre uno de los principales cuestionamientos que acompañan al VAR desde su implementación: la falta de información sobre el procedimiento que conduce a una decisión.

Durante demasiado tiempo, el público solamente conoció el resultado final: penal o continuidad; gol válido o anulado; tarjeta amarilla o expulsión. Sin embargo, pocas veces pudo acceder a las consideraciones técnicas utilizadas por el árbitro, al motivo por el cual intervino el VAR o a la razón por la que decidió no hacerlo.

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A partir de la temporada 2026/27, la liga inglesa incorporará tres medidas destinadas a ofrecer una mayor transparencia: la publicación semanal de las conclusiones del Panel de Incidentes Clave —KMI Panel—, la difusión de las palabras utilizadas por los árbitros y los integrantes del VAR para fundamentar decisiones seleccionadas y la utilización de imágenes y audios captados por la cámara que porta el árbitro.

Conviene realizar una precisión: no se trata de tres modificaciones al Protocolo VAR ni de una ampliación de sus facultades de intervención. Son, fundamentalmente, tres instrumentos de comunicación, explicación y evaluación posterior. El VAR seguirá actuando dentro de los límites establecidos por las Reglas de Juego y su protocolo. Lo que cambia es la cantidad y calidad de la información que recibirá el público.

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1. Los informes del Panel de Incidentes Clave dejarán de ser reservados

El denominado Key Match Incidents Panel, conocido como KMI Panel, funciona desde la temporada 2022/23 y analiza las decisiones más importantes de cada jornada: goles, penales, expulsiones, situaciones de fuera de juego y otras acciones con incidencia determinante en el partido.

El panel está integrado por cinco miembros:

• Tres exjugadores o exentrenadores.

• Un representante de la Premier League.

• Un representante del organismo profesional de árbitros, actualmente denominado Pro Ref.

Cada integrante evalúa la decisión adoptada en el campo y la actuación posterior del VAR. Luego determina, mediante una votación, si ambas respuestas fueron correctas o incorrectas.

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Hasta ahora, sus conclusiones eran compartidas con los clubes y los responsables arbitrales, pero los fundamentos completos permanecían reservados. Desde esta temporada, los resultados serán publicados semanalmente en el sitio y la aplicación oficial de la Premier League.

¿Qué se evaluará?

El análisis deberá distinguir dos decisiones diferentes:

1. La decisión del árbitro en el campo.

2. La actuación del VAR ante esa decisión.

Esta separación es esencial porque una determinación arbitral puede resultar discutible o incluso incorrecta sin que, necesariamente, corresponda una intervención del VAR.

El panel no reemplaza al árbitro ni al VAR

Sus conclusiones son evaluativas y formativas. No cambian el resultado del partido, no modifican una decisión ya ejecutada y tampoco constituyen una instancia de apelación reglamentaria.

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El KMI Panel trabaja después de los encuentros, dispone de tiempo, repeticiones, diferentes cámaras y la posibilidad de debatir. El árbitro, en cambio, debe decidir en tiempo real, bajo presión, con jugadores en movimiento y desde un único ángulo de observación.

Por eso, la publicación de sus votaciones deberá evitar una confusión peligrosa: la decisión mayoritaria del panel no transforma automáticamente una jugada interpretativa en una verdad reglamentaria absoluta.

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En muchas acciones —contactos físicos, intensidad de una entrada, sujeciones, manos o interferencias— pueden existir consideraciones técnicas contrapuestas. Una votación dividida, por ejemplo de 3-2, no representa la misma certeza que una conclusión unánime de 5-0.

Precisamente, conocer la distribución de los votos permitirá comprobar si existió un error manifiesto o si la acción admitía distintas interpretaciones.

2. Se conocerán las explicaciones directas del árbitro y del VAR

La segunda medida permitirá publicar expresiones textuales de los oficiales intervinientes en determinados incidentes.

Hasta ahora, el centro informativo de la Premier League ofrecía una explicación general sobre la resolución. Desde esta temporada podrá incorporar la descripción directa del árbitro y el razonamiento del VAR.

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Podrán conocerse, por ejemplo:

• Qué observó el árbitro desde su posición.

• Cómo interpretó el contacto.

• Si consideró que existió una disputa normal o una acción imprudente.

• Por qué entendió que un brazo se encontraba en una posición justificada o antinatural.

• Por qué el VAR recomendó una revisión en campo.

• Por qué decidió confirmar la decisión original sin intervenir.

• Cuáles fueron las imágenes que confirmaron o modificaron la apreciación inicial.

Las explicaciones aparecerán en la cuenta del Premier League Match Centre, en su página oficial y en la aplicación de la competición.

La importancia del lenguaje arbitral

Esta medida permitirá conocer algo que habitualmente permanece oculto: el proceso mental y reglamentario que sostiene la decisión.

Un árbitro no debería limitarse a decir: “Para mí no fue penal”. Técnicamente deberá explicar:

“Observé un contacto propio de una disputa, sin acción imprudente del defensor y sin una consecuencia suficiente para sancionar una infracción”.

Del mismo modo, la explicación del VAR no debería ser simplemente: “Chequeo completo”. Tendrá que precisar:

“Las imágenes confirman el contacto observado por el árbitro y no aportan evidencia clara de una acción sancionable que justifique una revisión en campo”.

