Se complicó la situación del futbolista argentino detenido por ICE en EEUU: cancelaron la audiencia para su fianza

Se complicó la situación del futbolista argentino detenido por ICE en Estados Unidos: le cancelaron la audiencia para su fianza

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Matías Pourrian lleva días de pura incertidumbre luego de ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un aeropuerto en Miami. Ahora, su situación se complicó todavía más después de que fue trasladado a un centro de detención en Texas y se canceló la audiencia que estaba programada para su fianza.

El futbolista argentino de 34 años comenzó su carrera en clubes del ascenso como Real Pilar, San Martín de Burzaco y Mercedes, hasta que tiempo después decidió emigrar al sur de Estados Unidos. Allí pasó por Miami Beach FC, Miami City FC y Miami United FC, hasta instalarse en el Club de Lyon FC, una institución con sede en Winter Park, Florida, que compite en la National Independent Soccer Association (NISA), el tercer nivel del fútbol estadounidense, paralelo a la MLS.

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Pourrain es un futbolista de 34 años que vivía en Miami

En esa línea, el pasado 6 de agosto, cuando estaba en el Aeropuerto de Fort Lauderdale a punto de viajar con su club a Los Ángeles para disputar las semifinales del torneo, fue detenido por un agente de ICE. Su familia recién pudo conocer su paradero un día después, tras una llamada que le fue otorgada, quienes señalaron que “lo están presionando y obligando a firmar para deportarlo”.

De acuerdo a lo que se informó, la detención se produjo por una visa de turista que estaba vencida. Sin embargo, el jugador lleva siete años viviendo en Estados Unidos y, de acuerdo con el descargo de su equipo, mantiene un caso de asilo pendiente desde hace años, una identificación del estado de Florida y carece de antecedentes penales. El club también afirmó que ha trabajado y pagado impuestos durante ese período.

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La abogada Regina Borges, que representa al futbolista, relató a Infobae cómo fueron los cambios de último momento que complicaron la situación para una posible salida bajo fianza. “Matías fue trasladado el domingo desde la correccional de Glades County hasta otra instalación en Texas. Sin notificación y pendiente de una audiencia de fianza, completamente fue lo normal, pero que en esta administración es la norma”, señaló.

“Se suponía que íbamos a tener una audiencia de fianza este miércoles, pero ahora se ha cancelado y necesito presentar una nueva solicitud de fianza, con un nuevo juez fuera de Texas”, agregó la letrada que lleva el caso del argentino.

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El Centro de Detención Río Grande en Texas

Según comentó Borges, actualmente Pourrian se encuentra en el Centro de Detención Río Grande, en el condado de Laredo, en la frontera con México, a más de 2200 kilómetros de la institución ubicada en la costa de Florida.

En tanto, sobre el tiempo que esperan para tener una posible salida, la letrada dijo: “Espero que menos de 14 días, porque eso es lo que la administración dijo que debería tardar… pero ahora ha sido detenido casi 2 semanas y ha sido trasladado y la corte fue cancelada. ¿Cuál es el recurso? Ninguno… No hay tiempo suficiente para hacer un hábeas antes de la próxima audiencia judicial. Todo esto es un show de mierda”.

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Quién es Matías Pourrain

Pourrain se desempeña como mediocampista, aunque también cumple funciones de delantero según las necesidades del equipo. Uno de sus momentos más recordados en el fútbol argentino ocurrió en junio de 2019, cuando integró el plantel de Real Pilar que logró el ascenso a la Primera C y eliminó a Vélez Sarsfield en la Copa Argentina.

Además de su actividad en la NISA, participa en el Showtime FC, un equipo de la Baller League, una variante del fútbol 6 contra 6 bajo techo que cuenta con el respaldo de figuras como Ronaldinho, Usain Bolt y el streamer Speed.

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Pourrain también participa en el Showtime FC, un equipo de la Baller League

Por fuera del deporte, convive con su pareja, Stefanía Almandoz, también argentina, quien reside en el país norteamericano con una visa de estudio vigente. Ante la detención, el Club de Lyon FC lanzó una campaña en redes sociales bajo el nombre “Ayuda para traerlo a casa” y emitió un comunicado en el que subrayó que Pourrain “no es un criminal” y que simplemente se trasladaba de una ciudad estadounidense a otra.

Su hermano Juan Pourrain relató al canal C5N que los compañeros del plantel fueron los primeros en advertir que Matías no había regresado al avión: “Se lo llevaron diciendo que en diez minutos volvía. Pero no lo devolvieron”, contó.

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El testimonio de la argentina detenida por ICE

El caso de Pourrain no es el único que puso en evidencia las condiciones dentro de los centros de detención del ICE. Iliana Noeli Lick, una niñera argentina de 30 años que reside en Filadelfia desde hace tres años, recuperó la libertad tras casi un mes retenida en instalaciones de distintos estados y describió en detalle lo que vivió durante ese período.

Lick fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia pese a contar con toda su documentación en regla y un proceso de asilo en trámite. “Yo nunca me quedé ilegal en el país. Tengo aprobada la extensión de mi visa de turismo y luego apliqué por una visa de asilo. Estoy esperando el proceso y tengo todo en regla”, aseguró.

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Iliana Noeli Lick

En declaraciones a Telenoche, describió las condiciones del traslado entre centros: “Te tratan como a un criminal. Me pusieron esposas en las muñecas, me ataron unas cadenas alrededor del cuerpo, a la altura del estómago, y también en los pies. No te podés mover y duelen un montón. Nos trasladaban como si fuésemos criminales de alto riesgo”.

Durante su detención, Lick pasó por centros en Pensilvania, Luisiana, Texas y Nuevo México sin recibir información sobre los destinos. “No nos decían a dónde nos llevaban. La primera vez me subieron a una combi por ocho horas. Llegué a pensar que me estaban llevando a la frontera o que me iban a deportar”, relató. En Luisiana compartió una habitación con más de 100 personas; en Texas durmió en una carpa para unas 50 mujeres, sin privacidad en los baños ni en las duchas y con las luces encendidas permanentemente.

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Su liberación llegó tras el pago de una fianza de USD 10.000, aunque el ICE le colocó una tobillera electrónica como condición. “Es muy incómodo tener la tobillera y andar como una criminal”, admitió. Su proceso judicial de solicitud de asilo continúa en trámite.