Esa diferencia es fundamental. La transparencia no consiste solamente en comunicar qué se resolvió, sino en explicar qué consideración reglamentaria condujo a esa resolución.

“Decisión del árbitro” no significa ausencia de revisión

La Premier League también podrá aclarar cuándo se mantiene la denominada referee’s call, es decir, la decisión interpretativa adoptada por el árbitro en el terreno.

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Esto no significa que el VAR no haya revisado la acción. Por el contrario, puede haberla analizado desde distintas cámaras, ángulos y velocidades, pero sin encontrar evidencias suficientes para demostrar un error claro y obvio.

El VAR no fue creado para elegir la interpretación que prefiera ni para sustituir una consideración razonable por otra. Su función continúa siendo detectar y corregir errores manifiestos en las cuatro categorías revisables:

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• Gol o no gol.

• Penal o no penal.

• Tarjeta roja directa.

• Confusión de identidad.

Dar a conocer por qué el VAR no intervino puede resultar tan importante como explicar por qué recomendó una revisión.

3. RefCam: la mirada y la voz del árbitro dentro del partido

La tercera innovación será la ampliación de la RefCam, una pequeña cámara colocada en la cabeza del árbitro que registra las acciones desde su perspectiva.

Además de ofrecer una imagen cercana a su campo visual, el dispositivo podrá captar y difundir conversaciones seleccionadas entre el juez y los jugadores. De esta manera, el espectador podrá comprender cómo el árbitro previene conflictos, advierte conductas, administra las protestas, comunica sus decisiones y conduce emocionalmente el encuentro.

La Premier League anticipó que la RefCam se utilizará aproximadamente en uno o dos partidos por jornada y que solo se publicarán incidentes seleccionados.

No será una transmisión abierta y permanente

El audio no se emitirá de manera completamente directa ni permanecerá abierto durante todo el partido. Se utilizará en repeticiones cercanas al momento de la acción y bajo un criterio editorial.

Tampoco incluirá las comunicaciones entre el árbitro y el VAR cuando la jugada se encuentre dentro de un proceso de revisión. Las restricciones vigentes de la IFAB todavía impiden la difusión en vivo de esas conversaciones.

La Premier League y Pro Ref continuarán solicitando a la IFAB una autorización más amplia, pero, por el momento, el acceso al audio será limitado. Las conversaciones completas entre el árbitro y el VAR seguirán apareciendo posteriormente y de manera seleccionada en el programa Match Officials Mic’d Up, conducido por Howard Webb.

Una herramienta para comprender el control del juego

La cámara del árbitro puede aportar un enorme valor formativo porque permitirá observar:

• La velocidad real de las acciones.

• Los obstáculos visuales que enfrenta el juez.

• La distancia y el ángulo desde los cuales decide.

• La cantidad de jugadores que atraviesan su campo visual.

• La diferencia entre una repetición televisiva y la percepción en tiempo real.

• La comunicación preventiva con jugadores y capitanes.

• El manejo de las protestas y los momentos de alta temperatura emocional.

Sin embargo, también será necesario aclarar que la RefCam no reproduce exactamente la visión humana. La cámara posee características ópticas diferentes, no acompaña totalmente el movimiento de los ojos y puede registrar elementos que el árbitro no alcanzó a focalizar conscientemente.

Un cambio cultural más que tecnológico

La Premier League no está ampliando simplemente la cantidad de cámaras o publicaciones. Está modificando la relación entre el arbitraje y el público.

El sistema dejará de comunicar únicamente una conclusión para comenzar a exhibir, al menos parcialmente, su proceso: decisión en el campo, revisión del VAR, explicación técnica y evaluación posterior.

Esto permitirá diferenciar con mayor claridad:

• Una decisión correcta.

• Una decisión interpretativa discutible.

• Un error del árbitro.

• Una intervención incorrecta del VAR.

• Una no intervención protocolariamente correcta.

• Una resolución aceptable, aunque no exista unanimidad.

El desafío será conseguir que la apertura no se transforme en una búsqueda permanente de culpables. El arbitraje necesita rendir cuentas, pero también debe conservar la autoridad necesaria para conducir el partido.

Una decisión acertada que todavía no abre toda la comunicación

La medida es positiva porque intenta sustituir la sospecha por información y la reacción emocional por fundamentos técnicos. Conocer las consideraciones utilizadas permitirá comprender que el VAR no trabaja con una regla de exactitud matemática en todas las acciones y que una repetición no elimina automáticamente la interpretación.

No obstante, la apertura todavía es parcial. El público no tendrá acceso permanente al audio completo de todas las revisiones ni escuchará en directo cada conversación entre el árbitro y el VAR. La propia Premier League reconoce esas limitaciones y continuará gestionando ante la IFAB una mayor posibilidad de comunicación.

El verdadero progreso llegará cuando la transparencia no dependa solamente de incidentes seleccionados y pueda convertirse en un procedimiento estable, contextualizado y universal.

La tecnología puede aportar mejores imágenes, más ángulos y mayor precisión. Pero la confianza no se recupera únicamente mostrando una repetición. Se recupera explicando qué observó el árbitro, qué evaluó el VAR, qué consideración reglamentaria se aplicó y por qué se llegó a la decisión final.

La Premier League ha comenzado a abrir la caja negra del arbitraje. Ahora deberá demostrar que más información también puede producir más conocimiento y no simplemente más polémica.